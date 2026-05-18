Тень на стенках сосудов: враг, который годами ждет удобного момента для удара и крадет энергию

Здоровье

Высокий уровень холестерина в крови является "тихим" состоянием, которое длительное время не проявляется специфическими симптомами, рассказала Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Опасность данного нарушения заключается в том, что его последствия становятся заметны лишь тогда, когда холестерин уже успел нанести существенный вред сосудистой стенке и спровоцировать ишемические процессы.

Холестериновая бляшка
Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холестериновая бляшка

При этом важно понимать, что рацион питания напрямую влияет на метаболические риски, ведь некоторые пищевые привычки провоцируют опасные соединения в организме, способствуя дисбалансу обменных процессов.

"Холестерин никак не проявляется до того момента, пока не повредит сосудистую стенку и не приведет к ишемии. А когда развивается ишемия, тогда человек чувствует одышку, усталость, возникают сложности с концентрацией внимания. То есть симптомы появляются уже после того, как холестерин нанес вред организму", — отметила Соломатина.

Специалист подчеркнула, что развитие гиперхолестеринемии — это сложный многофакторный процесс. Важную роль играют наследственная предрасположенность, состояние печени, корректная работа кишечника и качество сна. При хроническом недосыпе меняется уровень кортизола, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается на всех системах организма. Часто нарушения в работе нейромедиаторов сопровождаются состоянием подавленности и беспричинной раздражительности, которые требуют внимания специалистов.

"Она тоже связана с уровнем стресса. Люди, у которых есть предрасположенность к мрачному взгляду на мир, быстрее попадают в так называемую дофаминовую яму. Когда организм сталкивается со стрессом, он воспринимает это как сигнал, что его хозяин не справляется с ситуацией", — пояснила она.

Организм запускает защитные механизмы, повышая уровень глюкозы и холестерина, который является пластическим материалом для восстановления клеток. В ситуации психосоматического отклика на стресс процессы повреждения сосудов могут усиливаться под влиянием курения или неблагоприятной экологии. При этом иногда пациенты забывают, что выбор продуктов в повседневном меню требует осознанного подхода, если мы хотим избежать тяжелых последствий. На фоне скрытых симптомов ишемической болезни, важно своевременно выявлять стабильность атеросклеротических бляшек, так как именно их отрыв несет главную угрозу для жизни.

Экспертная проверка: Врач-эндокринолог Екатерина Орлова, Врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
