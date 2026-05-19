Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасная прогулка: почему аэролодка на Байкале стала смертельной ловушкой?
Сладкая месть фитнес-батончика: как надпись "без сахара" водит покупателей за нос
Скорая как такси: последствия новой системы оплаты труда в экстренных службах
Сбережения в долларах тают на глазах, а банки предлагают замену — но не все о ней знают
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Ювелирная работа офтальмологов: случай, когда медицина творит чудеса
Китайские инженеры спрятали серверы в океан — это оказалось гениальнее, чем строить на суше
Финансовый прорыв: 136 тысяч пенсионеров получат прибавку к своим накоплениям
Ипотечный парадокс: почему при годовом спаде Москва ставит рекорды месяца

Болезнь, которую победили в прошлом веке, вернулась в Австралию — и уже есть первые жертвы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Австралия столкнулась с призраком из прошлого: дифтерия, которую медицина ХХ века практически стерла с лица земли, вернулась в агрессивной форме. Первый за десятилетие летальный исход зафиксирован на Северной территории. Инфекция, словно лесной пожар, перекинулась на Квинсленд, Южную и Западную Австралию. Основной удар пришелся на коренное население — группы с низкой плотностью вакцинации и специфическим качеством жизни. Система здравоохранения, расслабленная десятилетиями тишины, получила болезненный удар по самолюбию.

Бирка на столе
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Бирка на столе

Бактериальный десант: почему вакцины перестают работать

Дифтерия — это не просто кашель. Это Corynebacterium diphtheriae, бактерия, выделяющая один из самых мощных токсинов в природе. Проблема Австралии не в отсутствии сыворотки, а в человеческом факторе. Взрослые забывают о ревакцинации. Иммунитет — не монолит, он выветривается. Министр здравоохранения Марк Батлер бьет в набат: для групп риска интервал между бустерами сокращен с десяти до пяти лет. В Северной территории выявлено 133 случая, в Западной Австралии — 79.

"Дифтерия — классическая 'болезнь забывчивости'. Когда исчезает страх перед эпидемией, люди перестают обновлять защиту. При нынешнем уровне глобальной мобильности глобальная система здравоохранения рискует пропустить момент, когда локальная вспышка превратится в международную проблему из-за дефицита коллективного иммунитета", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Механика заражения проста: капля слюны или контакт с язвой на коже. Кожная форма болезни часто остается незамеченной, становясь "тихим" резервуаром для распространения патогена. В условиях скученности населения и несоблюдения гигиенических норм бактерия колонизирует популяцию за считанные недели. Чиновники в Австралии еженедельно фиксируют до 20 новых зараженных.

Симптомы-убийцы: как не пропустить "пленку смерти"

Главная опасность — серая фибринозная пленка в горле. Она плотно прилипает к слизистой. Попытка ее отодрать вызывает кровотечение. Пленка может перекрыть дыхательные пути, вызывая удушье — "истинный круп". Но убивает не только механическая преграда. Токсин бактерии попадает в кровь, парализует сердечную мышцу и разрушает почки. Своевременность — единственный шанс на выживание.

"Пациенты часто путают дифтерию с банальной ангиной. Ключевое отличие — стремительный отек шеи ('бычья шея') и специфический налет. Без введения антитоксина в первые часы риск летального исхода взлетает до небес, особенно у детей и пожилых", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Признак Дифтерия vs Обычная ангина
Налет Серый, плотный, выходит за пределы миндалин. У ангины — желтоватый, рыхлый.
Температура Умеренная (37.5-38), но интоксикация тяжелая. Ангина обычно дает резкий скачок до 39-40.
Осложнения Поражение сердца (миокардит), паралич мягкого неба. У ангины — абсцессы, суставы.

Эпиднадзор под прицелом: уроки австралийского кейса

Вспышка в Австралии — это симптом системного сбоя. Когда внимание смещается на экзотические угрозы, вроде тех, что переносят вирусы грызунов, старые враги поднимают голову. Дифтерия выживает там, где падает уровень охвата вакцинацией. Австралийские власти сейчас экстренно мобилизуют клиники для аборигенов, чтобы взять ситуацию под контроль до начала массовой эпидемии в городах.

"Безопасность терапии зависит от наличия специфической сыворотки в госпиталях. Если препараты отсутствуют, врач бессилен. Это напоминает ситуацию, когда цены на лекарства или их дефицит в аптеках диктуют условия выживания пациента", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Мир изменился. Мы привыкли, что болезни ХХ века — это параграф в учебнике истории. Австралийский опыт показывает: биологическая угроза не уходит, она просто ждет брешь в заборе нашего благополучия. Любая боль в горле требует мазка, любая незаживающая язва на коже — внимания лаборанта. Дифтерия не прощает легкомыслия.

Ответы на популярные вопросы о дифтерии

Нужно ли прививаться взрослым?

Да. Иммунитет от детской прививки не вечен. По стандартам ревакцинация проводится каждые 10 лет, а в условиях эпидемической угрозы — каждые 5 лет.

Может ли дифтерия передаться через вещи?

Хотя основной путь — воздушно-капельный, бактерия может сохраняться на предметах обихода и передаваться при тесном контакте через общую посуду или постельное белье.

Помогут ли антибиотики при дифтерии?

Антибиотики убивают саму бактерию, но они бессильны против уже выведенного в кровь токсина. Поэтому критически важно введение специфического ПДС (противодифтерийной сыворотки).

Правда ли, что болезнь поражает кожу?

Да, существует кожная форма дифтерии. Она выглядит как долго не заживающие язвы. Эта форма крайне опасна для окружающих, так как больной является активным разносчиком инфекции.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-инфекционист Светлана Полякова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Наука и техника
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Таиланд сокращает безвизовый срок для россиян: новые правила въезда
Из вредности или из-за вас? Почему ваш идеальный пес внезапно разносит квартиру на атомы
Медленные движения творят чудеса: 4-минутный сет для подтянутых рук и ровной спины
Не дайте себя обмануть: как распознать лагерь-призрак летом
Неприятный запах — лишь верхушка айсберга: что делает с вашими сосудами запущенный зуб
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Считаем деньги, а не вещи: почему прагматизм стал главным трендом
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Джампинг Джек сжигает жир быстрее бега: что происходит с телом уже через 10 минут
ИИ выключает мозг за 15 минут: ученые доказали опасную деградацию интеллекта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.