Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов

Жировая дистрофия печени часто становится закономерным следствием накопления лишнего веса, запуская каскад опасных метаболических процессов. О механизмах развития этого состояния и рисках для организма Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Забота о печени

Специалист пояснила, что на начальных этапах печень пытается компенсировать метаболическую нагрузку, однако со временем ее ресурсы истощаются. Накопление избыточного жира провоцирует воспалительные процессы, которые повреждают клетки органа и ведут к развитию фиброза. В современной медицине важность контроля за окружностью талии и показателями обмена веществ трудно переоценить, так как многие пациенты сталкиваются с метаболическими рисками независимо от внешних признаков полноты.

"Когда человек набирает лишний вес, сначала повышается уровень липидов в крови. Печень пытается это компенсировать и вывести жир, но в какой-то момент перестает справляться. В ней начинаются патологические изменения: развивается воспаление, гепатоциты испытывают большую нагрузку, может появиться даже фиброз. Фактически печень становится жировой и уже не способна выводить весь жир", — пояснила Соломатина.

Нарушение функции печени напрямую влияет на качество холестерина в крови. При наличии хронического воспаления, вызванного в том числе высоким уровнем сахара, сосуды становятся уязвимыми. В конечном итоге такие изменения могут привести к образованию атеросклеротических бляшек, что значительно повышает вероятность сердечно-сосудистых катастроф.

Специалист отметила, что сосудистая сеть организма требует бережного отношения, ведь последствия метаболических сбоев могут быть необратимыми. Зачастую пациенты не осознают, что скрытые деструктивные процессы могут годами разрушать здоровье без выраженных симптомов.

"Когда происходит такая ситуация, многое зависит от того, какого качества холестерин вырабатывает печень — от этого напрямую зависит, будет ли он откладываться на стенках сосудов или нет. Возникает целый комплекс проблем, потому что развивается хроническое воспаление. Это воспаление начинает повреждать эндотелий сосудов, причем оно может быть связано в том числе с повышенным уровнем глюкозы в крови. Именно поэтому данное состояние и получило название метаболического синдрома", — отметила диетолог.

Важно понимать, что даже при отсутствии выраженного ожирения, неправильный рацион — обилие трансжиров и быстрых углеводов — оказывает разрушительное действие на печень. В зоне риска находятся люди, чей организм постоянно испытывает стресс, поэтому ранняя профилактика заболеваний мозга и внутренних органов должна включать не только контроль веса, но и коррекцию образа жизни. Подбор рациона, способствующего поддержанию давления в норме, является базовым инструментом в борьбе за долголетие.

Читайте также