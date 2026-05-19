Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей

Пациент заходит в аптеку и слышит от провизора маркетинговую сказку. Вместо дешевого действующего вещества ему предлагают брендированный аналог с наценкой в 1000%. Эрик Праздников, представляющий Партию пенсионеров, инициировал законопроект, призванный прекратить этот "маркетинговый эксперимент" над кошельками граждан.

Фармацевт рассматривает таблетки

Битва за доступную аптеку

Мониторинг цен обнажил пугающую эстетику аптечного бизнеса. Разрыв стоимости между обычным парацетамолом и его "экстра-пафосными" формами достигает десятикратных размеров. Суть одна — молекула вещества идентична. Разница лишь в упаковке, маркетинговом бюджете и желании сети заработать на иллюзии качества.

"Пациенты, особенно пожилые, ошибочно полагают, что высокая цена — гарантия исцеления. Этот миф подпитывается производителями ради сверхприбылей. Наша цель — законодательно закрепить их право на выбор через обязательное выделение в аптеках зоны с базовыми, недорогими препаратами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

Эффективность лечения зависит от приверженности терапии, а не от яркости коробки с лекарством. Когда стоимость терапии становится барьером, медицина превращается в рынок торговли надеждами. Подобные инициативы по прозрачности цен — попытка вернуть медицину в поле доказательных протоколов.

"Навязывание дорогих брендов — распространенная практика, лишающая человека возможности сэкономить без ущерба здоровью. Мы должны жестко пресекать такие манипуляции через контрольные закупки и проверки алгоритмов продаж в сетях", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Характеристика Брендированный препарат Активное вещество Идентично дженерику Стоимость Завышена маркетингом

Потребитель не обязан быть экспертом в области органической химии, чтобы не переплачивать за бренд. Создание "витрин доступности" — это гигиена рынка. Это единственный способ защитить здоровье населения от агрессивных продаж.

"Мы регулярно сталкиваемся с тем, что пациенты прекращают прием лекарств из-за их высокой стоимости, хотя существуют бюджетные аналоги с аналогичной биодоступностью. Информированность пациента — ключевой фактор успеха любого лечебного процесса", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дженериках

Дженерик хуже оригинального препарата?

Нет. Дженерик содержит то же действующее вещество, проходит сертификацию и обязан демонстрировать терапевтическую эквивалентность оригиналу.

Почему "экстра-формы" стоят дороже?

Вы платите не за повышенную эффективность, а за маркетинг, исследования по улучшению вкуса или формы доставки (например, быстрорастворимые таблетки).

Как понять, что мне навязывают дорогое лекарство?

Спрашивайте у фармацевта действующее вещество (МНН). Если вам предлагают только дорогой бренд, уточните наличие более доступных аналогов с аналогичным составом.

Стоит ли бояться дешевых препаратов?

Бояться нужно отсутствия рецепта или игнорирования рекомендаций врача. Цена препарата не всегда коррелирует с его качеством или клиническим эффектом.

