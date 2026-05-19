Невидимый враг с лайнера Hondius: эксперты оценили угрозу новой пандемии для РФ

Жители Башкирии выразили обеспокоенность из-за сообщений о распространении хантавируса, вызвавшего летальные исходы на круизном лайнере в Атлантике. Специалисты в области медицины проанализировали риски проникновения экзотического штамма на территорию России и оценили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Иммунитет против вирусов

Природа инфекции и пути заражения

Вспышка на судне MV Hondius, следовавшем к Канарским островам, была спровоцирована штаммом "Андес", который традиционно встречается в Южной Америке. Вместе с тем, эксперты напоминают, что хантавирусы не являются чем-то новым для науки, так как врачам известно около пятидесяти разновидностей этого возбудителя. Основным резервуаром инфекции в природе выступают грызуны, включая полевок и крыс, при этом в России южноамериканские переносчики не обитают. Стоит отметить, что заражение человека чаще всего происходит воздушно-пылевым путем, например, во время уборки на даче, когда частицы высохших выделений животных попадают в дыхательные пути.

"Хотя штамм "Андес" обладает уникальной способностью передаваться от человека к человеку при тесном контакте, вероятность масштабной пандемии крайне мала из-за специфики передачи вируса. Для нашей страны гораздо актуальнее локальные природные очаги геморрагической лихорадки, за которыми ведется постоянный эпиднадзор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Михайлович Грачёв.

Трудности диагностики и меры предосторожности

Коварство болезни заключается в том, что ее начальные проявления практически идентичны тяжелому гриппу или ОРВИ. В свою очередь, симптоматика включает высокую температуру, мышечные боли и общую слабость, а в критических случаях поражаются почки и легкие. Важно понимать, что лекарства для снятия первичных симптомов могут лишь маскировать серьезность состояния, поэтому при подозрении на контакт с грызунами требуется профессиональная диагностика. Современные ПЦР-системы позволяют оперативно выявить патоген, несмотря на длительный инкубационный период, который может растягиваться до месяца. Инфекционисты рекомендуют проводить на приусадебных участках только влажную уборку с дезинфекторами и использовать средства защиты дыхания, поскольку ситуация в Башкирии, сообщает mkset.ru.

Ответы на популярные вопросы о хантавирусе

Может ли хантавирус вызвать новую пандемию, как COVID-19?

Это маловероятно, так как большинство штаммов вируса являются зоонозами и передаются только от животных к человеку, не имея механизмов массового распространения среди людей.

Какие грызуны опасны в российских регионах?

Главными переносчиками в России, особенно в Поволжье и на Урале, являются рыжая полевка и лесные мыши, вызывающие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Как защитить продукты на даче от вируса?

Необходимо хранить все запасы еды в герметичных емкостях из стекла, металла или прочного пластика, исключая любой доступ грызунов к потенциальной пище.

Существует ли вакцина от этой инфекции?

В России разработаны и применяются специфические вакцины против местных штаммов геморрагической лихорадки, однако их назначение проводится по эпидемическим показаниям в эндемичных зонах.

