Насморк, зуд и сыпь могут обмануть: под видом аллергии может скрываться куда более серьезная болезнь

Здоровье

Самолечение при подозрении на аллергические реакции чревато не только потерей времени и денег, но и опасным упущением серьезных патологий, включая онкозаболевания. Об этом в беседе с изданием Pravda.Ru предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее сообщалось, что аллергия стала массовой проблемой, затрагивающей 44,6% российских семей. При этом, согласно выводам аналитиков "Ингосстраха", сети клиник "Будь Здоров" и Финансового университета при Правительстве РФ, большинство граждан игнорируют визиты к профильным специалистам, предпочитая бесконтрольный прием препаратов.

"Если человек не обращается к врачу, он никогда точно не узнает, какое у него заболевание. Диагноза как такового нет. Откуда у него представление, что это аллергия, — одному богу известно. Люди приходят с разными жалобами и говорят: "У меня аллергия". А начинаешь обследовать — и это вовсе не аллергия. Встречаются самые разные заболевания, вплоть до онкологии, которая может проявляться псевдоаллергическими реакциями", — отметил Болибок.

Врач подчеркнул, что пациенты часто годами принимают таблетки, которые им рекомендуют в аптеках, не подозревая об истинной природе недомогания. Также актуальной остается проблема диагностики заболеваний, например при аллергических реакциях на солнце, требующих особого подхода. Врачи смежных специальностей, таких как отоларингологи или терапевты, могут фиксировать симптоматику, но далеко не всегда направляют пациента к иммунологу или аллергологу. Порой доступ к узкопрофильному лечению осложнен бюрократическими барьерами государственной системы здравоохранения.

Специалист предостерегает, что запущенная стадия любого недуга всегда требует более сложного и дорогостоящего лечения. В контексте аллергических состояний промедление может привести к переходу заболевания в хроническую, тяжелую форму. Внедрение инновационных решений, включая новые средства борьбы с поллинозом, показывает, как развивается современная терапия, однако она эффективна лишь при точном диагнозе.

"Любое самолечение опасно и может закончиться плачевно. Запущенную стадию заболевания всегда сложно лечить. Когда болезнь только начинается, поставить диагноз и вылечить ее гораздо проще, а временные и финансовые затраты — меньше. Если человек годами занимается самолечением и из сезона в сезон не получает правильной терапии, в итоге развивается поливалентная аллергия. И страдать он будет не две-три недели, как в начале заболевания, а два-три месяца, а некоторые — и до полугода", — пояснил Болибок.

Врачи постоянно напоминают, что для поддержания организма важно соблюдать баланс нутриентов, однако правильный подбор витаминов должен проводиться строго под контролем врача. Аналогично стоит с осторожностью относиться к любым народным манипуляциям — эксперты регулярно обсуждают опасности методов самолечения, которые не способны заменить полноценное клиническое обследование. В свою очередь, тщательное хранение личных вещей поможет избежать накопления аллергенов, так как даже грязная одежда иногда провоцирует реакцию легких.

Экспертная проверка: Аллерголог Елена Моргунова

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
