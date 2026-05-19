В Казани фельдшеры скорой помощи столкнулись с финансовым дефицитом. Внедрение балльной системы привязывает заработок к количеству выездов. Норматив — 14 адресов за смену. Реальность диктует иные цифры. Бригады не успевают "закрыть" план из-за объективного отсутствия экстренных поводов. Итог — ежемесячная потеря около 8 тысяч рублей.
"Привязка экстренной медицины к количеству вызовов — это путь к катастрофе. Медицинская помощь должна опираться на протоколы качества, а не на статистическую отчетность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Ситуация вынуждает медиков искать абсурдные выходы. Появились сообщения о просьбах к знакомым вызывать бригаду для "подгона" статистики. Подобные манипуляции создают ложный поток и отвлекают врачей от реальных угроз, где важно следить за показателями здоровья, требующими серьезной диагностики.
"Скорая — не такси. Избыточная нагрузка ради плана ведет к эмоциональному выгоранию персонала и снижению бдительности при работе с действительно тяжелыми пациентами", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
|Характеристика
|Последствия
|Система KPI (14 вызовов)
|Финансовые потери коллектива
|Искусственный вызов
|Рост рисков для критических случаев
Кадровая проблема усугубляется. Персонал рассматривает увольнение как единственный способ сохранения адекватного дохода. Игнорирование запросов на гармонизацию условий труда приводит к конфликтам внутри коллективов, подобных тем, что часто разбирает медицинская психология.
"Вымывание профессиональных кадров из бюджетной медицины — закономерный итог менеджмента, который игнорирует специфику врачебной нагрузки в пользу сухой бухгалтерии", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Экстренная медицина зависит от эпидемиологической обстановки и сезона, а не от рыночного спроса.
Бригада, занятая пустой поездкой, физически не может оказаться рядом с человеком, переживающим инфаркт или инсульт.
Трудовой договор предполагает работу по профилю, а не выполнение маркетинговых показателей по охвату населения.
К увеличению времени ожидания для всех граждан, включая пациентов в критическом состоянии.
