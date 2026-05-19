Скорая как такси: последствия новой системы оплаты труда в экстренных службах

В Казани фельдшеры скорой помощи столкнулись с финансовым дефицитом. Внедрение балльной системы привязывает заработок к количеству выездов. Норматив — 14 адресов за смену. Реальность диктует иные цифры. Бригады не успевают "закрыть" план из-за объективного отсутствия экстренных поводов. Итог — ежемесячная потеря около 8 тысяч рублей.

Фото: Mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ скорая помощь

"Привязка экстренной медицины к количеству вызовов — это путь к катастрофе. Медицинская помощь должна опираться на протоколы качества, а не на статистическую отчетность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Почему план вызовов вредит медицине

Ситуация вынуждает медиков искать абсурдные выходы. Появились сообщения о просьбах к знакомым вызывать бригаду для "подгона" статистики. Подобные манипуляции создают ложный поток и отвлекают врачей от реальных угроз, где важно следить за показателями здоровья, требующими серьезной диагностики.

"Скорая — не такси. Избыточная нагрузка ради плана ведет к эмоциональному выгоранию персонала и снижению бдительности при работе с действительно тяжелыми пациентами", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Характеристика Последствия Система KPI (14 вызовов) Финансовые потери коллектива Искусственный вызов Рост рисков для критических случаев

Кадровая проблема усугубляется. Персонал рассматривает увольнение как единственный способ сохранения адекватного дохода. Игнорирование запросов на гармонизацию условий труда приводит к конфликтам внутри коллективов, подобных тем, что часто разбирает медицинская психология.

"Вымывание профессиональных кадров из бюджетной медицины — закономерный итог менеджмента, который игнорирует специфику врачебной нагрузки в пользу сухой бухгалтерии", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о работе экстренных служб

Почему нельзя наказывать за нехватку вызовов?

Экстренная медицина зависит от эпидемиологической обстановки и сезона, а не от рыночного спроса.

Чем опасны ложные вызовы для системы?

Бригада, занятая пустой поездкой, физически не может оказаться рядом с человеком, переживающим инфаркт или инсульт.

Обязаны ли фельдшеры выполнять план?

Трудовой договор предполагает работу по профилю, а не выполнение маркетинговых показателей по охвату населения.

К чему приведет массовое увольнение?

К увеличению времени ожидания для всех граждан, включая пациентов в критическом состоянии.

