Йодная сетка больше не спасает? Эндокринологи раскрыли опасную правду о самолечении

Нанесение йодной сетки на кожу остается популярным народным методом самолечения, однако эндокринолог Наталья Балашова ставит под сомнение эффективность этого способа для борьбы с дефицитом микроэлементов.

Фото: malahov-plus.com

Основная проблема заключается в невозможности контролировать точный объем вещества, проникающего в кровоток через кожные покровы. Часто люди принимают хроническую усталость за следствие переутомления, хотя за этим состоянием может скрываться серьезный гормональный дисбаланс, требующий профессиональной диагностики.

При использовании спиртового раствора йода вещество действительно всасывается, но точных медицинских замеров этого процесса не существует. Как сообщает MoneyTimes, ссылаясь на мнение доцента кафедры клинической диагностики МОНИКИ Натальи Балашовой, предсказать полноту восполнения дефицита невозможно.

"При нанесении йодной сетки йод поступает в организм. Мы не знаем в каком количестве. Точных замеров никогда не проводилось. Йод потом используется для синтеза гормонов щитовидной железы. Гарантировать, что будет полное восполнение дефицита йода не можем, мы не знаем, сколько именно поступает", — заявила эндокринолог.

Специалисты напоминают, что наиболее предсказуемым методом нутритивной поддержки является сбалансированный рацион и прием аптечных препаратов с выверенной дозировкой.

В отличие от таблетированных форм, трансдермальное всасывание йода через эпителий остается стихийным процессом, который нельзя использовать как полноценную терапию щитовидной железы.

"Когда мы принимаем препарат йода, мы точно знаем, что вот в этой таблетке сто микрограммов йода или двести микрограммов йода, или в составе поливитаминов мы знаем, что такая вот дозировка. С йодной сеткой не знаю. Как профилактика возможно", — отметила Балашова в интервью MoneyTimes.

"Риск бесконтрольного использования йода заключается не только в неточности доз, но и в возможности спровоцировать йодиндуцированный гипертиреоз или аллергические реакции. Для корректной работы метаболизма важно опираться на лабораторные анализы, а не на цвет пятен на коже", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Эндокринные нарушения способны негативно влиять на когнитивные функции и психоэмоциональный фон, поэтому игнорирование симптомов или замена лечения йодными сетками может быть опасным.

Врачи также акцентируют внимание на том, что неправильный прием нутриентов часто становится причиной отсутствия бодрости по утрам. Любое недомогание является поводом для обращения к врачу и проведения эндокринологического обследования, чтобы избежать осложнений в работе всех систем организма.

Ответы на популярные вопросы о применении йода

Помогает ли йодная сетка определить дефицит йода в организме?

Нет, скорость исчезновения йодного рисунка с кожи зависит от жирности эпидермиса, температуры тела и влажности воздуха, а не от уровня микроэлемента в крови.

Можно ли восполнить нехватку микроэлементов через кожу?

Трансдермальный путь всасывания нестабилен и не позволяет получить терапевтическую дозу вещества, необходимую для лечения патологий щитовидной железы.

Чем опасен избыток йода при самолечении?

Чрезмерное поступление йода может вызвать "эффект Вольфа-Чайкова", временно блокирующий синтез гормонов, или спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний.

Как правильно принимать йод для профилактики?

Рекомендуется использовать йодированную соль или специализированные препараты по назначению врача после сдачи анализов на гормоны ТТГ и Т4 свободный.

