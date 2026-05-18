Жара выключает мозг: генетик объяснил, почему летом люди теряют силы и хотят спать

Здоровье

Летний зной провоцирует у людей выраженную сонливость и упадок сил, что объясняется сложными биохимическими процессами в организме.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Девушка пьёт воду

Как пояснил генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев, при высоких температурах происходит активное потоотделение, ведущее к потере не только жидкости, но и критически важных солей. Эти микроэлементы напрямую влияют на проводимость нервных импульсов и сократительную способность мускулатуры, поэтому их дефицит моментально отражается на общем тонусе.

Особую роль в формировании вялости играет нарушение электролитного баланса, включающего ионы кальция, магния, калия и натрия. Как сообщает NewsInfo.Ru, обычная вода не всегда способна решить проблему, так как не восполняет весь спектр потерянных веществ.

Китаев подчеркнул, что поваренная соль содержит лишь хлорид натрия, тогда как организму требуется комплексный подход, который обеспечивают готовые аптечные растворы электролитов, минимизирующие риск обезвоживания.

Дополнительным фактором стресса становится перераспределение кровотока: стараясь охладиться, тело направляет основной объем крови к кожным покровам. В результате внутренние органы и головной мозг получают меньше питания, что особенно ощутимо для метеозависимых людей и пациентов с колебаниями артериального давления.

Ситуация усугубляется при резкой смене температурного режима, когда адаптационные механизмы не успевают перестроиться под внезапные 30-градусные показатели.

"В жару многие совершают ошибку, употребляя ледяную воду или сладкие напитки, что лишь усиливает нагрузку на поджелудочную железу и сердце. Оптимально использовать воду комнатной температуры с добавлением минеральных добавок, это поддерживает метаболизм и предотвращает опасное сгущение крови", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Китаев также обратил внимание на то, что избыточный вес создает эффект термоса, задерживая тепло внутри тела из-за изолирующих свойств жировой ткани. Аналогичные процессы происходят и во время тепловых процедур, когда уход лишнего веса является лишь временной потерей воды, а не жира. 

"Обезвоживание. Меняется солевой баланс крови. Из-за этого усталость, потому что от солевого баланса, от содержания различных ионов солей кальция, магния, калия, натрия, зависит способность наших мышц сокращаться", — отметил генетик.

Ответы на популярные вопросы о самочувствии в жару

Почему в жару постоянно хочется спать?

Сонливость возникает из-за оттока крови от мозга к периферии (коже) для охлаждения организма и снижения артериального давления, что замедляет реакции центральной нервной системы.

Чем опасна потеря солей при потоотделении?

Дефицит натрия, калия и магния нарушает работу сердечной мышцы и скелетной мускулатуры, провоцируя судороги, мышечную слабость и нарушение сердечного ритма.

Помогает ли обычная подсоленная вода при перегреве?

Она восполняет только дефицит хлорида натрия, но игнорирует потребность в калии и магнии, поэтому врачи рекомендуют использовать специализированные аптечные препараты-регидратанты.

Кому тяжелее всего переносить высокие температуры?

В группе риска находятся люди с лишним весом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и те, чья кожа лишена достаточной защиты от ультрафиолета, ускоряющего фотостарение.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
