Гипертонию лечат вслепую, но скоро врачам поможет компьютер — достаточно сдать анализ крови

Гипертония — это не просто цифры на тонометре, а системный сбой, где сосуды превращаются в жесткие шланги под избыточным давлением. Традиционный подбор терапии часто напоминает лотерею: врач назначает препарат по протоколу, ждет две недели и, если цифры не падают, меняет схему. Ученые Сеченовского университета решили взломать эту систему, заглянув в генетический код пациента. Новый алгоритм — это навигатор в лабиринте биохимии, который исключает метод втыка.

Тонометр

Генетический код против высокого давления

Организм каждого человека перерабатывает лекарства с разной скоростью. Пока один пациент получает лечебный эффект, другой может страдать от токсического накопления или, наоборот, не чувствовать действия препарата из-за слишком быстрого метаболизма. Гены CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE — это ключевые игроки в регуляции водно-солевого баланса и тонуса сосудов. Именно их анализ позволяет предсказать реакцию на популярные группы антигипертензивных средств.

"Генетическое тестирование — это не приговор, а инструкция к эксплуатации собственного тела. Мы видим, как гены управляют ферментами, и можем заранее сказать, какая дозировка станет рабочей, а какая — бесполезной", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Такой подход радикально меняет стратегию лечения. Вместо того чтобы годами подбирать комбинацию, рискуя получить серьезные сосудистые сбои, пациент сразу получает таргетную терапию. Это минимизирует побочные эффекты и быстрее выводит артериальное давление на целевые показатели.

Как работает ДНК-тестирование в кардиологии

В основе разработки лежит анализ четырех генетических маркеров. Например, мутации в гене ACE могут указывать на предрасположенность к резким скачкам давления, а особенности гена CYP2C9 определяют, как печень будет расщеплять лозартан или другие сартаны. Если система видит "медленный" профиль фермента, дозу нужно снижать, иначе пострадают почки или печень.

"Многие пациенты игнорируют риски, надеясь на универсальную таблетку, но часто именно генетическая несовместимость становится причиной неэффективности терапии. Важно понимать, что ежедневная среда перестраивает процессы, но фундамент заложен в ДНК", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Параметр Традиционный подход Алгоритм Сеченовского университета Выбор препарата Методом проб и ошибок (протокол) На основе генетической совместимости Срок подбора От 2 месяцев до года С первого визита после теста Риск побочных эффектов Высокий из-за неточной дозировки Минимальный

Перспективы персонализированной медицины

Сеченовский университет планирует масштабировать технологию. В будущем алгоритм научится рассчитывать риски не только для классических антигипертензивных средств, но и для сложных комбинированных протоколов. Это особенно критично для людей старшего возраста, у которых уже есть хронические изменения в позвоночнике и сосудах, требующие бережного подхода к фармакологии.

"Безопасность терапии — это не только отсутствие аллергии, но и уверенность, что препарат не вызовет коллапс или критическое снижение давления. Алгоритм помогает врачу не гадать на кофейной гуще", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Внедрение таких ИТ-решений в практику первичного звена здравоохранения может снизить количество инсультов и инфарктов в разы. Когда терапия "бьет в цель", пациент не бросает лечение через месяц, столкнувшись с головной болью или кашлем — типичными "побочками" неправильно подобранных ингибиторов АПФ.

Ответы на популярные вопросы о лечении гипертонии

Зачем сдавать генетический тест, если лекарство уже помогает?

Если текущая терапия эффективна и не вызывает побочных эффектов, тест может быть избыточен. Однако он полезен для корректировки доз при прогрессировании болезни или добавлении новых препаратов.

Может ли алгоритм ошибиться?

Алгоритм анализирует биологические маркеры, но окончательное решение всегда за врачом. Генетика — это база, на которую накладываются образ жизни, диета и сопутствующие заболевания.

Дорого ли стоит такое исследование?

Стоимость панелей генетического тестирования снижается ежегодно. В перспективе такие тесты могут войти в программу ОМС как часть персонализированной диспансеризации.

Будет ли алгоритм работать для детей?

Разработка ориентирована на взрослых пациентов с эссенциальной гипертензией. Для детей требуются дополнительные клинические исследования.

