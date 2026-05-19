Вейперы замечают это слишком поздно: легкие молчат, пока проблема не становится серьезной

Здоровье

Одышка, хронический кашель и изменение цвета мокроты могут указывать на развитие серьезных патологий дыхательной системы у потребителей вейпов. Об этом в комментарии Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.

Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Специалист подчеркнул, что многие пользователи электронных устройств ошибочно воспринимают процесс курения как безопасную альтернативу традиционным сигаретам. Однако регулярное вдыхание аэрозолей провоцирует накопление химических соединений в тканях легких. В медицине уже обсуждают реальные последствия модной привычки, которые часто носят необратимый характер.

"Среди первых симптомов, на которые стоит обратить внимание, — одышка, кашель, ощущение тяжелого дыхания, появление мокроты, иногда очень темной, вплоть до темно-зеленого или почти черного цвета. Это связано с тем, что в смесях содержится много различных веществ, в том числе глицерин, и все это оседает на тканях дыхательной системы. Человек может быстрее уставать, тяжелее переносить физические нагрузки, испытывать постоянное раздражение в горле или грудной клетке. При появлении таких симптомов лучше не затягивать и обратиться к врачу", — отметил Удалов.

По словам эксперта, скорость развития патологических изменений зависит от индивидуального состояния иммунитета и стажа употребления электронных систем. Игнорирование первичных признаков недомогания может привести к тому, что скрытые угрозы затянувшегося кашля потребуют длительного стационарного лечения.

"Насколько быстро все это развивается — тут однозначного ответа нет. Очень многое зависит от иммунитета человека, от состояния организма, от того, как долго он курит и что именно использует. Потому что у кого-то проблемы могут проявляться довольно быстро, а кто-то может долго курить и вообще не понимать, что у него уже происходят какие-то изменения в легких. Тут ситуация во многом похожа на обычные сигареты — последствия не всегда появляются сразу", — пояснил Удалов.

Он добавил, что попытки сравнивать вред от обычных сигарет и электронных лишены смысла, так как обе категории наносят сокрушительный удар по организму. В подобных случаях также стоит учитывать, что далеко не всегда отсутствие боли является признаком здоровья, ведь некоторые скрытые патологии при кашле проявляются лишь на поздних стадиях.

Экспертная проверка: Врач-пульмонолог (астма, ХОБЛ, влияние качества воздуха) Людмила Артамонова, Врач-терапевт (доказательная профилактика, диспансеризация) Анна Кузнецова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
