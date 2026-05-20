Напиток со вкусом грусти: эта привычка незаметно крадет фигуру и хорошее настроение

Здоровье

Почему люди продолжают набирать лишний вес, даже обладая фундаментальными знаниями о здоровом образе жизни, объяснила доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова. В эфире Правда ТВ специалист раскрыла глубинные психологические механизмы, которые превращают процесс похудения в борьбу с собственной психикой.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

Основой проблемы эксперт называет дефицит радости в повседневной жизни, наполненной стрессами и тревогой. Современный ритм жизни провоцирует человека искать источники быстрого дофамина в еде. Регулярное употребление высококалорийных продуктов, содержащих сахар и сливки, часто становится не просто привычкой, а способом купирования негативных эмоций.

"Мы проигрываем борьбу с удовольствием. Еда и вкусные напитки – это те удовольствия, от которых человек в привычной жизни полный тревог, личностно значимых стрессов, страхов, боли, испытаний, часто не может отказаться", — отметила Гончарова.

Специалист подчеркивает, что корни такого поведения уходят в раннее детство, когда любые неприятности взрослые пытались нивелировать сладким поощрением. В зрелом возрасте эти паттерны закрепляются, и любая эмоциональная нагрузка требует подкрепления в виде еды. Важно помнить, что некоторые привычные продукты могут быть опасны для организма, поэтому необходимо контролировать влияние питания на старение организма и работу сердца.

"Давайте вспомним. Мы упали маленькие, ударили коленку. "Не плачь, держм конфетку. Мы подросли — первая влюбленность. Где мы обсудим то, что происходит с нашими подругами и друзьями — в кафе? Что мы возьмем в кафе? Чашку капучино", — рассказала врач.

Эндокринолог обращает внимание на то, что пищевая зависимость часто маскируется под желание сделать себе приятное в моменты одиночества или депрессивных состояний. При этом многие не осознают, что даже напитки могут стать источником лишних килограммов. Врачи рекомендуют искать способы для борьбы с тревогой без использования еды, ведь осознанность помогает избежать метаболических нарушений. Также полезно помнить о других методах поддержания тонуса: существует хитрый прием для повышения энергии сразу после сна, который не требует лишних калорий. Для достижения долгосрочного результата в контроле веса эндокринологи призывают учитывать, что сохранение молодости зависит от правильного состава рациона. Кроме того, стоит следить за состоянием организма в целом, например, пробиотики играют важную роль в восстановлении микрофлоры кишечника.

"Эти цепочки закрепляются в течение жизни, и мы привыкаем заедать, запивать усталость, плохое настроение, личностно значимые стрессы. Пищевая зависимость – это то удовольствие, которое мы получаем от еды и от которого не хотим отказываться. Удовольствие от того, что мы съели и выпили, особенно в компании, или, наоборот, в одиночестве ночью, помогает справиться со многими другими психологическими аспектами", — пояснила Гончарова.

Полная запись разговора с Анной Гончаровой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Экспертная проверка: Корреспондент Сергей Данилов, Редактор Екатерина Орлова

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
