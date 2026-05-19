Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет комфорта в вакууме: итальянцы проектируют лунные отели
Обучение как спасение: что заставляет россиян возвращаться за парту во взрослом возрасте
Разоблачение "чудо-сортов": почему тигровая груша и черное яблоко - лишь фантазия?
Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею

Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль

Здоровье » Ваше здоровье

Грязный воздух бьет прямо в нейроны. Исследование Университета Флориды, опубликованное в JAMA Network Open, доказывает: микроскопические частицы из выхлопных труб и заводских труб — это топливо для деменции. Ученые проанализировали данные 2,1 миллиона датчан в возрасте от 65 до 95 лет. Результат пугает: даже незначительное превышение концентрации твердых частиц (PM) увеличивает риск развития деменции с тельцами Леви почти в четыре раза.

Загрязнение воздуха и кожа
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Загрязнение воздуха и кожа

Механика когнитивного обвала

Воздух мегаполисов — это взвесь диоксида азота и ультрадисперсных частиц. Их размер настолько мал, что гематоэнцефалический барьер для них — не стена, а решето. Попадая в кровоток, этот "коктейль" провоцирует нейровоспаление. Мозг начинает гнить изнутри, запуская механизмы гибели клеток. Белковые отложения, характерные для болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, накапливаются быстрее под воздействием смога.

"Городской смог — это не просто кашель или насморк. Твердые частицы и оксиды азота запускают каскад воспалительных реакций, которые бьют по самым уязвимым зонам коры, ускоряя дегенерацию тканей", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Патологический процесс запускается незаметно. На фоне общей интоксикации организма даже хронические изменения в сосудах становятся фатальными. Когда возрастные изменения позвоночника и суставов дополняются когнитивным дефицитом, человек превращается в глубокого инвалида.

Статистика выхлопных газов

Датское исследование уникально своим масштабом и точностью. Фиксация домашних адресов позволила ученым рассчитать объем яда, который каждый испытуемый вдыхал в течение десяти лет. Выяснилось, что диоксид азота (NO₂), продукт сгорания топлива в двигателях, коррелирует с двукратным ростом вероятности когнитивных нарушений. Если сердце и легкие страдают от воспаления открыто, то мозг деградирует в тишине.

Загрязнитель Риск деменции (кратность)
Твердые частицы (PM) До 4.0 раз
Диоксид азота (NO₂) До 2.0 раз

"Мы часто говорим о наследственности, забывая об эпигенетике. Качество воздуха — это критический фактор среды, который определяет, доживет ли ваш мозг до глубокой старости в рабочем состоянии или сдастся на десятилетие раньше", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Как защитить мозг

Полностью изолироваться от атмосферы невозможно. Но минимизировать нагрузку — реально. Важно следить за качеством воздуха в жилых зонах и избегать прогулок вдоль оживленных магистралей в часы пик. Организм, измученный экологией, тяжелее переносит любые нагрузки, будь то аддиктивное поведение или неправильное питание. Регулярная поддержка микрофлоры и витаминный баланс помогают иммунной системе активнее выводить токсины.

"Состояние лёгких напрямую определяет оксигенацию нервной системы. Загрязненный воздух провоцирует воспаление бронхиального дерева, что в долгосрочной перспективе лишает мозг кислорода и провоцирует гипоксию", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли очистить мозг от впитанных частиц?

Нет, прямого способа "почистить" ткани мозга не существует. Глиолимфатическая система мозга работает ночью, выводя продукты метаболизма, но механические частицы могут годами провоцировать очаги воспаления.

Помогают ли маски от диоксида азота?

Обычные медицинские маски бесполезны против NO₂ и мелкодисперсных частиц PM2.5. Нужны специализированные респираторы с угольными фильтрами и плотным прилеганием.

Влияет ли питание на защиту от грязного воздуха?

Антиоксиданты из пищи могут частично нивелировать оксидативный стресс, но они не способны остановить физическое проникновение частиц через гематоэнцефалический барьер.

Какие районы самые опасные?

Зоны в радиусе 200-500 метров от крупных автодорог, портов и промышленных гигантов имеют максимальную концентрацию вредных веществ.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач общей практики Елена Морозова, врач-пульмонолог Людмила Артамонова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Наука и техника
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Последние материалы
Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"
Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль
Заставит тело сжигать калории прямо во время еды: хитрый трюк, чтобы экстренно похудеть к лету
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа
Больше специй и никаких коктейлей со льдом: как туристу сохранить здоровье в тропиках
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Убийственная красота в вазе: почему весенний букет в спальне может обернуться сердечными проблемами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.