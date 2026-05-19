Болезнь, которую победили в прошлом веке, вернулась в Австралию — и уже есть первые жертвы

Австралия столкнулась с призраком из прошлого: дифтерия, которую медицина ХХ века практически стерла с лица земли, вернулась в агрессивной форме. Первый за десятилетие летальный исход зафиксирован на Северной территории. Инфекция, словно лесной пожар, перекинулась на Квинсленд, Южную и Западную Австралию. Основной удар пришелся на коренное население — группы с низкой плотностью вакцинации и специфическим качеством жизни. Система здравоохранения, расслабленная десятилетиями тишины, получила болезненный удар по самолюбию.
Дифтерия — это не просто кашель. Это Corynebacterium diphtheriae, бактерия, выделяющая один из самых мощных токсинов в природе. Проблема Австралии не в отсутствии сыворотки, а в человеческом факторе. Взрослые забывают о ревакцинации. Иммунитет — не монолит, он выветривается. Министр здравоохранения Марк Батлер бьет в набат: для групп риска интервал между бустерами сокращен с десяти до пяти лет. В Северной территории выявлено 133 случая, в Западной Австралии — 79.
"Дифтерия — классическая 'болезнь забывчивости'. Когда исчезает страх перед эпидемией, люди перестают обновлять защиту. При нынешнем уровне глобальной мобильности глобальная система здравоохранения рискует пропустить момент, когда локальная вспышка превратится в международную проблему из-за дефицита коллективного иммунитета", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
Механика заражения проста: капля слюны или контакт с язвой на коже. Кожная форма болезни часто остается незамеченной, становясь "тихим" резервуаром для распространения патогена. В условиях скученности населения и несоблюдения гигиенических норм бактерия колонизирует популяцию за считанные недели. Чиновники в Австралии еженедельно фиксируют до 20 новых зараженных.
Главная опасность — серая фибринозная пленка в горле. Она плотно прилипает к слизистой. Попытка ее отодрать вызывает кровотечение. Пленка может перекрыть дыхательные пути, вызывая удушье — "истинный круп". Но убивает не только механическая преграда. Токсин бактерии попадает в кровь, парализует сердечную мышцу и разрушает почки. Своевременность — единственный шанс на выживание.
"Пациенты часто путают дифтерию с банальной ангиной. Ключевое отличие — стремительный отек шеи ('бычья шея') и специфический налет. Без введения антитоксина в первые часы риск летального исхода взлетает до небес, особенно у детей и пожилых", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
|Признак
|Дифтерия vs Обычная ангина
|Налет
|Серый, плотный, выходит за пределы миндалин. У ангины — желтоватый, рыхлый.
|Температура
|Умеренная (37.5-38), но интоксикация тяжелая. Ангина обычно дает резкий скачок до 39-40.
|Осложнения
|Поражение сердца (миокардит), паралич мягкого неба. У ангины — абсцессы, суставы.
Вспышка в Австралии — это симптом системного сбоя. Когда внимание смещается на экзотические угрозы, вроде тех, что переносят вирусы грызунов, старые враги поднимают голову. Дифтерия выживает там, где падает уровень охвата вакцинацией. Австралийские власти сейчас экстренно мобилизуют клиники для аборигенов, чтобы взять ситуацию под контроль до начала массовой эпидемии в городах.
"Безопасность терапии зависит от наличия специфической сыворотки в госпиталях. Если препараты отсутствуют, врач бессилен. Это напоминает ситуацию, когда цены на лекарства или их дефицит в аптеках диктуют условия выживания пациента", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Мир изменился. Мы привыкли, что болезни ХХ века — это параграф в учебнике истории. Австралийский опыт показывает: биологическая угроза не уходит, она просто ждет брешь в заборе нашего благополучия. Любая боль в горле требует мазка, любая незаживающая язва на коже — внимания лаборанта. Дифтерия не прощает легкомыслия.
Да. Иммунитет от детской прививки не вечен. По стандартам ревакцинация проводится каждые 10 лет, а в условиях эпидемической угрозы — каждые 5 лет.
Хотя основной путь — воздушно-капельный, бактерия может сохраняться на предметах обихода и передаваться при тесном контакте через общую посуду или постельное белье.
Антибиотики убивают саму бактерию, но они бессильны против уже выведенного в кровь токсина. Поэтому критически важно введение специфического ПДС (противодифтерийной сыворотки).
Да, существует кожная форма дифтерии. Она выглядит как долго не заживающие язвы. Эта форма крайне опасна для окружающих, так как больной является активным разносчиком инфекции.
