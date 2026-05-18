Возраст против позвоночника: почему почти каждому человеку грозит диагноз межпозвоночной грыжи

Здоровье

Межпозвоночная грыжа является практически неизбежным спутником старения организма, однако наличие этого диагноза вовсе не означает обязательное присутствие болевого синдрома. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Специалист пояснила, что с возрастом позвоночник испытывает значительные нагрузки, что приводит к естественному истончению хрящевой ткани и появлению небольших выпячиваний в разных отделах. По словам врача, в большинстве случаев такие изменения не требуют медицинского вмешательства или специального лечения, поскольку они никак не влияют на качество жизни человека.

"С возрастом почти у всех людей возникают грыжи межпозвонковых дисков. Позвонки истончаются, нагрузка на них большая, и в разных отделах позвоночника появляются небольшие выпячивания — происходит истончение хрящевой ткани. В большинстве случаев такие грыжи никак не беспокоят человека, и с ними ничего не нужно делать", — отметила Суворинова.

Невролог подчеркнула, что отсутствие боли является показателем того, что состояние пациента не требует обращения к врачам или проведения диагностических исследований. Искать скрытые грыжи самостоятельно не следует, так как это не принесет пользы здоровью. Даже при наличии гормонального дисбаланса или других состояний, важно фокусироваться на реальных симптомах. В современной медицине существует множество сомнительных методик лечения, однако при грыжах позвоночника диагностика оправдана только в критических ситуациях.

"Оперативное вмешательство требуется только в тех случаях, когда грыжа сдавливает спинной мозг. Это состояние проявляется либо резкой болью, либо жалобами на слабость в конечностях. Если же никаких симптомов нет, специально выявлять такие грыжи не нужно — с возрастом они в той или иной степени присутствуют практически у всех", — пояснила врач.

Говоря о профилактических мерах, эксперт выделила необходимость поддержания физической активности. Стабильный мышечный корсет позволяет значительно снизить вероятность ущемления грыжи и возникновения сопутствующих осложнений, способных существенно ухудшить самочувствие.

Экспертная проверка: Врач-невролог (инсульт, деменции, реабилитация маршрута) Артём Синицын, Врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
