Цифровая ловушка: почему запреты на соцсети для школьников не приносят ожидаемой пользы

Здоровье

Чрезмерное увлечение социальными сетями провоцирует у детей дофаминовую зависимость и существенные когнитивные нарушения, требуя от родителей поиска альтернативных способов досуга вместо введения жестких законодательных ограничений. Об этом Pravda.Ru рассказала детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова.

ребенок с телефоном

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров выступил с инициативой закрыть доступ к интернету для всех, кто не достиг возраста получения паспорта. Автор предложения настаивает на разрешении использования социальных сетей только с 14 лет.

По словам Наумовой, попытки наложить тотальный запрет на использование виртуальных площадок не приносят ожидаемых результатов и часто лишь усугубляют ситуацию. В мировой практике уже зафиксированы случаи, когда родители шли на обман системы, создавая аккаунты для детей, чтобы сохранить доступ к цифровому общению. 

"Если ребенок много времени проводит в соцсетях, смотрит короткие видео в большом количестве, то идет дофаминовая атака. То есть ребенок получает очень много дофамина и теряется мотивация к какой-либо более продолжительной целенаправленной деятельности, например, учебной. Тогда теряется интерес к жизни. Здесь ребенок может действительно пострадать", — пояснила она

Эксперт подчеркнула, что помимо психологических последствий, чрезмерное нахождение в сети приводит к ухудшению концентрации внимания, памяти и успеваемости. Негативное влияние распространяется и на физическое здоровье, способствуя нарушениям осанки и остроты зрения. При этом важно понимать, что ребенка с СДВГ нельзя просто заставить сидеть смирно — подобные ошибки могут стоить ему будущего успеха.

Наумова добавила, что запретительные меры лишь повышают уровень стресса в семье и снижают общее качество жизни. Она призвала развивать альтернативные формы активности, поскольку потребность в гаджетах часто возникает как компенсация неуспешности в реальном мире.

Для восстановления ментального баланса, напоминают врачи, помогают регулярные выходы на природу, а полторы минуты тишины помогают спастись от роковых ошибок в момент острого переживания.

"Важно понимать, что ребенок уходит в соцсети и большое количество времени тратит тогда, когда у него социальная жизнь плохо работает. И когда ребенок не чувствует себя успешным, не чувствует себя важным, ценным, и только у экрана своего смартфона он может почувствовать себя в безопасности и благополучии. Необходимо именно с этой проблемой работать, для того чтобы ситуация несколько менялась", — отметила Наумова.

Важно помнить, что современные подходы к регуляции работы мозга требуют системного подхода, где гаджеты не должны занимать место живого общения и физической активности.

Экспертная проверка: Психолог Осипова Надежда, Врач-психиатр Мария Литвинова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
