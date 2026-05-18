Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды

Здоровье

Клубника традиционно открывает сезон летних суперфудов, предлагая организму мощный заряд нутриентов для восстановления после зимы. Эта ягода концентрирует в себе внушительный объем аскорбиновой кислоты для поддержки иммунного барьера, витамины группы B и жизненно важные минералы, такие как магний и калий.

Клубника
Фото: Own work by PEAK99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клубника

Согласно молекулярным исследованиям, антиоксидантный профиль плодов эффективно нейтрализует свободные радикалы, предотвращая клеточное окисление и поддерживая тонус сердечно-сосудистой системы.

Для тех, кто следит за фигурой, плоды являются идеальным выбором благодаря низкой гликемической нагрузке и высокому содержанию растительных волокон, которые оптимизируют метаболизм.

Как сообщает издание 56orb.ru, клетчатка в составе ягоды способствует плавному пищеварению, а микроэлементы помогают стабилизировать артериальное давление.

Однако биохимическая активность клубники требует осторожности: органические кислоты могут спровоцировать раздражение слизистых оболочек ЖКТ, особенно при наличии гастрита или язвенных поражений в анамнезе.

Высокая пористость кожицы делает плоды уязвимыми к накоплению агрохимикатов, поэтому тщательное очищение под проточной водой является обязательным этапом детоксикации продукта. Любые аллергические проявления, от дерматитов до зуда, служат сигналом к немедленному ограничению порции, особенно в детском рационе.

Стоит учитывать, что ранняя тепличная клубника часто содержит избыток пестицидов, что нивелирует её природную пользу и повышает риски интоксикации.

"Несмотря на богатый витаминный состав, клубнику не стоит употреблять натощак из-за агрессивных кислот, которые могут вызвать дискомфорт даже у здорового человека", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о пользе и вреде клубники

Можно ли есть клубнику при гастрите?

В период обострения болезни от ягоды лучше отказаться. При ремиссии допускается употребление небольших порций после основного приема пищи, чтобы минимизировать воздействие кислот на желудок.

Чем опасна первая весенняя клубника?

Основные риски связаны с использованием стимуляторов роста и пестицидов. Такие плоды часто лишены естественного аромата и могут вызвать острую аллергическую реакцию или расстройство пищеварения.

Помогает ли клубника укрепить сосуды?

Да, за счет содержания калия и антиоксидантов она способствует эластичности артерий и помогает в профилактике сердечно-сосудистых патологий, работая наравне с другими полезными продуктами.

Как правильно мыть ягоды, чтобы убрать химикаты?

Рекомендуется промывать клубнику под проточной холодной водой, не удаляя зеленые чашелистики до окончания процедуры, чтобы внутрь плода не попали загрязнения.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
