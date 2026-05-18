Эти оттенки работают как бьюти-фильтр: стилисты раскрыли главные цвета жаркого сезона

Выбеленные и пастельные тона в летний период исполняют роль естественного визуального фильтра, который не только освежает цвет лица, но и придает всему образу исключительную легкость.
Согласно рекомендациям стилиста и дизайнера Анны Скороходовой, в условиях высокой солнечной активности цветовая палитра гардероба напрямую определяет физический комфорт и общее самочувствие человека. Правильный выбор оттенков позволяет минимизировать тепловую нагрузку и создать эстетически выверенный облик даже в экстремальную жару.
Основным вектором летнего сезона 2026 года эксперт называет светлую гамму, включающую молочные, сливочные тона, холодный бежевый, небесно-голубой и мягкий оливковый.
Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, современные модные тенденции отходят от простых монохромных решений в сторону сложных природных сочетаний. Например, актуально выглядят дуэты песочного с шалфейным или шоколадного с льняным, что позволяет интегрировать в образы забытые ретро-фасоны платьев, адаптированные под динамику мегаполиса.
Специалист настоятельно советует отказаться от агрессивного черного цвета и кислотных принтов, которые визуально утяжеляют силуэт.
"В жару цвет начинает работать как бьюти-фильтр, правильные светлые оттенки визуально освежают кожу, они делают лицо моложе, помогают выглядеть менее уставшей, даже без обилия тонального средства и без сложного макияжа. Тренд на визуально охлаждающие оттенки и мягкие природные сочетания активно распространяется", — добавила Скороходова.
Тем, кто не готов расстаться с темной гаммой, рекомендуется заменить привычный черный на более мягкий графитовый, дымчато-серый или глубокий шоколадный.
"Выбор правильного оттенка критически важен не только для повседневного комфорта, но и для торжественных случаев, будь то выбор свадебного платья в стиле минимализм или вечернего наряда. Светлые тона действительно обладают уникальной способностью отражать солнечные лучи и придавать коже здоровое сияние, что делает их незаменимыми в летней дипломатии стиля", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.
Черный пигмент поглощает большую часть спектра солнечного излучения и превращает его в тепловую энергию, что приводит к быстрому перегреву тела и визуально делает образ более "тяжелым".
Наибольшим освежающим эффектом обладают холодный небесно-голубой, сливочный и оттенок топленого масла, которые действуют как деликатный отражатель света.
Стилисты рекомендуют избегать "кислотных" оттенков, так как они создают излишний визуальный шум и могут негативно влиять на восприятие тона кожи при ярком освещении.
Достойными альтернативами станут темно-оливковый, глубокий графитовый или шоколадный — они сохраняют строгость образа, но выглядят менее агрессивно.
