Мир забыл уроки ковида — следующая пандемия застанет врасплох, и на то есть три причины

Человечество дрейфует в сторону идеального биологического шторма. Глобальный совет по мониторингу готовности к пандемиям (GPMB) констатировал: мир теряет иммунитет к системным катастрофам. Инфекционные вспышки — от Эболы до COVID-19 — перестали быть локальными инцидентами. Теперь это детонаторы, подрывающие экономику, политическую стабильность и социальные связи. Инвестиции в безопасность тают, а "геополитическая фрагментация" превращает планету в лоскутное одеяло, где вирус чувствует себя хозяином.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доктор

Крах биологического щита: почему мы откатываемся назад

Статистика неумолима: за последние десять лет темп появления патогенов ускорился. Мир не просто не усвоил уроки коронавируса, он деградирует в вопросах доступа к средствам защиты. В докладе GPMB подчеркивается, что разрыв между богатыми и бедными странами растет, превращая целые регионы в "инкубаторы" для новых мутаций. Пока одни обсуждают биохакинг, другие теряют доступ к базовым вакцинам. Это создает дыры в глобальном периметре, сквозь которые может просочиться любой экзотический вирус, не обращая внимания на границы.

"Готовность к пандемии — это не набор таблеток на складе. Это работающая система эпиднадзора, которая сейчас трещит по швам. Мы видим, как реальные риски игнорируются ради сиюминутной политической выгоды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Экологические потрясения и изменение климата вытесняют животных из привычных ареалов обитания. Контакт человека с дикой природой становится теснее. Это не метафора, а сухая расшифровка механизмов передачи зоонозных инфекций. Если раньше вспышка купировалась в рамках одной деревни, то сегодня, благодаря транснациональной логистике, любой локальный кризис становится глобальным за считанные дни. Глобальная система здравоохранения просто не успевает за скоростью перемещения биологических угроз.

Искусственный интеллект: спасательный круг или цифровая ловушка

GPMB делает ставку на ИИ и цифровой мониторинг. Теоретически, алгоритмы могут вычислить аномалию раньше, чем первый пациент попадет в реанимацию. Но есть нюанс: отсутствие прозрачного управления. Без доверия цифровые системы превращаются в инструмент тотального контроля или порождают инфодемии. Сопредседатель Глобального совета Колинда Грабар-Китарович прямо заявляет: в мире нет дефицита решений, есть дефицит справедливости.

Измерение риска Реальное состояние (GPMB) Доступность лекарств Снижение доступности в развивающихся странах; дефицит в аптеках. Геополитика Фрагментация, отказ от обмена данными о патогенах. Финансирование Инвестиции в готовность сокращаются на фоне долгов государств. Экология Усиление влияния климата на частоту вспышек инфекций.

"Вирусы не читают новости и не ждут, пока политики договорятся о финансировании. Любая пауза в вакцинации или мониторинге — это приглашение для сезонных и новых инфекций захватить популяцию", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Три рычага спасения: что требуют от мировых лидеров

Первое: создание независимого механизма мониторинга, который не будет зависеть от политической конъюнктуры. Второе: юридически обязывающее "пандемийное соглашение" для справедливого распределения ресурсов. Третье: создание постоянных фондов финансирования, чтобы не собирать "с шапкой" по всему миру, когда ЧС уже объявлена. Без этого каждая страна окажется в уязвимой изоляции. Даже такие факторы, как загрязнение воздуха в мегаполисах, ослабляют общий фон здоровья наций, делая их легкой добычей для инфекций.

"Безопасность терапии сегодня под ударом не только из-за вирусов, но и из-за дефицита препаратов. Если следующая пандемия застанет нас с пустыми полками аптек в разгар кризиса поставок, последствия будут фатальными", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Мир погряз в долгах и разобщенности. Готовность к пандемии — теперь не медицинский протокол, а тест на выживаемость цивилизации. Если лидеры не перейдут от деклараций к прогрессу, следующая катастрофа просто "обнулит" остатки системы здравоохранения. Источник издание РБК.

Ответы на популярные вопросы о новых пандемиях

Правда ли, что риск пандемий вырос?

Да. Из-за климатических изменений и уничтожения экосистем патогены чаще перескакивают с животных на людей. Глобализация делает распространение мгновенным.

Поможет ли вакцинация от COVID-19 против новой угрозы?

Нет, если возбудителем станет другой вирус. Однако технологии создания вакцин (например, мРНК) позволяют разработать защиту гораздо быстрее, чем раньше.

Может ли новая пандемия начаться из-за ИИ?

Эксперты опасаются, что без контроля ИИ может быть использован для создания биологического оружия или спровоцировать панику через дезинформацию.

Что может сделать обычный человек для подготовки?

Соблюдать базовую гигиену, вовремя проходить диспансеризацию и критически относиться к медицинским мифам в сети.

Читайте также