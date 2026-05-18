Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды

Клубника традиционно открывает сезон летних суперфудов, предлагая организму мощный заряд нутриентов для восстановления после зимы. Эта ягода концентрирует в себе внушительный объем аскорбиновой кислоты для поддержки иммунного барьера, витамины группы B и жизненно важные минералы, такие как магний и калий.
Согласно молекулярным исследованиям, антиоксидантный профиль плодов эффективно нейтрализует свободные радикалы, предотвращая клеточное окисление и поддерживая тонус сердечно-сосудистой системы.
Для тех, кто следит за фигурой, плоды являются идеальным выбором благодаря низкой гликемической нагрузке и высокому содержанию растительных волокон, которые оптимизируют метаболизм.
Как сообщает издание 56orb.ru, клетчатка в составе ягоды способствует плавному пищеварению, а микроэлементы помогают стабилизировать артериальное давление.
Однако биохимическая активность клубники требует осторожности: органические кислоты могут спровоцировать раздражение слизистых оболочек ЖКТ, особенно при наличии гастрита или язвенных поражений в анамнезе.
Высокая пористость кожицы делает плоды уязвимыми к накоплению агрохимикатов, поэтому тщательное очищение под проточной водой является обязательным этапом детоксикации продукта. Любые аллергические проявления, от дерматитов до зуда, служат сигналом к немедленному ограничению порции, особенно в детском рационе.
Стоит учитывать, что ранняя тепличная клубника часто содержит избыток пестицидов, что нивелирует её природную пользу и повышает риски интоксикации.
"Несмотря на богатый витаминный состав, клубнику не стоит употреблять натощак из-за агрессивных кислот, которые могут вызвать дискомфорт даже у здорового человека", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
В период обострения болезни от ягоды лучше отказаться. При ремиссии допускается употребление небольших порций после основного приема пищи, чтобы минимизировать воздействие кислот на желудок.
Основные риски связаны с использованием стимуляторов роста и пестицидов. Такие плоды часто лишены естественного аромата и могут вызвать острую аллергическую реакцию или расстройство пищеварения.
Да, за счет содержания калия и антиоксидантов она способствует эластичности артерий и помогает в профилактике сердечно-сосудистых патологий, работая наравне с другими полезными продуктами.
Рекомендуется промывать клубнику под проточной холодной водой, не удаляя зеленые чашелистики до окончания процедуры, чтобы внутрь плода не попали загрязнения.
