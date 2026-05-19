Пациент заходит в аптеку и слышит от провизора маркетинговую сказку. Вместо дешевого действующего вещества ему предлагают брендированный аналог с наценкой в 1000%. Эрик Праздников, представляющий Партию пенсионеров, инициировал законопроект, призванный прекратить этот "маркетинговый эксперимент" над кошельками граждан.
Мониторинг цен обнажил пугающую эстетику аптечного бизнеса. Разрыв стоимости между обычным парацетамолом и его "экстра-пафосными" формами достигает десятикратных размеров. Суть одна — молекула вещества идентична. Разница лишь в упаковке, маркетинговом бюджете и желании сети заработать на иллюзии качества.
"Пациенты, особенно пожилые, ошибочно полагают, что высокая цена — гарантия исцеления. Этот миф подпитывается производителями ради сверхприбылей. Наша цель — законодательно закрепить их право на выбор через обязательное выделение в аптеках зоны с базовыми, недорогими препаратами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.
Эффективность лечения зависит от приверженности терапии, а не от яркости коробки с лекарством. Когда стоимость терапии становится барьером, медицина превращается в рынок торговли надеждами. Подобные инициативы по прозрачности цен — попытка вернуть медицину в поле доказательных протоколов.
"Навязывание дорогих брендов — распространенная практика, лишающая человека возможности сэкономить без ущерба здоровью. Мы должны жестко пресекать такие манипуляции через контрольные закупки и проверки алгоритмов продаж в сетях", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
|Характеристика
|Брендированный препарат
|Активное вещество
|Идентично дженерику
|Стоимость
|Завышена маркетингом
Потребитель не обязан быть экспертом в области органической химии, чтобы не переплачивать за бренд. Создание "витрин доступности" — это гигиена рынка. Это единственный способ защитить здоровье населения от агрессивных продаж.
"Мы регулярно сталкиваемся с тем, что пациенты прекращают прием лекарств из-за их высокой стоимости, хотя существуют бюджетные аналоги с аналогичной биодоступностью. Информированность пациента — ключевой фактор успеха любого лечебного процесса", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Нет. Дженерик содержит то же действующее вещество, проходит сертификацию и обязан демонстрировать терапевтическую эквивалентность оригиналу.
Вы платите не за повышенную эффективность, а за маркетинг, исследования по улучшению вкуса или формы доставки (например, быстрорастворимые таблетки).
Спрашивайте у фармацевта действующее вещество (МНН). Если вам предлагают только дорогой бренд, уточните наличие более доступных аналогов с аналогичным составом.
Бояться нужно отсутствия рецепта или игнорирования рекомендаций врача. Цена препарата не всегда коррелирует с его качеством или клиническим эффектом.
