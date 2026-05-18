Невидимая угроза в ясный день: как защитить кожу и сердце, когда столбики термометров растут

Здоровье

Предстоящая неделя в столичном регионе ознаменуется аномальными климатическими показателями, которые могут спровоцировать серьезные риски для здоровья. Синоптик Евгений Тишковец предупредил, что столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимутся до +28…+31 градуса в дневные часы, а ночью не опустятся ниже +15…+18 градусов. Пик температурных рекордов ожидается 20 и 21 мая, что требует особого внимания к состоянию сердечно-сосудистой системы и защите кожных покровов.

Момент присутствия и внутренней свободы
Момент присутствия и внутренней свободы

Онколог Евгений Черемушкин подчеркнул, что агрессивное воздействие ультрафиолета наиболее опасно для представителей старшего поколения. Из-за возрастного снижения защитных ресурсов и изменения гидробаланса дермы риск развития патологий значительно возрастает.

"Негативное влияние солнца — это в основном проблема людей пожилого возраста. Чем старше, тем хуже. Потому что защитные ресурсы уменьшаются, кожа подсыхает, происходят и другие возрастные изменения", — констатировал Черемушкин.

Специалист также отметил, что в России статистика онкологических заболеваний кожи в сотни раз ниже, чем в Австралии или южных штатах США, благодаря короткому летнему периоду. Тем не менее, в пик жары врачи настоятельно рекомендуют избегать пребывания на улице в полуденные часы и своевременно использовать защитные кремы. Подобные внешние факторы могут ускорять биологическое старение, меняя работу клеток под давлением агрессивной среды — сообщает aif.ru.

"В периоды экстремальной инсоляции важно помнить не только о себе, но и о домашних питомцах, чьи терморегуляционные механизмы работают иначе, чем у людей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Морозова Елена.

Ответы на популярные вопросы о защите от солнца

Почему пожилым людям опаснее всего находиться на солнце?

С возрастом кожа теряет влагу и естественные барьерные свойства, а системные ресурсы организма на восстановление поврежденных ультрафиолетом клеток истощаются.

В какое время дня солнечные лучи наиболее агрессивны?

Наибольшая концентрация вредного излучения фиксируется в период с 11:00 до 16:00, когда врачи советуют оставаться в тени или в проветриваемых помещениях.

Помогают ли солнцезащитные средства предотвратить рак кожи?

Регулярное использование SPF-кремов широкого спектра действия минимизирует повреждение ДНК клеток кожи, что является первичной профилактикой меланомы.

Связана ли продолжительность лета с риском заболеваний?

В регионах с коротким солнечным сезоном, таких как средняя полоса России, кумулятивная доза радиации ниже, чем в тропиках, но кратковременные аномальные волны жары все равно остаются опасными.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
