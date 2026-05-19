Подавленность начинает сдавать, когда тело входит в движение: важно не испортить эффект

Здоровье

Физическая активность может стать эффективным инструментом в борьбе с подавленным состоянием, однако полностью излечить клиническую депрессию только с помощью спортзала невозможно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Девушка с наушниками во время тренировки
Девушка с наушниками во время тренировки

Специалист подчеркнула, что спорт следует рассматривать исключительно как вспомогательный элемент комплексной терапии. Существуют доказанные подходы к лечению депрессии, где сочетание физических нагрузок и работы с нейронными связями дает наиболее стабильный результат.

"Клиническую депрессию спортом вылечить невозможно. Но как вспомогательный инструмент он работает: после интенсивной физической нагрузки в организме вырабатываются гормоны удовольствия, и состояние действительно улучшается. Однако нельзя утверждать, что человек с клинической депрессией сможет вылечиться, просто начав ходить в спортзал", — отметила Абравитова.

По словам психолога, эффективность спорта во многом зависит от способности человека концентрироваться на текущем моменте. Для тех, кто привык постоянно анализировать свои мысли во время тренировок, польза для психического состояния снижается. Регулярные физические нагрузки помогают бороться со стрессом, однако при выборе методики важно учитывать индивидуальные особенности организма. Ранее специалисты отмечали, что реальные способы помочь организму при перегрузках редко сводятся к универсальным советам.

"Это именно вспомогательный, но реально хороший способ. Есть категория людей, которые во время фитнеса не отключаются от своих мыслей — тело занято физической нагрузкой, а мысли остаются в переживаниях. На таких людей спорт действует слабо. Если же человек полностью поглощен тем, что делает здесь и сейчас, то физическая активность действительно помогает, и такой метод можно рекомендовать", — пояснила эксперт.

Абравитова добавила, что фитнес выступает отличным методом профилактики многих негативных состояний. При этом психолог призвала избегать крайностей и заниматься физической активностью без фанатизма, чтобы не спровоцировать переутомление. Важно понимать, что многие патологические состояния имеют глубокие предпосылки, и зачастую причины депрессии требуют детального разбора с врачом.

Экспертная проверка: Врач-психиатр Мария Литвинова, Психолог Осипова Надежда
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
