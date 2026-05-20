Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Нападения подростков в школах не возникают внезапно: спусковой крючок часто находится дома
Рынок труда под контролем: что изменится для мигрантов после новых мер?
В Южной Корее назревает катастрофа: что будет с мировой электроникой?
Напиток со вкусом грусти: эта привычка незаметно крадет фигуру и хорошее настроение
Руки тянутся к чипсам у монитора? Способ преодолеть взбесившийся аппетит
Нейросети рвутся в школы: дети уже обозначили красную линию для технологий
Опять сорвались на сладкое? Этот хитрый трюк навсегда выключит вечерний голод

Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу

Здоровье

Определить наличие опасных остановок дыхания во сне можно с помощью специальных инструментальных исследований, однако ключевым этапом остается своевременная диагностика отклонений. Врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко рассказала Pravda.Ru о том, как вовремя заметить тревожные симптомы и почему бытовые приборы не всегда могут служить надежным источником информации.

храп
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
храп

Для постановки точного диагноза медики используют полисомнографию или кардиореспираторный мониторинг, позволяющий детально проанализировать работу дыхательной системы в ночное время. При этом любые попытки самодиагностики с помощью непрофессиональных девайсов часто оказываются недостаточно информативными.

"Самым точным ответом на вопрос, есть ли во сне остановки дыхания, являются инструментальные методы исследования. Существуют и косвенные способы — например, трекеры сна, устройства на запястье или палец, которые могут предупреждать о таких остановках. Но это не медицинские изделия, поэтому полностью доверять им нельзя", — отметила Завалко.

Важно различать кратковременные физиологические паузы, свойственные работе организма, и патологические состояния. Существуют болезни, которые могут маскироваться под бытовые недуги, поэтому при системных сбоях работы организма важно знать, как функционируют внутренние системы защиты и почему отсутствие боли не гарантирует отсутствие скрытых патологий. Одним из главных маркеров апноэ остается выраженная дневная сонливость и отсутствие полноценного восстановления после ночного отдыха.

"Частый симптом остановок дыхания во сне — сильный, громкий храп. Не любой храп говорит об остановках, он может быть и сам по себе. Однако у 90 процентов пациентов с остановками дыхания такой храп присутствует. Особенно показательно, если храп очень громкий, слышен через закрытую дверь и прерывается на остановках дыхания", — пояснила сомнолог.

Синдром обструктивного апноэ требует профессионального лечения, поскольку игнорирование проблемы повышает риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений, включая гипертонию и нарушения сердечного ритма. Специалисты напоминают, что риск инфаркта и других критических состояний часто провоцирует несоблюдение норм гигиены сна. Например, регулярные нарушения режима дня способны провоцировать развитие опасных сбоев в работе сосудов и сердца.

Для коррекции состояния современная медицина предлагает использование СИПАП-терапии или специальных стоматологических кап, однако выбор метода должен осуществляться исключительно врачом.

Особую осторожность стоит проявлять при использовании седативных средств, так как попытки самолечения с помощью снотворных могут привести к отключению дыхательного центра. При этом важно помнить, что заложенность носа или другие ночные симптомы часто становятся фактором, который многие пациенты ошибочно игнорируют годами. А когда мозг хронически недополучает кислород из-за апноэ, это перестает быть просто бытовой проблемой.

Экспертная проверка: Врач-невролог (инсульт, деменции, реабилитация маршрута) Артём Синицын, Врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова

Читайте также

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Дряблые руки исчезнут за 4 минуты: домашний метод, который заменит дорогой спортзал
Новости спорта
Дряблые руки исчезнут за 4 минуты: домашний метод, который заменит дорогой спортзал
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Последние материалы
Цена одиночества: сколько платят за друзей на час?
Можно ли стирать вашу подушку? 3 правила, чтобы она не превратилась в ком
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
В поисках сердечного баланса: как правильно выбрать вид физической активности при гипертонии
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Европейцы схватились за каски: им говорят про мир, а готовят к окопам
Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу
Спокойно выдержит сухой воздух квартиры: эта коллекционная хойя сама охотно идет в рост
Смертный приговор для всего рода: визит какой птицы считают началом катастрофы
"Тихие отличники" атакуют: эксперты бьют тревогу из-за новых угроз в школах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.