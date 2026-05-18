Сладкая ловушка: почему низкокалорийные продукты могут быть коварнее, чем кажутся

Внешняя привлекательность в современном обществе зачастую подменяет собой истинные показатели физиологического благополучия, рассказала врач-диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль. В эфире Правда ТВ эксперт пояснила, почему погоня за модельными стандартами красоты нередко приводит к серьезным сбоям в организме.

Полезная диета

По мнению специалиста, корни проблемы лежат в искаженном восприятии тела, которое стало оцениваться исключительно с эстетической точки зрения. Вместо того чтобы прислушиваться к скрытым сигналам вашего организма, люди концентрируются на внешних атрибутах.

"На самом деле, все начинается очень издалека и даже к диетологии не имеет особого отношения. Все дело в том, что мы привыкли смотреть на внешность… И чаще всего, в восьмидесяти процентах случаев, это нарушение работы желудочно-кишечно тракта", — отметила Анжелика Дюваль.

Эксперт подчеркивает, что индустрия маркетинга умело эксплуатирует наше желание выглядеть стройными, продвигая категории товаров, которые далеки от понятия здоровой пищи. Доверчивые потребители, пытаясь контролировать количество съедаемого сахара в рационе, попадают в ловушку рекламных слоганов.

"Поскольку лишний вес воспринимается как исключительно недостаток красоты, то и борьба с ним, она становится такой условной, и здесь мы можем цепляться только за какие-то триггерные слова… Нас этому научили глянцевые журналы, красивые модели и все прочее. Поэтому лишний вес постепенно приобрел такое отношение, как некий некрасивый внешний фактор", — пояснила диетолог.

Специалист обращает внимание на то, что за маркировками "без сахара" или "низкокалорийный" часто скрываются составы, далекие от натуральных. Подобная пища, несмотря на свою популярность, может провоцировать не только отклонения в метаболизме, но и иные системные расстройства, ведь в них часто содержатся концентрированные искусственные добавки, способные негативно влиять на органы пищеварения, про которые также важно знать опасность влияния фитотерапии без контроля врача. В конечном итоге, попытка довести тело до идеала через суррогатное питание может обернуться серьезными проблемами, ведь хроническое состояние выгорания от жестких диет лишь усугубляет ситуацию.

"И, к сожалению, такие продукты, особенно в ежедневном рационе, могут привести к различным нарушениям, потому что… сахар заменяется различные синтетические вещества, экстракты, концентраты, которые из-за своего именно концентрированного состояния способны оказывать вред нашему организму. Поэтому такие броские фразы, как «без сахара» или «низкокалорийный», мы слабливаем, и нам кажется, что это ключ к успеху, что таким образом, поедая такую пищу, мы с вами будем встроенными. Но о здоровье тут никто не говорит", — добавила Анжелика Дюваль.

Полная запись разговора с Анжеликой Дюваль будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

