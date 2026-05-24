Легальный допинг для мозга: как одна жвачка меняет работу нейронов

Здоровье

Жевание резинки — это не просто механический акт или способ освежить дыхание. С точки зрения нейрофизиологии, это принудительная активация кровяного насоса для префронтальной коры. Когда челюсти смыкаются, кровоток в тканях головы перераспределяется, обеспечивая кратковременный "допинг" для когнитивных функций. Однако этот эффект — кредит, который мозг выдает на очень короткий срок.

Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Челюстной насос: как жевание разгоняет нейроны

Ритмичное сокращение жевательных мышц работает как внешний биохак. Исследования подтверждают: приток оксигенированной крови к зонам памяти и концентрации возрастает настолько, что продуктивность мозга повышается на 20-25 минут. Это "окно ясности" идеально подходит для решения оперативных задач. Но не ждите чуда при долгой работе — организм быстро адаптируется к монотонному стимулу, и эффект сходит на нет.

"Жевание активирует тройничный нерв, который посылает сигналы в ретикулярную формацию ствола мозга. Это повышает уровень бодрствования, но злоупотреблять методом нельзя — при постоянной стимуляции наступает истощение", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Важно понимать, что жвачка не заменяет полноценный отдых. В отличие от того, как кофеин обманывает мозг, жвачка работает через физику кровотока. Это кратковременная мобилизация ресурсов, а не их восполнение.

Гормональный стоп-кран для тревоги

Жевание подавляет выработку кортизола — гормона стресса. Мозг считывает процесс приема пищи (пусть и имитированный) как сигнал безопасности: "Раз мы едим, значит, хищника рядом нет". Это помогает снизить тревожность в моменте. Биохимический отклик на движение челюсти позволяет стабилизировать эмоциональный фон без применения седативных средств.

Параметр влияния Результат воздействия
Когнитивные функции Рост концентрации на 20-25 минут
Уровень кортизола Снижение тревожности за счет ритмики
Чувство сытости Снижение аппетита через обман рецепторов

"Снижение стресса через жевание — это базальная реакция. Но важно помнить: привычка жевать на пустой желудок провоцирует избыточное выделение соляной кислоты, что ведет к обострению гастрита", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Метаболическая обманка: почему уходит аппетит

Жвачка работает как переключатель аппетита. Рецепторы во рту посылают сигналы в гипоталамус, создавая иллюзию поступления нутриентов. Это помогает вовремя остановиться во время обеда и избежать переедания. Однако этот механизм — палка о двух концах. Кратковременное снижение голода может обернуться "рикошетом", когда после выплевывания жвачки желание съесть норму мяса за двоих станет невыносимым.

"Использование жвачки для контроля веса допустимо только после еды. Попытки "зажевать" реальный голод вместо полноценного приема пищи нарушают инсулиновый отклик и лишь усиливают тягу к калорийным продуктам", — отметил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Стоит помнить, что системное здоровье строится не на жвачке, а на качественном рационе и управлении бактериями через злаки. Жевательная резинка лишь инструмент моментальной коррекции состояния.

Ответы на популярные вопросы о жевательной резинке

Правда ли, что жвачка улучшает память навсегда?

Нет. Это кратковременный эффект за счет усиления кровотока. Как только жевание прекращается, уровень концентрации возвращается к исходному. Это не способ лечить симптомы деменции.

Можно ли жевать жвачку более часа?

Нет. Длительное жевание переутомляет височно-нижнечелюстной сустав и может вызвать головные боли напряжения. Оптимальное время — 10-15 минут.

Помогает ли жвачка худеть?

Она помогает чувствовать насыщение быстрее, если использовать её сразу после еды. Как самостоятельное средство для похудения она неэффективна.

Безопасна ли жвачка для зубов?

Варианты без сахара помогают очистить ротовую полость от остатков пищи и нормализовать pH, но они не заменяют чистку зубов.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
