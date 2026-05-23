Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юристы предупредили: ошибка при разделе ипотеки может оставить без денег и квартиры
Туман перед глазами и слепые пятна: чем опасно хроническое нервное истощение
Купил сим-карту — назад пути нет? Власти готовят жесткие ограничения для россиян
Новая звезда: как прошло триумфальное чествование Майли Сайрус на Аллее славы
Принц Уильям растрогал слушателей рассказом о Кейт Миддлтон: почему он назвал её незаменимой
Безопасность вне зоны доступа: банки РФ переходят на работу без интернета
Россия сохраняет мировое лидерство по экспорту пшеницы
Чёрная неблагодарность: Киркоров рассказал о своих горьких отношениях с Любовью Успенской
Право на счастье: Полина Диброва жёстко ответила хейтерам на прогнозы о скором расставании с Товстиком

Йодная сетка больше не спасает? Эндокринологи раскрыли опасную правду о самолечении

Здоровье

Нанесение йодной сетки на кожу остается популярным народным методом самолечения, однако эндокринолог Наталья Балашова ставит под сомнение эффективность этого способа для борьбы с дефицитом микроэлементов.

йод
Фото: malahov-plus.com is licensed under Free Art License
йод

Основная проблема заключается в невозможности контролировать точный объем вещества, проникающего в кровоток через кожные покровы. Часто люди принимают хроническую усталость за следствие переутомления, хотя за этим состоянием может скрываться серьезный гормональный дисбаланс, требующий профессиональной диагностики.

При использовании спиртового раствора йода вещество действительно всасывается, но точных медицинских замеров этого процесса не существует. Как сообщает MoneyTimes, ссылаясь на мнение доцента кафедры клинической диагностики МОНИКИ Натальи Балашовой, предсказать полноту восполнения дефицита невозможно.

"При нанесении йодной сетки йод поступает в организм. Мы не знаем в каком количестве. Точных замеров никогда не проводилось. Йод потом используется для синтеза гормонов щитовидной железы. Гарантировать, что будет полное восполнение дефицита йода не можем, мы не знаем, сколько именно поступает", — заявила эндокринолог.

Специалисты напоминают, что наиболее предсказуемым методом нутритивной поддержки является сбалансированный рацион и прием аптечных препаратов с выверенной дозировкой.

В отличие от таблетированных форм, трансдермальное всасывание йода через эпителий остается стихийным процессом, который нельзя использовать как полноценную терапию щитовидной железы.

"Когда мы принимаем препарат йода, мы точно знаем, что вот в этой таблетке сто микрограммов йода или двести микрограммов йода, или в составе поливитаминов мы знаем, что такая вот дозировка. С йодной сеткой не знаю. Как профилактика возможно", — отметила Балашова в интервью MoneyTimes.

"Риск бесконтрольного использования йода заключается не только в неточности доз, но и в возможности спровоцировать йодиндуцированный гипертиреоз или аллергические реакции. Для корректной работы метаболизма важно опираться на лабораторные анализы, а не на цвет пятен на коже", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Эндокринные нарушения способны негативно влиять на когнитивные функции и психоэмоциональный фон, поэтому игнорирование симптомов или замена лечения йодными сетками может быть опасным.

Врачи также акцентируют внимание на том, что неправильный прием нутриентов часто становится причиной отсутствия бодрости по утрам. Любое недомогание является поводом для обращения к врачу и проведения эндокринологического обследования, чтобы избежать осложнений в работе всех систем организма.

Ответы на популярные вопросы о применении йода

Помогает ли йодная сетка определить дефицит йода в организме?

Нет, скорость исчезновения йодного рисунка с кожи зависит от жирности эпидермиса, температуры тела и влажности воздуха, а не от уровня микроэлемента в крови.

Можно ли восполнить нехватку микроэлементов через кожу?

Трансдермальный путь всасывания нестабилен и не позволяет получить терапевтическую дозу вещества, необходимую для лечения патологий щитовидной железы.

Чем опасен избыток йода при самолечении?

Чрезмерное поступление йода может вызвать "эффект Вольфа-Чайкова", временно блокирующий синтез гормонов, или спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний.

Как правильно принимать йод для профилактики?

Рекомендуется использовать йодированную соль или специализированные препараты по назначению врача после сдачи анализов на гормоны ТТГ и Т4 свободный.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Наука и техника
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
В сто раз вкуснее зефира и без сахара: как из замороженных ягод сделать десерт к чаю
Еда и рецепты
В сто раз вкуснее зефира и без сахара: как из замороженных ягод сделать десерт к чаю
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Популярное
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам

Попытки остановить нашествие вредителей с помощью подручных средств часто терпят крах, требуя более профессионального инженерного подхода к грядкам.

Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Последние материалы
Безумный проект Архимеда: куда исчез плавучий дворец, построенный для египетского царя
Йодная сетка больше не спасает? Эндокринологи раскрыли опасную правду о самолечении
Крапива в банках: кулинарное открытие с цитрусовым вкусом для тех, кто любит новое
Французский шик или гранж: триумфальное возвращение кепи на городские улицы
Смартфон инспектору не давать: как законно отказать ГАИ при попытке проверить телефон
Новые точки притяжения на карте России: за что путешественники ставят высокие оценки региональным отелям
Почему в Китае не любят Haval и Chery: правда о том, на чем на самом деле ездят китайцы
Туман перед глазами и слепые пятна: чем опасно хроническое нервное истощение
Эффективнее сухого в 5 раз: готовим компостный чай, который растения съедят мгновенно
Кракен существовал на самом деле? Как 19-метровый гигант доминировал в древнем мире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.