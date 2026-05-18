Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Россиян предупредили о скрытой ловушке работодателей: тысячи вакансий оказались фикцией
Госуслуги для самокатов: к чему приведёт новая система авторизации и кого накажут первым
Смертельный разряд: как поездка на электровелосипеде обернулась трагедией
Жара выключает мозг: генетик объяснил, почему летом люди теряют силы и хотят спать
Пришлось унять аппетиты: Дима Билан наконец пристроил свои элитные квадраты
Доллар может рухнуть до 70 рублей: эксперты предупредили о резком развороте летом
Белгородский парадокс: как местная природа тайно высасывает из людей все силы
Битва за Гамлета: молодой актёр МХТ иронично ответил на резкий отзыв Олега Меньшикова

Эти оттенки работают как бьюти-фильтр: стилисты раскрыли главные цвета жаркого сезона

Здоровье » Красота

Выбеленные и пастельные тона в летний период исполняют роль естественного визуального фильтра, который не только освежает цвет лица, но и придает всему образу исключительную легкость.

Порядок в шкафу
Фото: NewsInfo.Ru by Татьяна Костина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Порядок в шкафу

Согласно рекомендациям стилиста и дизайнера Анны Скороходовой, в условиях высокой солнечной активности цветовая палитра гардероба напрямую определяет физический комфорт и общее самочувствие человека. Правильный выбор оттенков позволяет минимизировать тепловую нагрузку и создать эстетически выверенный облик даже в экстремальную жару.

Основным вектором летнего сезона 2026 года эксперт называет светлую гамму, включающую молочные, сливочные тона, холодный бежевый, небесно-голубой и мягкий оливковый.

Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, современные модные тенденции отходят от простых монохромных решений в сторону сложных природных сочетаний. Например, актуально выглядят дуэты песочного с шалфейным или шоколадного с льняным, что позволяет интегрировать в образы забытые ретро-фасоны платьев, адаптированные под динамику мегаполиса.

Специалист настоятельно советует отказаться от агрессивного черного цвета и кислотных принтов, которые визуально утяжеляют силуэт.

"В жару цвет начинает работать как бьюти-фильтр, правильные светлые оттенки визуально освежают кожу, они делают лицо моложе, помогают выглядеть менее уставшей, даже без обилия тонального средства и без сложного макияжа. Тренд на визуально охлаждающие оттенки и мягкие природные сочетания активно распространяется", — добавила Скороходова.

Тем, кто не готов расстаться с темной гаммой, рекомендуется заменить привычный черный на более мягкий графитовый, дымчато-серый или глубокий шоколадный.

"Выбор правильного оттенка критически важен не только для повседневного комфорта, но и для торжественных случаев, будь то выбор свадебного платья в стиле минимализм или вечернего наряда. Светлые тона действительно обладают уникальной способностью отражать солнечные лучи и придавать коже здоровое сияние, что делает их незаменимыми в летней дипломатии стиля", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Ответы на популярные вопросы о подборе цвета одежды в жару

Почему черный цвет не рекомендуется носить под прямыми лучами солнца?

Черный пигмент поглощает большую часть спектра солнечного излучения и превращает его в тепловую энергию, что приводит к быстрому перегреву тела и визуально делает образ более "тяжелым".

Какие светлые оттенки лучше всего скрывают следы усталости на лице?

Наибольшим освежающим эффектом обладают холодный небесно-голубой, сливочный и оттенок топленого масла, которые действуют как деликатный отражатель света.

Можно ли летом носить яркие неоновые цвета?

Стилисты рекомендуют избегать "кислотных" оттенков, так как они создают излишний визуальный шум и могут негативно влиять на восприятие тона кожи при ярком освещении.

Чем заменить классический черный цвет в летнем гардеробе?

Достойными альтернативами станут темно-оливковый, глубокий графитовый или шоколадный — они сохраняют строгость образа, но выглядят менее агрессивно.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Домашние животные
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Здоровье
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Иллюзия выбора: почему тысячи открытых вакансий на сайтах по поиску работы — это просто пустышки
Раньше спокойно получала выплаты, теперь боюсь открыть почтовый ящик — и вот почему
Инерция не пощадит: 6 опасных ошибок родителей при перевозке детей в машине
Доллар может рухнуть до 70 рублей: эксперты предупредили о резком развороте летом
Белгородский парадокс: как местная природа тайно высасывает из людей все силы
Адские стоны из подземной бездны взорвали тишину: миф о Кольской скважине манит людей
Битва за Гамлета: молодой актёр МХТ иронично ответил на резкий отзыв Олега Меньшикова
Семейная идиллия с пробелом: Виктория Бекхэм отметила 80-летие отца без старшего сына
Сдал квартиру — ушел в минус: коммуналка и ремонт съели всю аренду до копейки
Золото под ногами: как приготовить эффективный стимулятор роста для жимолости из обычного сорняка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.