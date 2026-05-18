Эти оттенки работают как бьюти-фильтр: стилисты раскрыли главные цвета жаркого сезона

Выбеленные и пастельные тона в летний период исполняют роль естественного визуального фильтра, который не только освежает цвет лица, но и придает всему образу исключительную легкость.

Фото: NewsInfo.Ru by Татьяна Костина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Порядок в шкафу

Согласно рекомендациям стилиста и дизайнера Анны Скороходовой, в условиях высокой солнечной активности цветовая палитра гардероба напрямую определяет физический комфорт и общее самочувствие человека. Правильный выбор оттенков позволяет минимизировать тепловую нагрузку и создать эстетически выверенный облик даже в экстремальную жару.

Основным вектором летнего сезона 2026 года эксперт называет светлую гамму, включающую молочные, сливочные тона, холодный бежевый, небесно-голубой и мягкий оливковый.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, современные модные тенденции отходят от простых монохромных решений в сторону сложных природных сочетаний. Например, актуально выглядят дуэты песочного с шалфейным или шоколадного с льняным, что позволяет интегрировать в образы забытые ретро-фасоны платьев, адаптированные под динамику мегаполиса.

Специалист настоятельно советует отказаться от агрессивного черного цвета и кислотных принтов, которые визуально утяжеляют силуэт.

"В жару цвет начинает работать как бьюти-фильтр, правильные светлые оттенки визуально освежают кожу, они делают лицо моложе, помогают выглядеть менее уставшей, даже без обилия тонального средства и без сложного макияжа. Тренд на визуально охлаждающие оттенки и мягкие природные сочетания активно распространяется", — добавила Скороходова.

Тем, кто не готов расстаться с темной гаммой, рекомендуется заменить привычный черный на более мягкий графитовый, дымчато-серый или глубокий шоколадный.

"Выбор правильного оттенка критически важен не только для повседневного комфорта, но и для торжественных случаев, будь то выбор свадебного платья в стиле минимализм или вечернего наряда. Светлые тона действительно обладают уникальной способностью отражать солнечные лучи и придавать коже здоровое сияние, что делает их незаменимыми в летней дипломатии стиля", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Ответы на популярные вопросы о подборе цвета одежды в жару

Почему черный цвет не рекомендуется носить под прямыми лучами солнца?

Черный пигмент поглощает большую часть спектра солнечного излучения и превращает его в тепловую энергию, что приводит к быстрому перегреву тела и визуально делает образ более "тяжелым".

Какие светлые оттенки лучше всего скрывают следы усталости на лице?

Наибольшим освежающим эффектом обладают холодный небесно-голубой, сливочный и оттенок топленого масла, которые действуют как деликатный отражатель света.

Можно ли летом носить яркие неоновые цвета?

Стилисты рекомендуют избегать "кислотных" оттенков, так как они создают излишний визуальный шум и могут негативно влиять на восприятие тона кожи при ярком освещении.

Чем заменить классический черный цвет в летнем гардеробе?

Достойными альтернативами станут темно-оливковый, глубокий графитовый или шоколадный — они сохраняют строгость образа, но выглядят менее агрессивно.

Читайте также