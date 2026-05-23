Туман перед глазами и слепые пятна: чем опасно хроническое нервное истощение

Здоровье

Психоэмоциональные перегрузки и хроническое нервное истощение не способны спровоцировать моментальную потерю зрения у людей с отсутствием офтальмологических патологий.

Человек в красными глазами

Однако интенсивный стресс выступает мощным триггером, запускающим скрытые деструктивные процессы в зрительной системе. По мнению экспертов, физиологически здоровые глаза могут столкнуться с функциональными сбоями, когда когнитивные центры мозга временно теряют способность корректно интерпретировать поступающий визуальный сигнал.

Как сообщает NewsInfo со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора Татьяну Шилову, патологическое влияние нервного напряжения чаще проявляется в резком падении качества "картинки", а не в наступлении полной темноты.

Пациенты могут жаловаться на появление тумана, возникновение слепых пятен в центре поля обзора или значительные искажения привычных линий. Нередко такие симптомы путают с обычной утомляемостью, хотя на деле они сигнализируют о серьезном компьютерном зрительном синдроме или сосудистом спазме.

Шилова подчеркивает, что стрессовые факторы обычно обостряют уже имеющиеся аномалии, такие как глаукома, склонность к гипертонии или мигрени.

"Стресс сам по себе не вызывает необратимую слепоту у человека со здоровыми глазами. Сильное эмоциональное напряжение действительно может стать триггером нарушений зрения. Чаще речь идет не о слепоте в прямом смысле, а о резком ухудшении качества зрения. Туман перед глазами, искажение линий, пятно в центре поля зрения, трудности с фокусировкой", — пояснила Татьяна Шилова.

В некоторых ситуациях своевременная медицинская помощь становится критическим фактором для сохранения зрения.

"Длительное воздействие кортизола и адреналина при хроническом стрессе вызывает спазм мелких капилляров, питающих сетчатку, что при игнорировании симптомов может привести к микрокровоизлияниям", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Специалисты настоятельно рекомендуют не игнорировать такие проявления, как двоение в глазах или резкое сужение полей видимости. Даже внешние факторы, например, аромат некоторых цветов, могут вызвать аллергический отек или мигрень, косвенно влияя на четкость взгляда.

Профилактические осмотры позволяют выявить структурные изменения в сосудах глазного дна еще до того, как они достигнут критической фазы из-за очередного эмоционального всплеска.

Ответы на популярные вопросы о влиянии стресса на зрение

Может ли человек полностью ослепнуть из-за сильного испуга?

Полная необратимая слепота у здорового человека невозможна, однако может возникнуть временная "функциональная слепота", связанная с защитной реакцией психики.

Какие первые признаки того, что стресс начал влиять на глаза?

Чаще всего это расфокусировка, ощущение песка в глазах, "мушки" перед взглядом или резкая светочувствительность.

Влияет ли эмоциональное состояние ребенка на его зрение?

Да, избыточные нагрузки и стресс в школе могут спровоцировать ложную близорукость, поэтому родителям важно знать, какие сигналы ухудшения зрения дети часто скрывают.

Как минимизировать риск офтальмологических проблем при нервной работе?

Необходимо соблюдать режим зрительного отдыха, контролировать уровень артериального давления и обеспечивать правильное освещение на рабочем месте.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
