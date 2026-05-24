Краснота и жжение под мышками могут указывать на опасные изменения в организме

Резкое чувство жжения после использования антиперспиранта указывает на специфическую реакцию организма на химический состав средства.

Девушка наносит антиперспирант

По словам дерматолога и косметолога Ларисы Сафоновой, дискомфорт может проявиться внезапно, даже если конкретный продукт использовался на протяжении десятилетий. Трансформация биохимического отклика кожи часто связана с внутренними изменениями в работе иммунной системы или нарушением защитного барьера эпидермиса.

Основными триггерами раздражения выступают агрессивные компоненты, при этом натуральные альтернативы порой провоцируют аллергию чаще, чем синтетика.

Для минимизации рисков важно понимать, почему аромат на коже раскрывается специфическим образом и как действующие вещества взаимодействуют с микробиомом.

Если аэрозольные формы могут вызывать лишь кратковременное покалывание, то плотные стики и шариковые дезодоранты при появлении жжения требуют немедленного удаления с поверхности тела с последующим отказом от их применения, сообщает сайт NewsInfo.Ru.

"Предсказать невозможно аллергию, у каждого индивидуальная чувствительность. Иногда бывает, что пользуются годами и ничего нет, а потом раз и есть. Иногда меняется состояние организма и его реакции тоже меняются", — отметила Сафонова.

Избыточное использование косметической продукции перегружает рецепторы, поэтому дерматологи призывают к умеренности. В случаях, когда традиционная химия вызывает стойкое отторжение, некоторые выбирают запах пота купировать при помощи простых аптечных растворов.

Если жжение не проходит самостоятельно в течение двух суток после прекращения контакта с раздражителем, необходимо пройти диагностику у специалиста, чтобы исключить хронический контактный дерматит.

"Важно различать кратковременное раздражение и системную аллергию, которая требует медикаментозного вмешательства и полного пересмотра гигиенического набора", — объяснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Ответы на популярные вопросы о раздражении кожи

Почему жжение возникло от привычного средства?

Реактивность кожи может измениться из-за гормональных колебаний, смены рациона или общего снижения иммунитета, что делает старую формулу дезодоранта раздражающим фактором.

Какая форма антиперспиранта самая безопасная?

Наименьший риск вызывают гипоаллергенные средства без спирта и ароматизаторов, однако всё зависит от индивидуальной чувствительности к солям алюминия или другим основам.

Что делать, если кожа под мышками покраснела?

Необходимо немедленно смыть средство прохладной водой с мылом и нанести успокаивающий крем с пантенолом, исключив повторное нанесение антиперспиранта до полного заживления.

Может ли парфюм усилить раздражение от дезодоранта?

Да, смешивание компонентов и спиртовая основа духов часто провоцируют усиление дерматита, поэтому важно знать, как наносить парфюм правильно, избегая поврежденных зон.

