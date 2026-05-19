Здоровье

Пациент заходит в аптеку и слышит от провизора маркетинговую сказку. Вместо дешевого действующего вещества ему предлагают брендированный аналог с наценкой в 1000%. Эрик Праздников, представляющий Партию пенсионеров, инициировал законопроект, призванный прекратить этот "маркетинговый эксперимент" над кошельками граждан.

Фармацевт рассматривает таблетки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт рассматривает таблетки

Битва за доступную аптеку

Мониторинг цен обнажил пугающую эстетику аптечного бизнеса. Разрыв стоимости между обычным парацетамолом и его "экстра-пафосными" формами достигает десятикратных размеров. Суть одна — молекула вещества идентична. Разница лишь в упаковке, маркетинговом бюджете и желании сети заработать на иллюзии качества.

"Пациенты, особенно пожилые, ошибочно полагают, что высокая цена — гарантия исцеления. Этот миф подпитывается производителями ради сверхприбылей. Наша цель — законодательно закрепить их право на выбор через обязательное выделение в аптеках зоны с базовыми, недорогими препаратами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

Эффективность лечения зависит от приверженности терапии, а не от яркости коробки с лекарством. Когда стоимость терапии становится барьером, медицина превращается в рынок торговли надеждами. Подобные инициативы по прозрачности цен — попытка вернуть медицину в поле доказательных протоколов.

"Навязывание дорогих брендов — распространенная практика, лишающая человека возможности сэкономить без ущерба здоровью. Мы должны жестко пресекать такие манипуляции через контрольные закупки и проверки алгоритмов продаж в сетях", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Характеристика Брендированный препарат
Активное вещество Идентично дженерику
Стоимость Завышена маркетингом

Потребитель не обязан быть экспертом в области органической химии, чтобы не переплачивать за бренд. Создание "витрин доступности" — это гигиена рынка. Это единственный способ защитить здоровье населения от агрессивных продаж.

"Мы регулярно сталкиваемся с тем, что пациенты прекращают прием лекарств из-за их высокой стоимости, хотя существуют бюджетные аналоги с аналогичной биодоступностью. Информированность пациента — ключевой фактор успеха любого лечебного процесса", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о дженериках

Дженерик хуже оригинального препарата?

Нет. Дженерик содержит то же действующее вещество, проходит сертификацию и обязан демонстрировать терапевтическую эквивалентность оригиналу.

Почему "экстра-формы" стоят дороже?

Вы платите не за повышенную эффективность, а за маркетинг, исследования по улучшению вкуса или формы доставки (например, быстрорастворимые таблетки).

Как понять, что мне навязывают дорогое лекарство?

Спрашивайте у фармацевта действующее вещество (МНН). Если вам предлагают только дорогой бренд, уточните наличие более доступных аналогов с аналогичным составом.

Стоит ли бояться дешевых препаратов?

Бояться нужно отсутствия рецепта или игнорирования рекомендаций врача. Цена препарата не всегда коррелирует с его качеством или клиническим эффектом.

Экспертная проверка: вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач общей практики Елена Морозова.

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
