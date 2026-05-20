Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу

Определить наличие опасных остановок дыхания во сне можно с помощью специальных инструментальных исследований, однако ключевым этапом остается своевременная диагностика отклонений. Врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко рассказала Pravda.Ru о том, как вовремя заметить тревожные симптомы и почему бытовые приборы не всегда могут служить надежным источником информации.

Для постановки точного диагноза медики используют полисомнографию или кардиореспираторный мониторинг, позволяющий детально проанализировать работу дыхательной системы в ночное время. При этом любые попытки самодиагностики с помощью непрофессиональных девайсов часто оказываются недостаточно информативными.

"Самым точным ответом на вопрос, есть ли во сне остановки дыхания, являются инструментальные методы исследования. Существуют и косвенные способы — например, трекеры сна, устройства на запястье или палец, которые могут предупреждать о таких остановках. Но это не медицинские изделия, поэтому полностью доверять им нельзя", — отметила Завалко.

Важно различать кратковременные физиологические паузы, свойственные работе организма, и патологические состояния. Существуют болезни, которые могут маскироваться под бытовые недуги, поэтому при системных сбоях работы организма важно знать, как функционируют внутренние системы защиты и почему отсутствие боли не гарантирует отсутствие скрытых патологий. Одним из главных маркеров апноэ остается выраженная дневная сонливость и отсутствие полноценного восстановления после ночного отдыха.

"Частый симптом остановок дыхания во сне — сильный, громкий храп. Не любой храп говорит об остановках, он может быть и сам по себе. Однако у 90 процентов пациентов с остановками дыхания такой храп присутствует. Особенно показательно, если храп очень громкий, слышен через закрытую дверь и прерывается на остановках дыхания", — пояснила сомнолог.

Синдром обструктивного апноэ требует профессионального лечения, поскольку игнорирование проблемы повышает риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений, включая гипертонию и нарушения сердечного ритма. Специалисты напоминают, что риск инфаркта и других критических состояний часто провоцирует несоблюдение норм гигиены сна. Например, регулярные нарушения режима дня способны провоцировать развитие опасных сбоев в работе сосудов и сердца.

Для коррекции состояния современная медицина предлагает использование СИПАП-терапии или специальных стоматологических кап, однако выбор метода должен осуществляться исключительно врачом.

Особую осторожность стоит проявлять при использовании седативных средств, так как попытки самолечения с помощью снотворных могут привести к отключению дыхательного центра. При этом важно помнить, что заложенность носа или другие ночные симптомы часто становятся фактором, который многие пациенты ошибочно игнорируют годами. А когда мозг хронически недополучает кислород из-за апноэ, это перестает быть просто бытовой проблемой.

