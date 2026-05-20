Рак теперь лечат не только химией, но и психологом — Минздрав пересмотрел маршруты пациентов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Минздрав намерен радикально пересмотреть маршрутизацию пациентов с онкологическими заболеваниями. Ведомство представило проект изменений, где ключевой акцент смещен с сухой статистики на психоэмоциональное состояние больного. Теперь система признает: рак — это не только клеточная мутация, но и тяжелейший когнитивный кризис.

Врач
Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Врач

Психологический щит вместо формальных отписок

Согласно документу, специалисты онкокабинетов и Центров амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) официально наделяются правом — и обязанностью — направлять пациентов к медицинским психологам. Это не просто "разговоры по душам". Задача — предотвратить суицидальные риски и купировать депрессивные состояния, которые часто становятся причиной отказа от химиотерапии. Многие путают апатию с побочными эффектами лечения, хотя депрессия требует отдельного внимания профильных специалистов.

"Поддержка психолога критически важна для приверженности лечению. Если пациент впадает в реактивное состояние, он может бросить терапию, что обнуляет все усилия врачей и государства", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Новый порядок также регулирует помощь тем, кто склонен к самоповреждению. Хронический стресс выжигает ресурсы организма быстрее, чем сама опухоль. Часто пациенты пытаются заглушить внутреннюю боль медикаментозно, что порой приводит к опасным привычкам. Например, бесконтрольное использование препаратов может спровоцировать лекарственную зависимость или скрыть симптомы прогрессирования болезни.

Цифровой консилиум: референс-центры и биопсия

Вторая часть поправок касается "железа" и логистики. Минздрав уточняет правила передачи цифровых изображений патоморфологических исследований. Речь идет о создании единого контура референс-центров. Если в региональной больнице возникают сомнения в гистологии, стекло или его цифровую копию оперативно отправят ведущим экспертам страны. Это исключает человеческий фактор и ошибки диагностики на местах.

"Онкологический скрининг — это гонка со временем. Быстрая маршрутизация биопсии в референс-центры позволяет начать таргетное лечение в ту самую 'золотую неделю', когда прогноз максимально благоприятен", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Врачи подчеркивают: любая задержка в верификации диагноза повышает системные риски. Важно понимать, что общие нарушения, такие как внезапное повреждение сосудов или резкая потеря веса, требуют немедленного исключения онкологического профиля. Новый порядок должен сделать этот путь бесшовным.

Компонент системы Суть изменений
Психологическая помощь Прямое направление в кабинеты медико-психологической поддержки при стрессе и суицидальных мыслях.
Диагностика Уточнение порядка передачи цифровых снимков и биоматериалов в федеральные референс-центры.

Для пожилых пациентов новые правила станут особым подспорьем. В возрасте 60+ онкологический диагноз часто накладывается на хронические боли, связанные с физическим износом организма. Даже неправильная работа в саду может маскировать боли, характерные для метастазирования в кости. Четкая маршрутизация позволит отсеивать бытовые травмы от онкологических процессов.

"Комплексный подход, включающий диспансеризацию и психологическое сопровождение, — это основа современной профилактики смертности от рака", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы об онкологической помощи

Зачем онкологу направлять меня к психологу?

Это необходимо для оценки вашего психоэмоционального состояния. Депрессия и сильный стресс напрямую влияют на иммунный ответ организма и вашу способность продолжать сложное лечение.

Что такое референс-центр цифровых изображений?

Это специализированное учреждение, где врачи высшей квалификации перепроверяют снимки МРТ, КТ или гистологические срезы, полученные в вашей поликлинике, чтобы исключить ошибку диагноза.

Помогут ли изменения при склонности к суициду?

Да, проект изменений подразумевает экстренную психологическую и психиатрическую помощь пациентам, столкнувшимся с тяжелым кризисом на фоне болезни.

Изменятся ли сроки ожидания биопсии?

Новый порядок уточняет правила маршрутизации, что должно ускорить процесс передачи анализов между лабораториями и сократить время ожидания окончательного вердикта.

Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова, врач-онколог Владимир Капустин, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
