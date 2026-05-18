Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небеса разверзлись: Москва побила вековой рекорд по количеству выпавших осадков
Новая реальность: отцы в декрете спасают семейный бюджет
Больше чем просто суп: почему размер порции окрошки критически важен летом
Океан под запретом: почему попытка украсть кусочек рифа заканчивается судом
Неожиданный детокс: как индийская тюрьма учит ценить обычную жизнь
В России впервые выписан штраф за подачу судебного иска, написанного нейросетью
Золотая жила в канализации: водители септиков зарабатывают до 500 тысяч рублей
Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года
Ароматная терапия: как экстракт мяты помогает вернуть показатели давления в норму

Путь к здоровью по реке: плавучая поликлиника отправляется на помощь жителям

Здоровье

Жители удаленных районов Томской области готовятся к приему медицинской бригады. Судно "Плавучая поликлиника" отправляется в 26-й рейс, чтобы за 45 дней охватить диагностикой 30 населенных пунктов. План — осмотреть более двух тысяч человек. Задача медиков проста: выявить риски, пока болезнь не стала фатальной.

Река Чусовая
Фото: commons.wikimedia.org by Artem Murugov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Река Чусовая

Логистика спасения в условиях севера

Экспедиция объединяет узких специалистов: от хирургов до эндокринологов. В штате предусмотрены лаборанты и техники УЗИ. Цель — обеспечить доступ к медицине там, где она ограничена географией. Выездные формы работы остаются единственным работающим решением для профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

"Регулярный скрининг — это не блажь, а единственная возможность поймать диабет или гипертонию на старте, когда они еще не разрушили сосудистую систему", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Инструменты против скрытых угроз

Техническое оснащение судна расширилось. В распоряжении бригады появились дополнительные аппараты УЗИ. Один из них целенаправленно выделен для диагностики щитовидной железы. Врачи делают ставку на раннее распознавание болезней эндокринной системы и кардиологических патологий.

"Наличие полевой лаборатории и возможностей для УЗИ-скрининга на борту позволяет сократить дистанцию до диагноза с недель до часов, что критически важно в отдаленных районах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Характеристика Параметры работы
Длительность рейса 45 суток
Целевой охват Более 2000 пациентов

Пациенты часто совершают ошибку, полагаясь на "домашнюю" аптечку. Бесконтрольный прием препаратов без диагностики — прямой путь к интоксикации. Медики на борту будут не только обследовать, но и корректировать назначенные ранее схемы терапии.

"Любая выездная бригада — это фильтр безопасности, который позволяет убрать из рациона пациента лишние таблетки и направить его на реальное лечение, а не на борьбу с симптомами", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о диспансеризации

Почему важно проверять щитовидную железу даже при отсутствии жалоб?

Дисфункция железы часто маскируется под усталость или стресс, имея при этом системный характер воздействия на метаболизм.

Нужна ли подготовка к УЗИ на борту судна?

Базовые принципы сохраняются: для исследования брюшной полости необходим голодный желудок, для иных органов уточняйте у персонала поликлиники.

Почему для северных территорий важен именно такой формат работы?

Отсутствие стационарных мощностей в шаговой доступности делает мобильный госпиталь единственным технологическим хабом для первичного скрининга.

Можно ли получить рецептурные препараты прямо на месте?

Да, поликлиника оснащена собственной аптекой, что закрывает потребность в базовой лекарственной помощи сразу после осмотра.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Льготный стаж в 2026 году: кому разрешат выйти на пенсию на 5–10 лет раньше срока
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Последние материалы
Океан под запретом: почему попытка украсть кусочек рифа заканчивается судом
Клубничный террин с творогом: десерт без муки, который удивит даже гурманов
Черви исчезли — урожай под угрозой: как спасти уставшую почву без дорогой химии
Повторение ледникового ада XVII века: в 2030 Землю накроет 30-летняя солнечная спячка
Временный союз: вы думаете, что бездомный пёс выбрал вас в хозяева, а ему нужен только проводник
Защита сосудов без таблеток: два простых упражнения от тромбоза при сидячей работе
Ламинат и пластик больше не ставят: три модных материала для оконных откосов в 2026 году
Бегемоты наркобарона вышли из-под контроля: к 2030 году Колумбию ждет нашествие гигантов
Соседи заливают грядки зря: вот чем подкормить кабачки в мае для сладких и крепких плодов
Вся семья съест до последней ложки: секрет нежнейшего и легкого супа из доступных майских продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.