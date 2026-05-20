Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни

Рост заболеваемости сахарным диабетом во многом обусловлен изменением образа жизни и глобальной проблемой переедания, отметил главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков. В интервью изданию Pravda.Ru эксперт пояснил, почему огромное число пациентов долгое время даже не подозревают о своем диагнозе.

Ранее сообщалось о масштабной скрытой угрозе: по данным эксперта Минздрава Натальи Мокрышевой, около 6 миллионов россиян до сих пор не знают о наличии у них сахарного диабета. При этом общее число страдающих этим недугом в стране достигает 12 миллионов человек.

Барсуков подчеркивает, что последствия избыточного веса для организма часто оказываются фатальными при игнорировании базовой диагностики.

"В России ни много ни мало, а примерно столько же, сколько у всех так называемых цивилизованных стран, то есть тех стран, где нет проблемы голода. А там, где нет проблемы голода, сразу возникает проблема переедания, то есть ожирения. По разным подсчетам от 30 до 60 процентов взрослого населения имеют или ожирение, или избыточный вес", — пояснил он.

Ожирение выступает ключевым предвестником развития диабета второго типа. Специалисты регулярно акцентируют внимание на том, что коррекция массы тела является важнейшим шагом в профилактике метаболических нарушений. Важным фактором также остается старение населения, ведь с каждым годом риски для углеводного обмена только возрастают.

По словам врача, многие пациенты не обращаются к врачу из-за отсутствия явных симптомов на ранних стадиях, когда уровень глюкозы уже выходит за пределы нормы, но еще не вызывает болезненных ощущений. В таком случае скрытый характер течения хронических заболеваний может вводить людей в заблуждение годами.

"Сахар, к сожалению, никак себя не проявляет до определенного момента. Ни сухости во рту, ни жажды нет ни при уровне 6, ни при 7, ни при 8 ммоль/л. Только когда показатели становятся действительно высокими, человек начинает что-то чувствовать и обращается к врачу. С момента реального возникновения заболевания до появления первых симптомов проходит от нескольких месяцев до нескольких лет. Если человек не проверяется регулярно, проходят годы, прежде чем его начнет что-то беспокоить", — добавил Барсуков.

Специалисты напоминают, что существуют вполне конкретные способы своевременного обнаружения патологии. Например, регулярный контроль уровня глюкозы позволяет выявить нарушения еще на этапе преддиабета. Также стоит помнить о важности питания и методах его коррекции, так как стратегии контроля инсулина являются фундаментом долголетия.

