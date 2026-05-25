Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий

Истончение волос у женщин в большинстве случаев имеет под собой гормональную подоплеку, однако далеко не всегда причина кроется в системных эндокринных патологиях. О том, какие механизмы управляют здоровьем фолликулов и в каких ситуациях действительно требуется помощь профильных специалистов, Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

Специалист отметил, что при поиске причин ухудшения состояния волос важно учитывать работу эндокринной системы, начиная с гипоталамо-гипофизарной области. Сбои в этих зонах, например повышение уровня пролактина, способны приводить к гипогонадизму. Медицинская литература подчеркивает, что внешние признаки часто сигнализируют о сбоях значительно раньше, чем это покажут лабораторные анализы.

"Если рассматривать сверху вниз, начиная с головного мозга, то первыми в этой цепи стоят гипоталамус и гипофиз. Одно из частых отклонений — пролактинома, то есть образование в гипофизе, приводящее к повышению пролактина. Повышенный пролактин как у мужчин, так и у женщин ведет к гипогонадизму — недостаточной активности половых гормонов. У женщин это состояние может сопровождаться гиперандрогенией и нарушением цикла. Любые проблемы, приводящие к нерегулярному циклу, независимо от их причины, так или иначе могут вовлекать в проблему и состояние волос", — пояснил Ткачев.

Важную роль в поддержании качества волос играет щитовидная железа. Известно, что любые отклонения в ее работе вовлекают волосяные луковицы в патологический процесс. При этом отечность и систематический упадок сил нередко становятся маркерами скрытых нарушений функций щитовидки.

По словам трихолога, если опускаться ниже по эндокринной оси, нельзя игнорировать и яичники, где наиболее частой причиной проблем с волосами у женщин является синдром поликистозных яичников, который часто сочетается с инсулинорезистентностью.

"Среди пациентов с жалобами на выпадение и истончение волос гормональная причина может быть примерно у 85 процентов. Но это почти всегда периферические нарушения. Нарушения на уровне гипоталамуса и гипофиза встречаются редко. Гораздо чаще повышенный синтез мужских гормонов происходит непосредственно в волосяных фолликулах и других периферических тканях. Поэтому перегружать эндокринологов пациентами с выпадением волос не стоит: из 85 человек только у пятерых будут настоящие гормональные нарушения, а у восьмидесяти проблема связана с нарушением синтеза андрогенов в самой коже и волосяных фолликулах", — подчеркнул врач.

Ткачев уточнил, что в подавляющем большинстве случаев (около 80 из 100) проблема локализуется непосредственно в тканях, и здесь эндокринологическая помощь вторична по сравнению с профильным лечением у трихолога. Комплексный подход к здоровью требует глубокого понимания биохимии луковицы, ведь нередко сон и правильный режим влияют на густоту прически эффективнее, чем дорогостоящие наружные средства.

Кроме того, эксперты напоминают, что для поддержания плотности луковиц критически важно исключать нехватку ключевых микроэлементов в рационе. Также не стоит забывать, что выпадение волос может быть отложенным следствием стрессовых факторов, пережитых организмом несколько месяцев назад.

