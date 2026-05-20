Здоровье

Внешнее материальное благополучие семьи не является гарантом психологической стабильности подростка, а резонансные нападения на учебные заведения зачастую становятся итогом длительной внутренней деструкции. О скрытых механизмах формирования агрессии у школьников рассказала психолог Анна Мухина в беседе с изданием Pravda.Ru.

Подростковый бунт
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов в ходе форума "Антитеррор" подчеркивал, что подростки, совершающие нападения на школы, чаще всего происходят из полных и финансово обеспеченных семей.

Наличие денег в семье не гарантирует ребенку психологического комфорта и безопасности. Финансовое благополучие не заменяет эмоционального тепла, принятия и уважения. Именно дефицит здоровых детско-родительских отношений, а не отсутствие средств, чаще всего становится причиной накопленной агрессии у подростков.

Понимание того, как стресс трансформируется в деструктивное поведение, требует комплексного подхода, при котором важно учитывать не только влияние внешней среды, но и глубинные процессы регуляции эмоционального фона, о чем напоминают в статьях об эффективных методах борьбы со стрессом.

"Финансовое благополучие в семье означает только наличие денег и ничего больше. Подростковые нападения — это всегда проявление накопленной агрессии, результат того, что ребенок долгое время не справлялся с какой-то проблемой. Конкретная ситуация может быть связана с конфликтом с учителем или ответом на школьную травму, но источник агрессии все равно находится в семье", — отметила Мухина.

Специалист подчеркнула, что семья является фундаментальной моделью, где ребенок усваивает сценарии разрешения конфликтов и коммуникации. Ситуации насилия в учебных заведениях нередко становятся следствием того, что подросток сам ранее неоднократно оказывался в роли жертвы. Часто такие дети сталкиваются с отсутствием должного внимания либо жесткими методами дисциплины, что негативно сказывается на формировании личности и социальной адаптации.

"Агрессия копится долго — ребенок длительное время находился в неблагополучной для себя обстановке, пока какая-то последняя капля не позволила ей вырваться наружу. В любой ситуации страха или ощущения, что наши интересы нарушаются, психика автоматически вырабатывает энергию для защиты. Если эта энергия не используется, самая агрессивная реакция застревает внутри и накапливается", — пояснила психолог.

Она добавила, что в ситуациях домашнего диктата ребенок оказывается в ловушке: он не имеет возможности выразить протест родителям, поэтому смещает вектор агрессии на более доступные объекты, например, учителей или одноклассников.

Этот процесс накопления напряжения часто протекает незаметно для окружающих, однако эксперты отмечают, что быстрая регуляция эмоций способна предотвращать подобные срывы. Важным фактором также является необходимость своевременного осознания признаков ментального кризиса, о чем регулярно информируют специалисты, разбирающие экономические и социальные причины депрессии, охватывающей различные слои общества.

Экспертная проверка: Психолог Надежда Осипова, Врач-психиатр Мария Литвинова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
