Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
320 часов вместо свободы: наказание за нападение на собаку
Отпуск для родителей выпускников: узаконят ли право на передышку?
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников

Свидание с инсультом: как секс становится причиной молодых инсультов

Здоровье

Статистика "постельных" инсультов в России демонстрирует тревожный рост. На сексуальную активность теперь приходится до 5% случаев острых нарушений мозгового кровообращения. Медицинское сообщество фиксирует омоложение пациентов: сосудистые катастрофы все чаще настигают людей в возрасте 30+ и 40-45 лет. Артерии больше не гарантируют выносливость в пиковые моменты нагрузки.

Женские страхи в интиме
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женские страхи в интиме

Сосудистая бомба замедленного действия

Молодой возраст не является щитом против инсульта. Часто виновником выступает врожденная патология — артериовенозная мальформация (АВМ). Это клубок аномальных сосудов, где артериальная кровь попадает в вены, минуя капиллярную сеть. Тонкие стенки мальформаций не выдерживают скачков кровяного давления.

Долгое время патология не проявляет себя симптомами. Человек считает себя здоровым до момента критического разрыва. Обнаружить дефект возможно лишь при прохождении МРТ или КТ головного мозга. Обычный осмотр у терапевта здесь бессилен.

"Мы видим закономерный рост случаев из-за плохой осведомленности о состоянии сосудистого русла. Любая сосудистая аномалия, включая скрытые аневризмы, требует ранней диагностики, а не упования на молодость", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Физиологический предел выносливости

Секс — это значимый стресс-фактор для сердечно-сосудистой системы. В момент оргазма пульс и давление совершают скачок, сопоставимый с интенсивной беговой нагрузкой. Для организма с дефектными сосудами такой "скачок" становится триггером геморрагического инсульта.

Важно помнить: накопительная усталость, перегрев или предшествующая высокая двигательная активность повышают риск. Организм — это единый контур. Опасно игнорировать сигналы сосудов, когда хроническая головная боль становится спутником жизни.

"Физическая нагрузка во время интима — это тест на прочность клапанов и стенок сосудов. Если есть врожденный дефект, даже короткий сеанс интенсивного напряжения может спровоцировать сосудистый криз", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Фактор риска Степень влияния
Артериовенозная мальформация Критическая при скачках давления
Артериальная гипертензия Высокая, требует контроля

"Сам процесс не является болезнью, но выступает катализатором. Ипохондрия здесь неуместна, а вот ответственное отношение к регулярной диспансеризации - лучший способ избежать фатального исхода", — уточнила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о сосудистых патологиях

Можно ли почувствовать приближение инсульта?

Сильные внезапные головные боли, нарушение зрения, речи или координации — это сигналы SOS. Медлить при таких симптомах недопустимо.

Всегда ли секс опасен при патологиях сосудов?

Нет, опасность представляет резкая пиковая нагрузка. Врачи рекомендуют контролировать общее состояние сосудистого русла и давление.

Помогают ли витамины укрепить сосуды?

Добавки не исправляют структурные дефекты, такие как АВМ. Только инструментальная диагностика (МРТ/КТ) дает ответ о состоянии сосудов.

Нужно ли проходить КТ всем молодым людям?

Скрининг показан тем, у кого есть семейная история церебральных катастроф или жалобы на необычные головные боли.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Еда и рецепты
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Последние материалы
Магия прикосновений: всего одна привычка превратит вашу квартиру в место силы
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Гид по уходу за шерстью: какой инструмент нужен именно вашей собаке или кошке
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Уникальное упражнение для всего тела: как за 5 минут проработать каждую мышцу
Это аптечное средство уничтожает плесень и бактерии лучше дорогой бытовой химии
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Тягучий сыр и море зелени: секрет самых сочных домашних лепешек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.