ВОЗ: глобальная система здравоохранения не готова к новой пандемии

Здоровье

Мир балансирует на грани биологического срыва. ВОЗ бьет тревогу: частота вспышек инфекций растет, а системы здравоохранения теряют иммунитет к новым вызовам. Пандемия COVID-19 и локальные очаги Эболы не стали уроком — скорее, индикатором эрозии глобальной безопасности.

Иммунитет против вирусов

Иммунитет против вирусов

Угроза №1: поиск "Болезни X"

Эксперты Совета по мониторингу глобальной готовности GPMB констатируют: планета к следующей пандемии не готова. Под прицелом — вирус, способный передаваться от животных к человеку. Инфекционисты предупреждают о рисках, связанных с медицинской безопасностью населения, которая подрывается неравенством в доступе к вакцинам.

"Мы наблюдаем снижение порога биологической защиты стран. Отсутствие единого протокола делает любую локальную вспышку потенциальным очагом глобального пожара", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Почему финансирование эпиднадзора критически снизилось

Системы раннего оповещения недофинансированы. Инвестиции в санитарный надзор вернулись к показателям 2009 года. Параллельно с этим растет скепсис к институтам власти, подпитываемый океаном дезинформации. Метафорически, мир пытается потушить лесной пожар из пипетки, пока общественное недоверие работает как ускоритель горения.

"Масштаб кризиса часто зависит не столько от патогенности вируса, сколько от скорости реакции системы. Когда науке не доверяют в угоду сомнительным теориям, эпидемиологи проигрывают войну еще до её начала", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Тип вируса Вероятность угрозы
Птичий грипп Высокая (мутагенная активность)
Оспа обезьян (mpox) Умеренная (контролируемое распространение)

Специалисты рекомендуют обратить внимание не только на вирусы, но и на состояние организма в целом. Так, дефицит физической активности и хронический стресс снижают адаптивные способности иммунной системы, делая граждан уязвимыми перед любыми сезонными угрозами.

"Люди тратят ресурсы на неэффективные методы самолечения, забывая о вакцинации. Это создает ложное чувство защиты, в то время как вирус адаптируется к нашей беспечности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о пандемиях

Что такое "Болезнь X"?

Это условный термин ВОЗ для обозначения любого гипотетического патогена, способного вызвать глобальную пандемию. Она еще не существует в текущем виде, но условия для её появления складываются прямо сейчас.

Почему вакцины не всегда помогают?

Эффективность вакцинации ограничена скоростью мутации вирусов и охватом населения. Неравенство в доступе к препаратам создает "резервуары" вируса, где он продолжает эволюционировать.

Нужно ли запасаться лекарствами заранее?

Самолечение — путь в никуда. Лучшая стратегия — ответственное отношение к диспансеризации и мониторинг официальных рекомендаций, а не советов в социальных сетях.

Насколько реальна пандемия в 2026 году?

Прогнозы ученых опираются на математическое моделирование вспышек. Вероятность велика, но результат зависит от готовности глобальных систем здравоохранения оперативно купировать угрозы.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
