Белгородский парадокс: как местная природа тайно высасывает из людей все силы

Жителям Белгородской области серьезно не хватает важных витаминов и минералов из-за особенностей местной природы. Кандидат биологических наук Алексей Хмыров предупреждает, что почти у каждого человека в регионе есть скрытый дефицит йода и витамина D, а также нехватка селена, цинка и меди. Такой биохимический дисбаланс опасен для здоровья: он подрывает работу иммунитета и эндокринной системы, что со временем приводит к серьезным хроническим заболеваниям. Чтобы защитить организм, необходимо вовремя корректировать свой рацион и менять образ жизни.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain

Врач-эндокринолог Лилия Локинская пояснила, что нехватка кальциферола напрямую нарушает фосфорно-кальциевый обмен, подрывая защитные силы организма, однако самолечение здесь недопустимо. Избыточный прием нутрицевтиков без контроля медиков может спровоцировать метаболические сбои и даже привести к нефролитиазу. Стоит учитывать, что хронический дефицит солнечного света в северных широтах лишь усугубляет ситуацию, делая лабораторную диагностику обязательным этапом перед началом терапии — сообщает bel.ru.

Проблема йододефицита в регионе стоит особенно остро, так как отсутствие этого элемента провоцирует рост узловых образований в щитовидной железе. Медики предостерегают: категорически запрещено самостоятельно использовать спиртовые растворы йода или высокие дозы препаратов без рекомендации доктора. Для поддержания здоровья эксперты советуют внедрять йодированную соль, сбалансированное питание и физическую активность, которые помогают сохранить когнитивный резерв.

"Недостаток ключевых нутриентов в рационе человека часто обусловлен семейными пищевыми привычками, которые напрямую формируют наше ежедневное меню", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о нехватке йода и витамина D

Почему нельзя принимать витамин D без анализов?

Бесконтрольный прием жирорастворимых витаминов приводит к их накоплению в тканях, что может вызвать гиперкальциемию и токсическое поражение почек.

Чем опасен дефицит йода для жителей Белгорода?

Недостаток йода ведет к развитию гипотиреоза, снижению интеллекта, быстрой утомляемости и образованию зоба или узлов в щитовидной железе.

Поможет ли йодная сетка восполнить дефицит элемента?

Нет, этот метод признан неэффективным и опасным, так как может вызвать химический ожог кожи или острое нарушение работы щитовидной железы.

Как лучше всего восполнять витамин D?

Необходимо сочетать умеренное пребывание на солнце с употреблением жирных сортов рыбы и приемом назначенных врачом препаратов в индивидуальной дозировке.

