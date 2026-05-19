Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прямые рейсы из России резко сократились: путешественникам придется привыкать к новой схеме полетов
Худеем наперекор маркетологам: как обойти уловки на упаковках и очистить рацион
Пиар на обломках: с чем связан резкий рост атак дронов ВСУ по Москве
Забудьте про калькулятор калорий и химию: трюк, который сжигает жир без голодания
Загородный дефицит: таунхаусы в Подмосковье стали редкостью на фоне роста цен
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Турецкие отели массово теряют лицензии — десятки тысяч россиян уже в зоне риска, а туроператоры молчат
Золотая клетка на колесах: сколько на самом деле стоит содержание личного авто
Опасная прогулка: почему аэролодка на Байкале стала смертельной ловушкой?

Мир забыл уроки ковида — следующая пандемия застанет врасплох, и на то есть три причины

Здоровье » Здоровье и профилактика

Человечество дрейфует в сторону идеального биологического шторма. Глобальный совет по мониторингу готовности к пандемиям (GPMB) констатировал: мир теряет иммунитет к системным катастрофам. Инфекционные вспышки — от Эболы до COVID-19 — перестали быть локальными инцидентами. Теперь это детонаторы, подрывающие экономику, политическую стабильность и социальные связи. Инвестиции в безопасность тают, а "геополитическая фрагментация" превращает планету в лоскутное одеяло, где вирус чувствует себя хозяином.

Доктор
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доктор

Крах биологического щита: почему мы откатываемся назад

Статистика неумолима: за последние десять лет темп появления патогенов ускорился. Мир не просто не усвоил уроки коронавируса, он деградирует в вопросах доступа к средствам защиты. В докладе GPMB подчеркивается, что разрыв между богатыми и бедными странами растет, превращая целые регионы в "инкубаторы" для новых мутаций. Пока одни обсуждают биохакинг, другие теряют доступ к базовым вакцинам. Это создает дыры в глобальном периметре, сквозь которые может просочиться любой экзотический вирус, не обращая внимания на границы.

"Готовность к пандемии — это не набор таблеток на складе. Это работающая система эпиднадзора, которая сейчас трещит по швам. Мы видим, как реальные риски игнорируются ради сиюминутной политической выгоды", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Экологические потрясения и изменение климата вытесняют животных из привычных ареалов обитания. Контакт человека с дикой природой становится теснее. Это не метафора, а сухая расшифровка механизмов передачи зоонозных инфекций. Если раньше вспышка купировалась в рамках одной деревни, то сегодня, благодаря транснациональной логистике, любой локальный кризис становится глобальным за считанные дни. Глобальная система здравоохранения просто не успевает за скоростью перемещения биологических угроз.

Искусственный интеллект: спасательный круг или цифровая ловушка

GPMB делает ставку на ИИ и цифровой мониторинг. Теоретически, алгоритмы могут вычислить аномалию раньше, чем первый пациент попадет в реанимацию. Но есть нюанс: отсутствие прозрачного управления. Без доверия цифровые системы превращаются в инструмент тотального контроля или порождают инфодемии. Сопредседатель Глобального совета Колинда Грабар-Китарович прямо заявляет: в мире нет дефицита решений, есть дефицит справедливости.

Измерение риска Реальное состояние (GPMB)
Доступность лекарств Снижение доступности в развивающихся странах; дефицит в аптеках.
Геополитика Фрагментация, отказ от обмена данными о патогенах.
Финансирование Инвестиции в готовность сокращаются на фоне долгов государств.
Экология Усиление влияния климата на частоту вспышек инфекций.

"Вирусы не читают новости и не ждут, пока политики договорятся о финансировании. Любая пауза в вакцинации или мониторинге — это приглашение для сезонных и новых инфекций захватить популяцию", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Три рычага спасения: что требуют от мировых лидеров

Первое: создание независимого механизма мониторинга, который не будет зависеть от политической конъюнктуры. Второе: юридически обязывающее "пандемийное соглашение" для справедливого распределения ресурсов. Третье: создание постоянных фондов финансирования, чтобы не собирать "с шапкой" по всему миру, когда ЧС уже объявлена. Без этого каждая страна окажется в уязвимой изоляции. Даже такие факторы, как загрязнение воздуха в мегаполисах, ослабляют общий фон здоровья наций, делая их легкой добычей для инфекций.

"Безопасность терапии сегодня под ударом не только из-за вирусов, но и из-за дефицита препаратов. Если следующая пандемия застанет нас с пустыми полками аптек в разгар кризиса поставок, последствия будут фатальными", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Мир погряз в долгах и разобщенности. Готовность к пандемии — теперь не медицинский протокол, а тест на выживаемость цивилизации. Если лидеры не перейдут от деклараций к прогрессу, следующая катастрофа просто "обнулит" остатки системы здравоохранения. Источник издание РБК.

Ответы на популярные вопросы о новых пандемиях

Правда ли, что риск пандемий вырос?

Да. Из-за климатических изменений и уничтожения экосистем патогены чаще перескакивают с животных на людей. Глобализация делает распространение мгновенным.

Поможет ли вакцинация от COVID-19 против новой угрозы?

Нет, если возбудителем станет другой вирус. Однако технологии создания вакцин (например, мРНК) позволяют разработать защиту гораздо быстрее, чем раньше.

Может ли новая пандемия начаться из-за ИИ?

Эксперты опасаются, что без контроля ИИ может быть использован для создания биологического оружия или спровоцировать панику через дезинформацию.

Что может сделать обычный человек для подготовки?

Соблюдать базовую гигиену, вовремя проходить диспансеризацию и критически относиться к медицинским мифам в сети.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-инфекционист Светлана Полякова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Садоводство, цветоводство
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Худеем наперекор маркетологам: как обойти уловки на упаковках и очистить рацион
Переезд как триггер для системы: чем рискуют пенсионеры при смене места жительства
Зимовщики не любят новые правила Бангкока: Таиланд экстренно сократил срок пребывания
Белые ночи забудут про ранние рассветы: простая хитрость с направляющими дарит глубокий сон
Пиар на обломках: с чем связан резкий рост атак дронов ВСУ по Москве
Ошибка, из-за которой кутикула растет как сумасшедшая: какое одно движение пилочкой это исправит
Забудьте про тяжелое железо и дорогие абонементы — этот комплекс прожжёт мышцы без гантелей
Мир забыл уроки ковида — следующая пандемия застанет врасплох, и на то есть три причины
Забудьте про калькулятор калорий и химию: трюк, который сжигает жир без голодания
Загородный дефицит: таунхаусы в Подмосковье стали редкостью на фоне роста цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.