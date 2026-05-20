Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?

Ассоциация "Инфарма" выступила с жестким предложением к Минздраву и ФАС. Организация требует законодательно отсекать цены на те препараты, которые поставлялись с нарушениями, при формировании начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Сейчас рынок искусственно деформируется, когда стоимость сомнительных дженериков тянет вниз показатели всей категории.

Искажение рыночных индикаторов

Проблема заключается в административной инерции. Компании-нарушители часто выбрасывают на рынок дешевые аналоги еще до того, как судебные споры или проверки качества приходят к финалу. Включая эти "котировки" в общую формулу, государство де-факто демпингует само себя. Оригинальные препараты, проходящие строгий контроль метаболического действия, теряют конкурентоспособность из-за присутствия в торгах недобросовестных игроков.

"Расчет цены на основе данных от недобросовестных поставщиков — это ошибка методологии. Мы фактически берем за эталон стоимость продукта, чье качество находится под вопросом", — констатировал клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Механизмы контроля поставок

Фармацевтический рынок требует точности, близкой к нейробиологии. Как влияние кофеина на нейронные цепи требует чистоты эксперимента для объективных выводов, так и госзакупки требуют "чистой" выборки. Нарушения в логистике или производстве должны немедленно аннулировать ценовое предложение компании в реестрах.

Ситуация Последствие для рынка Учет цены нарушителя Искусственное занижение НМЦК Исключение брака из расчетов Справедливая рыночная стоимость

"Качество препарата неотделимо от его цены. Если производитель нарушает протоколы, его ценовое предложение не может считаться рыночным ориентиром для государственных нужд", — подчеркнула провизор Дарья Воронцова.

Текущая инициатива "Инфармы" — это попытка навести порядок в фармаконадзоре. Чиновники часто забывают, что за каждой цифрой в контракте стоит эффективность лечения конкретного пациента. Нельзя позволять эффективности медицинских технологий конкурировать с "серым" демпингом.

"Любые попытки сэкономить на качестве лекарств превращаются в будущие расходы на лечение тех самых осложнений, которые вызваны приемом низкопробных препаратов", — предупредила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о закупках

Кого коснется изменение правил расчета?

В первую очередь производителей дженериков, чья продукция имеет документально подтвержденные нарушения в ходе конкурсных процедур.

Почему это важно для пациентов?

Исключение сомнительных позиций гарантирует, что бюджетные средства пойдут на препараты с доказанной терапевтической эффективностью.

Станут ли лекарства дороже?

Цена станет прозрачнее. Она будет отражать реальные затраты на производство качественного продукта, очищенные от статистики нарушений.

Кто контролирует процесс?

ФАС и Минздрав при участии экспертных сообществ, проверяющих соответствие препаратов заданным стандартам.

