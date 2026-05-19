Ювелирная работа офтальмологов: случай, когда медицина творит чудеса

Во Владивостоке офтальмологам ККБ № 2 удалось совершить невозможное. Пациент с тяжелыми резаными ранами век избежал инвалидности благодаря ювелирной работе врачей. Ситуация в Новосибирской области контрастирует с этим успехом — там хирурга осудили за фатальное бездействие: пациент с черепно-мозговой травмой скончался в приемном покое из-за отсутствия базовой диагностики.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офтальмологическая операция в Нижневартовске

Ювелирное восстановление тканей глаза

Мужчину доставили в офтальмологический травмпункт с глубокими повреждениями лица. Подобные травмы нередко заканчиваются энуклеацией — удалением органа. Офтальмолог Людмила Храменкова провела операцию, собирая ткани век и слизистой по фрагментам. Врачи доказали возможность возвращения к функциональной жизни даже при критическом повреждении придаточного аппарата глаза.

"Оперативное вмешательство при травмах такого уровня требует не только мануальных навыков, но и понимания топографической анатомии. Это ювелирная работа — сохранить иннервацию и эстетику века, не допустив некроза тканей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Судебный приговор: цена врачебной халатности

В Чулымском районе Новосибирской области история закончилась приговором. 12 мая 2026 года суд признал хирурга Муборакшоха Усмонова виновным в неоказании помощи, повлекшей смерть пациента. В больницу пострадавшего привезли с травмой головы. Врач проигнорировал протоколы: не собрал анамнез и не диагностировал закрытую черепно-мозговую травму. Граница между недомоганием и угрозой жизни часто зависит именно от быстрого сбора данных и первичного осмотра, пренебрежение которыми ведет к уголовным делам.

"Когда пациент поступает с травмой головы, любое промедление равносильно смертному приговору. Отсутствие сбора жалоб — это не просто ошибка, это грубейшее нарушение стандартов медицинской помощи, которое лишает пациента шансов на выживание при инновационной терапии или стандартной экстренной помощи", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-реаниматолог Роман Белов.

Критерий Реальность Клиническая тактика Соблюдение протоколов спасает орган и жизнь Цена халатности Уголовная ответственность и необратимые потери

Ответы на популярные вопросы о медицинской помощи

Что делать при получении травмы головы?

Необходимо немедленно обратиться в отделение экстренной помощи. Не заниматься самолечением, исключить физические нагрузки и контролировать симптомы: тошноту, рвоту, нарушение речи.

Почему важно рассказывать врачу обо всех принимаемых препаратах?

Многие лекарства меняют свертываемость крови или маскируют симптомы серьезных повреждений. Это критично для постановки верного диагноза.

Как врачи оценивают тяжесть травмы века?

Оценивается целостность глазного яблока, подвижность века и состояние слезных путей с помощью щелевой лампы.

Имеет ли право пациент требовать проведения обследования?

Пациент имеет право на информированное добровольное согласие и получение полной информации о состоянии здоровья и предлагаемых методах диагностики.

