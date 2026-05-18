Врачи проигнорировали внематочную беременность: к чему привела ошибка

В Ростове-на-Дону пациентка частной клиники перенесла экстренную операцию с удалением маточной трубы из-за грубой диагностической ошибки. Женщина два месяца жаловалась на боли и нерегулярный цикл, однако врачи систематически игнорировали риск эктопической беременности, списывая состояние на "гиперплазию эндометрия". Медики назначили гормональную терапию и планировали "чистку" полости матки, не проверив уровень ХГЧ. Итогом стал разрыв трубы и опасное внутреннее кровотечение.

Боль живота у девушки
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Боль живота у девушки

Почему УЗИ не гарантия безопасности

Внематочная беременность — состояние, где каждая минута промедления критична. Плодное яйцо, закрепившееся вне полости матки, необратимо растягивает и травмирует ткани, вызывая их разрыв. Подобные патологии требуют немедленного хирургического вмешательства, а не назначения гормонов для "нормализации" слизистой. Ошибка в Ростове показывает системный сбой: врачи доверились аппаратной диагностике, проигнорировав клиническую картину.

Специалисты напоминают, что интерпретация снимков — лишь вспомогательный метод. Если у пациентки наблюдается задержка, даже минимальные отклонения требуют исключения беременности через лабораторный анализ крови на уровень хорионического гонадотропина (ХГЧ).

"Классический сценарий ошибки — слепое следование протоколу 'гиперплазии' без подтверждения отсутствия зачатия. Назначение гормонов при подозрении на патологию беременности — это прямая угроза жизни", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Тип нарушения Клиническое последствие
Отказ от теста на ХГЧ Пропущенная внематочная беременность
Назначение гормонов при болях Усиление кровотечения и разрыв ткани

Состояние здоровья при таких инцидентах часто путают с хроническими процессами, как это происходит при скрытых болезнях легких или одышке, когда симптомы списывают на усталость. В гинекологии цена подобной небрежности — фертильность пациентки.

"Внематочная беременность коварна тем, что она 'имитирует' гинекологические заболевания. Без анализа крови на ХГЧ любые попытки 'лечить слизистую' - это безграмотная медицина", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Ответы на популярные вопросы о внематочной беременности

Почему на УЗИ не увидели беременность?

Эктопическая беременность на ранних сроках часто визуализируется крайне плохо. Труба может быть незначительно увеличена, а плодное яйцо — скрыто за петлями кишечника. Только комплексный анализ данных спасает жизнь.

Всегда ли нужны гормоны при болях внизу живота?

Нет. Гормональная терапия противопоказана до тех пор, пока полностью не исключена беременность любого типа. Ставить диагноз 'гиперплазия' без гистологии или подтвержденного уровня гормонов — врачебная халатность.

Какие симптомы указывают на разрыв трубы?

Острая, 'кинжальная' боль, отдающая в прямую кишку или плечо, бледность кожных покровов, обморок и резкое падение давления. Это требует вызова реанимации, а не записи на приём.

Можно ли было спасти трубу?

Да. При ранней диагностике возможна лапароскопическая операция с сохранением органа. В данной ситуации двухмесячное ожидание привело к необратимому разрушению тканей.

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова

 

Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
