Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна рюмка запускает риск: этим людям спиртное может сломать жизнь быстрее остальных
Skoda готовит кроссовер, который в Индии стоит копейки, а в Европе может перевернуть бюджетный сегмент
В Калининграде старый форт рушится на глазах — туристы лезут в руины и рискуют жизнью
Шлак вместо нот: почему Иосиф Пригожин назвал "Евровидение" политическим цирком
Игровые героини тут ни при чем: мужчин в виртуальный мир толкает совсем другая проблема
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон

Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий

Здоровье

Истончение волос у женщин в большинстве случаев имеет под собой гормональную подоплеку, однако далеко не всегда причина кроется в системных эндокринных патологиях. О том, какие механизмы управляют здоровьем фолликулов и в каких ситуациях действительно требуется помощь профильных специалистов, Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

выпадение волос
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выпадение волос

Специалист отметил, что при поиске причин ухудшения состояния волос важно учитывать работу эндокринной системы, начиная с гипоталамо-гипофизарной области. Сбои в этих зонах, например повышение уровня пролактина, способны приводить к гипогонадизму. Медицинская литература подчеркивает, что внешние признаки часто сигнализируют о сбоях значительно раньше, чем это покажут лабораторные анализы.

"Если рассматривать сверху вниз, начиная с головного мозга, то первыми в этой цепи стоят гипоталамус и гипофиз. Одно из частых отклонений — пролактинома, то есть образование в гипофизе, приводящее к повышению пролактина. Повышенный пролактин как у мужчин, так и у женщин ведет к гипогонадизму — недостаточной активности половых гормонов. У женщин это состояние может сопровождаться гиперандрогенией и нарушением цикла. Любые проблемы, приводящие к нерегулярному циклу, независимо от их причины, так или иначе могут вовлекать в проблему и состояние волос", — пояснил Ткачев.

Важную роль в поддержании качества волос играет щитовидная железа. Известно, что любые отклонения в ее работе вовлекают волосяные луковицы в патологический процесс. При этом отечность и систематический упадок сил нередко становятся маркерами скрытых нарушений функций щитовидки.

По словам трихолога, если опускаться ниже по эндокринной оси, нельзя игнорировать и яичники, где наиболее частой причиной проблем с волосами у женщин является синдром поликистозных яичников, который часто сочетается с инсулинорезистентностью.

"Среди пациентов с жалобами на выпадение и истончение волос гормональная причина может быть примерно у 85 процентов. Но это почти всегда периферические нарушения. Нарушения на уровне гипоталамуса и гипофиза встречаются редко. Гораздо чаще повышенный синтез мужских гормонов происходит непосредственно в волосяных фолликулах и других периферических тканях. Поэтому перегружать эндокринологов пациентами с выпадением волос не стоит: из 85 человек только у пятерых будут настоящие гормональные нарушения, а у восьмидесяти проблема связана с нарушением синтеза андрогенов в самой коже и волосяных фолликулах", — подчеркнул врач.

Ткачев уточнил, что в подавляющем большинстве случаев (около 80 из 100) проблема локализуется непосредственно в тканях, и здесь эндокринологическая помощь вторична по сравнению с профильным лечением у трихолога. Комплексный подход к здоровью требует глубокого понимания биохимии луковицы, ведь нередко сон и правильный режим влияют на густоту прически эффективнее, чем дорогостоящие наружные средства.

Кроме того, эксперты напоминают, что для поддержания плотности луковиц критически важно исключать нехватку ключевых микроэлементов в рационе. Также не стоит забывать, что выпадение волос может быть отложенным следствием стрессовых факторов, пережитых организмом несколько месяцев назад.

Читайте также

Экспертная проверка: Трихолог (уход и профилактика) Оксана Левченко
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Садоводство, цветоводство
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Последние материалы
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
За такое повара лишают диплома: ошибка с морсом, которая напрочь стирает вкус клубники
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары
Скрытая жизнь океанического дна: почему вулкан Аксиал переписывает правила формирования земной коры
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Семейные каникулы в Китае: лучшие места для встречи с пандами и сказкой Диснея
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.