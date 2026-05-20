Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?

Ассоциация "Инфарма" выступила с жестким предложением к Минздраву и ФАС. Организация требует законодательно отсекать цены на те препараты, которые поставлялись с нарушениями, при формировании начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Сейчас рынок искусственно деформируется, когда стоимость сомнительных дженериков тянет вниз показатели всей категории.
Проблема заключается в административной инерции. Компании-нарушители часто выбрасывают на рынок дешевые аналоги еще до того, как судебные споры или проверки качества приходят к финалу. Включая эти "котировки" в общую формулу, государство де-факто демпингует само себя. Оригинальные препараты, проходящие строгий контроль метаболического действия, теряют конкурентоспособность из-за присутствия в торгах недобросовестных игроков.
"Расчет цены на основе данных от недобросовестных поставщиков — это ошибка методологии. Мы фактически берем за эталон стоимость продукта, чье качество находится под вопросом", — констатировал клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Фармацевтический рынок требует точности, близкой к нейробиологии. Как влияние кофеина на нейронные цепи требует чистоты эксперимента для объективных выводов, так и госзакупки требуют "чистой" выборки. Нарушения в логистике или производстве должны немедленно аннулировать ценовое предложение компании в реестрах.
|Ситуация
|Последствие для рынка
|Учет цены нарушителя
|Искусственное занижение НМЦК
|Исключение брака из расчетов
|Справедливая рыночная стоимость
"Качество препарата неотделимо от его цены. Если производитель нарушает протоколы, его ценовое предложение не может считаться рыночным ориентиром для государственных нужд", — подчеркнула провизор Дарья Воронцова.
Текущая инициатива "Инфармы" — это попытка навести порядок в фармаконадзоре. Чиновники часто забывают, что за каждой цифрой в контракте стоит эффективность лечения конкретного пациента. Нельзя позволять эффективности медицинских технологий конкурировать с "серым" демпингом.
"Любые попытки сэкономить на качестве лекарств превращаются в будущие расходы на лечение тех самых осложнений, которые вызваны приемом низкопробных препаратов", — предупредила врач-терапевт Анна Кузнецова.
В первую очередь производителей дженериков, чья продукция имеет документально подтвержденные нарушения в ходе конкурсных процедур.
Исключение сомнительных позиций гарантирует, что бюджетные средства пойдут на препараты с доказанной терапевтической эффективностью.
Цена станет прозрачнее. Она будет отражать реальные затраты на производство качественного продукта, очищенные от статистики нарушений.
ФАС и Минздрав при участии экспертных сообществ, проверяющих соответствие препаратов заданным стандартам.
