Ювелирная работа офтальмологов: случай, когда медицина творит чудеса

Во Владивостоке офтальмологам ККБ № 2 удалось совершить невозможное. Пациент с тяжелыми резаными ранами век избежал инвалидности благодаря ювелирной работе врачей. Ситуация в Новосибирской области контрастирует с этим успехом — там хирурга осудили за фатальное бездействие: пациент с черепно-мозговой травмой скончался в приемном покое из-за отсутствия базовой диагностики.
Мужчину доставили в офтальмологический травмпункт с глубокими повреждениями лица. Подобные травмы нередко заканчиваются энуклеацией — удалением органа. Офтальмолог Людмила Храменкова провела операцию, собирая ткани век и слизистой по фрагментам. Врачи доказали возможность возвращения к функциональной жизни даже при критическом повреждении придаточного аппарата глаза.
"Оперативное вмешательство при травмах такого уровня требует не только мануальных навыков, но и понимания топографической анатомии. Это ювелирная работа — сохранить иннервацию и эстетику века, не допустив некроза тканей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
В Чулымском районе Новосибирской области история закончилась приговором. 12 мая 2026 года суд признал хирурга Муборакшоха Усмонова виновным в неоказании помощи, повлекшей смерть пациента. В больницу пострадавшего привезли с травмой головы. Врач проигнорировал протоколы: не собрал анамнез и не диагностировал закрытую черепно-мозговую травму. Граница между недомоганием и угрозой жизни часто зависит именно от быстрого сбора данных и первичного осмотра, пренебрежение которыми ведет к уголовным делам.
"Когда пациент поступает с травмой головы, любое промедление равносильно смертному приговору. Отсутствие сбора жалоб — это не просто ошибка, это грубейшее нарушение стандартов медицинской помощи, которое лишает пациента шансов на выживание при инновационной терапии или стандартной экстренной помощи", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-реаниматолог Роман Белов.
|Критерий
|Реальность
|Клиническая тактика
|Соблюдение протоколов спасает орган и жизнь
|Цена халатности
|Уголовная ответственность и необратимые потери
Необходимо немедленно обратиться в отделение экстренной помощи. Не заниматься самолечением, исключить физические нагрузки и контролировать симптомы: тошноту, рвоту, нарушение речи.
Многие лекарства меняют свертываемость крови или маскируют симптомы серьезных повреждений. Это критично для постановки верного диагноза.
Оценивается целостность глазного яблока, подвижность века и состояние слезных путей с помощью щелевой лампы.
Пациент имеет право на информированное добровольное согласие и получение полной информации о состоянии здоровья и предлагаемых методах диагностики.
