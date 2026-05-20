Лекарства и обман: как выбрать добавки без вреда для здоровья

Здоровье

Прием антидепрессантов без предварительной проверки гормонального профиля пациента может привести к серьезным осложнениям, а выбор биологически активных добавок требует строгого контроля качества. Об этом в эфире Правда ТВ рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Таблетки, антибиотики и лекарства лежат на столе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки, антибиотики и лекарства лежат на столе

Специалист подчеркнул, что системный подход к здоровью требует понимания биохимических связей в организме. Избыточный вес и метаболические нарушения зачастую маскируются под психологические проблемы, хотя корни их лежат в эндокринной системе, что делает лишний вес серьезным вызовом для общего состояния организма.

"Если брать антидепрессанты, все прекрасно совместимо. Просто антидепрессанты, если они назначаются в монорежиме без коррекции гипогонадизма, то есть дефицита половых гормонов, они дадут осложнение практически в ста процентах случаев", — пояснил Алексей Калинчев.

Эксперт отметил необходимость тщательного подхода к выбору витаминно-минеральных комплексов. По его мнению, пациентам стоит доверять только продукции проверенных компаний, которые работают в рамках легального поля и проходят государственную сертификацию, исключая риск покупки неэффективных средств, приносящих удар по нервам и гормонам из-за сомнительного состава. При этом важно понимать, как правильно выбрать безопасные добавки, избегая фальсификата.

"Все лаборатории государственно аккредитованы. То есть это официальные заключения. Я смотрю, какие фирмы они проходят, эту продукцию покупаю. Если продукция продается по легальным каналам и активно рекламируется, то есть на нее компании тратит большие деньги, глупо продавать пустышку, потому что, естественно, когда это всплывет, фирма понесет серьезные убытки", — добавил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Специалист уточнил, что потребители могут самостоятельно проверять статус производителей и чистоту лабораторных протоколов, так как легальный бизнес дорожит репутацией. Однако вопрос приема добавок, например, когда дефицит витамина D провоцирует упадок сил, должен решаться исключительно совместно с лечащим врачом.

"Мы можем, подписавшись на такие компании, просто смотреть, какая продукция проходит контроль лабораторный какой нет. Витамин D может быть зарегистрирован как лекарственные препараты, как нутрицевтик, как БАД", — резюмировал эксперт.

Медицинское сообщество регулярно напоминает, что даже при кажущейся безопасности любых препаратов, следует учитывать риски их комбинирования, изучая, сколько таблеток можно пить одновременно без вреда для ЖКТ.

Полная запись разговора с Алексеем Калинчевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Экспертная проверка: журналист Екатерина Орлова, аналитик Сергей Данилов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.