Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВОЗ: глобальная система здравоохранения не готова к новой пандемии
Холодное лето для деликатесов: спрос на черную икру в России рухнул
Российская авиация на взлете: как роботы меняют производство и снижают цены на билеты
Сильный рубль — подарок или угроза? Мнение экспертов
Печень — не пылесос, её нельзя почистить смузи — учёные объяснили, почему алкоголь ломает её навсегда
Зуммеры не в теме: россияне старше 35 лет выбирают документальное кино
Невидимый враг с лайнера Hondius: эксперты оценили угрозу новой пандемии для РФ
То, что физики не могли объяснить с 1912 года, космический телескоп наконец увидел своими датчиками
Секрет комфорта в вакууме: итальянцы проектируют лунные отели

Генетические особенности народов Кавказа влияют на диагностику рака молочной железы

Здоровье

Исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова вскрыли системную проблему онкодиагностики. Десятилетнее изучение генома коренных народов Северного Кавказа показало наличие специфических мутаций, определяющих предрасположенность к раку молочной железы. Эти маркеры отсутствуют в глобальных базах данных (RefSeq, GnomAD), на которые опираются зарубежные тест-системы.

Лезгинка
Фото: commons.wikimedia.org by Jose Luis Cernadas Iglesias, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лезгинка

Разрыв между глобальными базами и реальностью

Ученые проанализировали образцы крови 500 женщин. Половина участниц имели подтвержденный диагноз, вторая половина составила контрольную группу. Выяснилось: стандартные диагностические наборы, созданные на основе генетического профиля западной популяции, "слепы" к региональным особенностям. Подобная неточность напоминает попытку оценить качество состава мышц по методикам, игнорирующим индивидуальные метаболические сдвиги.

"Генетическая архитектура популяций неоднородна. Использование усредненных панелей без учета этнического бэкграунда приводит к ложноотрицательным результатам. Пациентка считает себя защищенной, хотя носительство специфической мутации требует иного клинического маршрута", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Риски универсальных скринингов

Ошибки в интерпретации ДНК-тестов — не просто статистическая погрешность. Это прямой путь к упущенному времени, когда скрининг и профилактика становятся фикцией. Региональные мутации требуют создания адаптированных диагностических чипов.

Параметр Значение
Объем выборки 500 человек
Возрастной диапазон 18-87 лет
Тип исследования Секвенирование нового поколения

"Онкология требует персонифицированного подхода. Мы видим, как даже влияние стиля жизни может менять экспрессию генов. Мутации — это только фундамент, на который накладываются факторы среды", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сейчас проект перешел на этап кросс-региональной коллаборации. Онкологи из Санкт-Петербурга помогают масштабировать данные для создания протоколов, работающих с учетом наследственности конкретной популяции.

"Любая медицинская база данных — это слепок популяции. Если мы строим медицину на данных жителей условного мегаполиса США, мы получим системный сбой на Кавказе или Алтае. Доказательная база должна быть локализована", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о генетике и раке

Почему западные тесты не видят мутации?

Они настроены на мажорные аллели, характерные для европеоидной расы западного типа. Редкие региональные варианты ДНК просто не заложены в алгоритмы их "прочтения".

Означает ли наличие мутации наличие рака?

Нет, мутация — это лишь маркер риска. Она сигнализирует о необходимости более частого и прицельного обследования у специалиста.

Как защититься, если в роду были случаи рака?

Важна не только генетика. Регулярная диспансеризация, исключение вредных привычек и контроль гормонального фона — база, работающая независимо от этнической принадлежности.

Где пройти корректное тестирование?

Обращайтесь в профильные онкодиспансеры. Специализированные центры интегрируют подобные исследования в клиническую практику.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев

.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Забудьте про тюль с кружевом: 3 правила текстиля, которые сделают комнату светлее и просторнее
Недвижимость
Забудьте про тюль с кружевом: 3 правила текстиля, которые сделают комнату светлее и просторнее
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Зуммеры не в теме: россияне старше 35 лет выбирают документальное кино
Невидимый враг с лайнера Hondius: эксперты оценили угрозу новой пандемии для РФ
То, что физики не могли объяснить с 1912 года, космический телескоп наконец увидел своими датчиками
Рынок недвижимости проснулся от спячки: почему надежды на дешёвые квартиры рухнули
Секрет комфорта в вакууме: итальянцы проектируют лунные отели
Машина жрёт бензин как лошадь, а едет как черепаха — аптечное средство за 70 рублей вернёт её к жизни
Обучение как спасение: что заставляет россиян возвращаться за парту во взрослом возрасте
Разоблачение "чудо-сортов": почему тигровая груша и черное яблоко - лишь фантазия?
Радуга на лобовом стекле: как распознать серьёзную техническую поломку за секунды по этому признаку
Если гортензия превратилась в леопарда: как понять, чего не хватает вашим цветам на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.