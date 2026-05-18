Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ

Индивидуальные биохимические параметры организма, состояние микробиоты и активность ферментов определяют реакцию человека на привычное меню.

Кинза на грядке

Диетолог и нутрициолог Наталья Лазуренко объяснила, что продукты, которые по отдельности считаются эталонами полезности, в тандеме могут спровоцировать серьезный дискомфорт. Основная причина кроется не в низком качестве еды, а в персональной непереносимости конкретных сочетаний, вызванной состоянием внутренней экосистемы организма.

Классическим примером спорной комбинации является употребление молока вместе с солеными или маринованными огурцами. Как сообщается на сайте NewsInfo, молоко представляет собой богатейший источник биодоступных белков, жиров и микроэлементов, а ферментированные овощи благотворно влияют на баланс микрофлоры.

Однако при смешивании этих компонентов у многих людей возникают острые дигистивные реакции, зависящие исключительно от индивидуальных алгоритмов пищеварения.

Еще одной сложной зоной в рационе считается одновременное употребление животных и растительных протеинов. Тандем мяса, птицы или рыбы с бобовыми, такими как чечевица и фасоль, нередко становится причиной повышенного газообразования.

Диетолог Лазуренко отметила, что подобная реакция часто обусловлена фитатами в составе бобовых, которые микробиом кишечника некоторых людей перерабатывает с трудом, провоцируя метеоризм.

"При формировании ежедневного меню критически важно учитывать не только калорийность, но и химическую совместимость нутриентов, чтобы избежать избыточной нагрузки на поджелудочную железу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Специалист добавила, что "кто-то употребляет такие сочетания продуктов и это будет влиять положительно на работу желудочно-кишечного тракта и даже позволит нормализовать его работу".

Таким образом, современные ЗОЖ-привычки должны базироваться на персонализированном подходе. Чтобы кишечник работал без сбоев, следует внимательно отслеживать ответы организма на сложные блюда, не исключая полезные продукты без объективных причин.

Ответы на популярные вопросы о совместимости продуктов

Почему молоко и огурцы вызывают вздутие?

Молочный белок казеин может коагулировать под воздействием кислот и солей из маринада, образуя в желудке плотный сгусток, который тяжело переваривается ферментами.

Чем опасны бобовые в сочетании с мясом?

Бобовые содержат олигосахариды и фитаты, которые при избытке белка животного происхождения замедляют пищеварение, вызывая брожение и метеоризм.

Нужно ли навсегда отказываться от "вредных" сочетаний?

Нет, если ваш организм не выдает негативных реакций. Дискомфорт — это индивидуальный сигнал микрофлоры, а не универсальное правило для всех.

Как улучшить усвоение растительного белка?

Для нейтрализации антинутриентов бобовые рекомендуется предварительно замачивать на несколько часов или употреблять со специями, улучшающими отток желчи.

