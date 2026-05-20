Хронический стресс ломает бойцов СВО: военный психолог раскрыл главную ошибку системы

Здоровье

Военный психолог и ведущий эксперт Высшей школы экономики Алексей Захаров указал на критический дефицит доверия к профильным специалистам среди военнослужащих и нехватку квалифицированных кадров для работы с участниками боевых действий. Об этом он подробно рассказал в эфире Правда ТВ.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Проблема психологической реабилитации военнослужащих зачастую осложняется тем, что многие из них сталкиваются с последствиями хронического напряжения, которое многие ошибочно принимают за обычную усталость. При этом специалисты отмечают, что состояние нервного истощения требует профессионального подхода, а не поверхностных консультаций.

"Обращаются за психологической помощью те люди, которые себе представляют значение этой помощи и которые доверяют. Нет доверия психологам, потому что не одни психологи решают эти вещи", — отметил Захаров.

Эксперт пояснил, что основная сложность заключается в отрыве академической школы от реалий армейской службы. 

"Сегодня у нас нет доверия психологам, потому что не одни психологи решают эти вещи. Во-первых, нет доверия психологам, которые к военному делу никакого отношения не имеют. Военная психология — это специфический вид психологии. Он очень сильно отличается от гражданской психологии", — подчеркнул специалист.

По мнению Захарова, современная медицина все чаще осознает, насколько важно учитывать связку психики и физиологии, ведь иногда лечение симптомов без учета психики не дает желаемого результата. Однако в военной сфере дефицит экспертов ощущается особенно остро, так как хронический стресс требует не просто "перезагрузки", а фундаментальной работы с нейронными связями.

"Хороших военных психологов у нас можно по пальцам пересчитать на двух руках, чтобы было понятно. Психолог, который говорит, что он кого-то лечит, профессионально непригоден", — добавил Захаров.

Специалист также напомнил, что для мужчин психологический барьер при обращении за помощью является глобальной проблемой, так как общество часто навязывает мужчинам молчание вместо конструктивного диалога с врачом.

Полная запись разговора с Алексеем Захаровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Экспертная проверка: Мария Литвинова, Надежда Осипова

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
