Исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова вскрыли системную проблему онкодиагностики. Десятилетнее изучение генома коренных народов Северного Кавказа показало наличие специфических мутаций, определяющих предрасположенность к раку молочной железы. Эти маркеры отсутствуют в глобальных базах данных (RefSeq, GnomAD), на которые опираются зарубежные тест-системы.
Ученые проанализировали образцы крови 500 женщин. Половина участниц имели подтвержденный диагноз, вторая половина составила контрольную группу. Выяснилось: стандартные диагностические наборы, созданные на основе генетического профиля западной популяции, "слепы" к региональным особенностям. Подобная неточность напоминает попытку оценить качество состава мышц по методикам, игнорирующим индивидуальные метаболические сдвиги.
"Генетическая архитектура популяций неоднородна. Использование усредненных панелей без учета этнического бэкграунда приводит к ложноотрицательным результатам. Пациентка считает себя защищенной, хотя носительство специфической мутации требует иного клинического маршрута", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.
Ошибки в интерпретации ДНК-тестов — не просто статистическая погрешность. Это прямой путь к упущенному времени, когда скрининг и профилактика становятся фикцией. Региональные мутации требуют создания адаптированных диагностических чипов.
|Параметр
|Значение
|Объем выборки
|500 человек
|Возрастной диапазон
|18-87 лет
|Тип исследования
|Секвенирование нового поколения
"Онкология требует персонифицированного подхода. Мы видим, как даже влияние стиля жизни может менять экспрессию генов. Мутации — это только фундамент, на который накладываются факторы среды", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Сейчас проект перешел на этап кросс-региональной коллаборации. Онкологи из Санкт-Петербурга помогают масштабировать данные для создания протоколов, работающих с учетом наследственности конкретной популяции.
"Любая медицинская база данных — это слепок популяции. Если мы строим медицину на данных жителей условного мегаполиса США, мы получим системный сбой на Кавказе или Алтае. Доказательная база должна быть локализована", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Они настроены на мажорные аллели, характерные для европеоидной расы западного типа. Редкие региональные варианты ДНК просто не заложены в алгоритмы их "прочтения".
Нет, мутация — это лишь маркер риска. Она сигнализирует о необходимости более частого и прицельного обследования у специалиста.
Важна не только генетика. Регулярная диспансеризация, исключение вредных привычек и контроль гормонального фона — база, работающая независимо от этнической принадлежности.
Обращайтесь в профильные онкодиспансеры. Специализированные центры интегрируют подобные исследования в клиническую практику.
