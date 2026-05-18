Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ

Здоровье

Индивидуальные биохимические параметры организма, состояние микробиоты и активность ферментов определяют реакцию человека на привычное меню.

Кинза на грядке

Диетолог и нутрициолог Наталья Лазуренко объяснила, что продукты, которые по отдельности считаются эталонами полезности, в тандеме могут спровоцировать серьезный дискомфорт. Основная причина кроется не в низком качестве еды, а в персональной непереносимости конкретных сочетаний, вызванной состоянием внутренней экосистемы организма.

Классическим примером спорной комбинации является употребление молока вместе с солеными или маринованными огурцами. Как сообщается на сайте NewsInfo, молоко представляет собой богатейший источник биодоступных белков, жиров и микроэлементов, а ферментированные овощи благотворно влияют на баланс микрофлоры.

Однако при смешивании этих компонентов у многих людей возникают острые дигистивные реакции, зависящие исключительно от индивидуальных алгоритмов пищеварения.

Еще одной сложной зоной в рационе считается одновременное употребление животных и растительных протеинов. Тандем мяса, птицы или рыбы с бобовыми, такими как чечевица и фасоль, нередко становится причиной повышенного газообразования.

Диетолог Лазуренко отметила, что подобная реакция часто обусловлена фитатами в составе бобовых, которые микробиом кишечника некоторых людей перерабатывает с трудом, провоцируя метеоризм.

"При формировании ежедневного меню критически важно учитывать не только калорийность, но и химическую совместимость нутриентов, чтобы избежать избыточной нагрузки на поджелудочную железу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Специалист добавила, что "кто-то употребляет такие сочетания продуктов и это будет влиять положительно на работу желудочно-кишечного тракта и даже позволит нормализовать его работу".

Таким образом, современные ЗОЖ-привычки должны базироваться на персонализированном подходе. Чтобы кишечник работал без сбоев, следует внимательно отслеживать ответы организма на сложные блюда, не исключая полезные продукты без объективных причин.

Ответы на популярные вопросы о совместимости продуктов

Почему молоко и огурцы вызывают вздутие?

Молочный белок казеин может коагулировать под воздействием кислот и солей из маринада, образуя в желудке плотный сгусток, который тяжело переваривается ферментами.

Чем опасны бобовые в сочетании с мясом?

Бобовые содержат олигосахариды и фитаты, которые при избытке белка животного происхождения замедляют пищеварение, вызывая брожение и метеоризм.

Нужно ли навсегда отказываться от "вредных" сочетаний?

Нет, если ваш организм не выдает негативных реакций. Дискомфорт — это индивидуальный сигнал микрофлоры, а не универсальное правило для всех.

Как улучшить усвоение растительного белка?

Для нейтрализации антинутриентов бобовые рекомендуется предварительно замачивать на несколько часов или употреблять со специями, улучшающими отток желчи.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
