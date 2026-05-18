Наркологи бьют тревогу: даже малые дозы алкоголя могут привести к тяжелой зависимости

Трансформация бытового употребления спиртного в хроническое заболевание происходит незаметно, при этом биохимические механизмы аддикции запускаются задолго до внешних проявлений деградации.

Фото: freepik is licensed under public domain Страдающий алкоголизмом

Психиатр Алексей Вилков пояснил, что критическим маркером патологии выступает стойкая психологическая привязанность и последующее формирование абстинентного синдрома. На начальном этапе этанол становится для человека универсальным адаптивным механизмом, подменяющим естественные способы борьбы со стрессом или эмоциональным вакуумом.

В процессе развития патологии закрепляется опасный рефлекс, когда облегчение психоэмоционального состояния достигается исключительно через опьянение. Спиртное превращается в единственный демпфер для психики, вытесняя здоровые хобби и интересы, а биохимия мозга меняется таким образом, что больной утрачивает критику к собственному состоянию.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на Вилкова, убедить пациента в наличии проблемы на этой стадии крайне сложно из-за феномена анозогнозии — отрицания болезни.

Переход на уровень физической зависимости характеризуется появлением похмелья, когда утренний прием алкоголя становится жизненной необходимостью для нормализации самочувствия.

"Утром после употребления алкоголя человек чувствует себя плохо, и единственный способ облегчить состояние — снова выпить. У здорового человека алкоголь наутро вызывает отвращение, а у зависимого — желание "поправить" здоровье", — сообщил Вилков.

Рост толерантности заставляет человека постоянно увеличивать дозы, что неизбежно ведет к утрате контроля и поражению внутренних органов.

"Регулярное употребление спиртного даже в малых дозах часто рассматривается как норма, однако любая привязанность к этанолу как к способу релаксации — это прямая дорога к клинической зависимости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-нарколог Илья Воронов.

Для достижения устойчивой ремиссии необходима комплексная работа, где нарколог лишь снимает острые симптомы отравления, а основную роль играет глубокая психотерапия.

Согласно заявлению Алексея Вилкова, главная цель терапии заключается в обучении навыкам саморегуляции и поиске новых источников дофамина. Тяжелые последствия часто наступают во время праздничного отдыха, когда сочетание горячительных напитков и жирной пищи провоцирует серьезные нагрузки на поджелудочную железу и печень.

Ответы на популярные вопросы об алкоголизме

Как отличить привычку от болезни?

Основным критерием является наличие психологического дискомфорта при отсутствии спиртного и использование алкоголя как главного инструмента для снятия напряжения или поднятия настроения.

Что такое абстинентный синдром?

Это состояние физического недомогания, возникающее у зависимого человека при прекращении приема алкоголя, которое требует новой дозы для облегчения симптомов.

Поможет ли только детоксикация бросить пить?

Нет, медикаментозное очищение организма лишь купирует физические страдания, но не меняет поведенческие паттерны, поэтому для закрепления результата обязательна психотерапия.

Почему растет доза алкоголя, необходимая для опьянения?

Это признак роста толерантности организма, который адаптируется к токсинам и перестает выдавать защитную реакцию в виде отторжения этанола.

