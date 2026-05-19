Вейперы замечают это слишком поздно: легкие молчат, пока проблема не становится серьезной

Одышка, хронический кашель и изменение цвета мокроты могут указывать на развитие серьезных патологий дыхательной системы у потребителей вейпов. Об этом в комментарии Pravda.Ru рассказал врач общей практики Иван Удалов.
Специалист подчеркнул, что многие пользователи электронных устройств ошибочно воспринимают процесс курения как безопасную альтернативу традиционным сигаретам. Однако регулярное вдыхание аэрозолей провоцирует накопление химических соединений в тканях легких. В медицине уже обсуждают реальные последствия модной привычки, которые часто носят необратимый характер.
"Среди первых симптомов, на которые стоит обратить внимание, — одышка, кашель, ощущение тяжелого дыхания, появление мокроты, иногда очень темной, вплоть до темно-зеленого или почти черного цвета. Это связано с тем, что в смесях содержится много различных веществ, в том числе глицерин, и все это оседает на тканях дыхательной системы. Человек может быстрее уставать, тяжелее переносить физические нагрузки, испытывать постоянное раздражение в горле или грудной клетке. При появлении таких симптомов лучше не затягивать и обратиться к врачу", — отметил Удалов.
По словам эксперта, скорость развития патологических изменений зависит от индивидуального состояния иммунитета и стажа употребления электронных систем. Игнорирование первичных признаков недомогания может привести к тому, что скрытые угрозы затянувшегося кашля потребуют длительного стационарного лечения.
"Насколько быстро все это развивается — тут однозначного ответа нет. Очень многое зависит от иммунитета человека, от состояния организма, от того, как долго он курит и что именно использует. Потому что у кого-то проблемы могут проявляться довольно быстро, а кто-то может долго курить и вообще не понимать, что у него уже происходят какие-то изменения в легких. Тут ситуация во многом похожа на обычные сигареты — последствия не всегда появляются сразу", — пояснил Удалов.
Он добавил, что попытки сравнивать вред от обычных сигарет и электронных лишены смысла, так как обе категории наносят сокрушительный удар по организму. В подобных случаях также стоит учитывать, что далеко не всегда отсутствие боли является признаком здоровья, ведь некоторые скрытые патологии при кашле проявляются лишь на поздних стадиях.
