Генетические особенности народов Кавказа влияют на диагностику рака молочной железы

Исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова вскрыли системную проблему онкодиагностики. Десятилетнее изучение генома коренных народов Северного Кавказа показало наличие специфических мутаций, определяющих предрасположенность к раку молочной железы. Эти маркеры отсутствуют в глобальных базах данных (RefSeq, GnomAD), на которые опираются зарубежные тест-системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jose Luis Cernadas Iglesias, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лезгинка

Разрыв между глобальными базами и реальностью

Ученые проанализировали образцы крови 500 женщин. Половина участниц имели подтвержденный диагноз, вторая половина составила контрольную группу. Выяснилось: стандартные диагностические наборы, созданные на основе генетического профиля западной популяции, "слепы" к региональным особенностям. Подобная неточность напоминает попытку оценить качество состава мышц по методикам, игнорирующим индивидуальные метаболические сдвиги.

"Генетическая архитектура популяций неоднородна. Использование усредненных панелей без учета этнического бэкграунда приводит к ложноотрицательным результатам. Пациентка считает себя защищенной, хотя носительство специфической мутации требует иного клинического маршрута", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Риски универсальных скринингов

Ошибки в интерпретации ДНК-тестов — не просто статистическая погрешность. Это прямой путь к упущенному времени, когда скрининг и профилактика становятся фикцией. Региональные мутации требуют создания адаптированных диагностических чипов.

Параметр Значение Объем выборки 500 человек Возрастной диапазон 18-87 лет Тип исследования Секвенирование нового поколения

"Онкология требует персонифицированного подхода. Мы видим, как даже влияние стиля жизни может менять экспрессию генов. Мутации — это только фундамент, на который накладываются факторы среды", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сейчас проект перешел на этап кросс-региональной коллаборации. Онкологи из Санкт-Петербурга помогают масштабировать данные для создания протоколов, работающих с учетом наследственности конкретной популяции.

"Любая медицинская база данных — это слепок популяции. Если мы строим медицину на данных жителей условного мегаполиса США, мы получим системный сбой на Кавказе или Алтае. Доказательная база должна быть локализована", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о генетике и раке

Почему западные тесты не видят мутации?

Они настроены на мажорные аллели, характерные для европеоидной расы западного типа. Редкие региональные варианты ДНК просто не заложены в алгоритмы их "прочтения".

Означает ли наличие мутации наличие рака?

Нет, мутация — это лишь маркер риска. Она сигнализирует о необходимости более частого и прицельного обследования у специалиста.

Как защититься, если в роду были случаи рака?

Важна не только генетика. Регулярная диспансеризация, исключение вредных привычек и контроль гормонального фона — база, работающая независимо от этнической принадлежности.

Где пройти корректное тестирование?

Обращайтесь в профильные онкодиспансеры. Специализированные центры интегрируют подобные исследования в клиническую практику.

