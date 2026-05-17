Ароматная терапия: как экстракт мяты помогает вернуть показатели давления в норму

Британские исследователи из Ланкаширского университета заявили о прорыве в борьбе с прегипертонией. Участники клинического испытания, принимавшие масло перечной мяты, снизили артериальное давление в среднем на 8,5 мм рт. ст. Это серьезная цифра для тех, кто находится в "серой зоне" между нормой и патологией, где сахар растет молча, а симптомы часто игнорируются.
Эксперимент длился 20 дней. Добровольцы с признаками прегипертонии дважды в сутки получали строго отмеренную дозу масла. Контрольная группа довольствовалась плацебо. Разница в показателях тонометров оказалась статистически значимой — 8,5 мм рт. ст. в пользу "мятного" протокола.
"Снижение давления на 8 пунктов — это клинически значимый результат, сопоставимый с действием некоторых мягких гипотензивных средств. Однако важно понимать: это не замена полноценной терапии при диагностированной гипертонии", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Научное обоснование лежит в биохимии растения. Основной компонент масла — ментол — обладает выраженным спазмолитическим эффектом. Он расслабляет гладкую мускулатуру сосудистой стенки, снижая сопротивление кровотоку. Дополнительным бонусом выступает купирование микровоспалений, что актуально для сосудистой системы, подверженной стрессу. Подобные методы перепрофилирования природных соединений в медицине становятся трендом доказательной науки.
Авторы исследования задали строгие рамки: эквивалент 4-5 капель в сутки. Запрет на прямой прием концентрата из флакона критичен: эфирные масла вызывают химические ожоги слизистой оболочки пищевода и желудка. Безопасный формат — только кишечнорастворимые капсулы или специализированные БАДы.
"Эфирное масло — это невероятно концентрированный продукт. Неконтролируемый прием грозит гастритом или аллергической реакцией. Используйте только аптечные формы, проверенные на чистоту состава", — [предупредил] в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Важно помнить, что любые эксперименты со здоровьем должны проходить под надзором специалиста. Особенно если вы уже принимаете препараты для контроля артериального давления. Синергия эфирных масел и фармпрепаратов непредсказуема.
"Самолечение даже 'натуральными' средствами опасно при сопутствующих заболеваниях ЖКТ. Мята способна расслабить не только сосуды, но и сфинктеры, провоцируя изжогу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Нет. Препараты для наружного и внутреннего применения имеют разную степень очистки. Внешние масла могут содержать примеси, недопустимые для ЖКТ.
В чае концентрация активных веществ ниже в десятки раз. Клинический эффект от чая будет крайне незначительным.
Категорически нет. Гипертония требует постоянного контроля, а отмена препаратов ведет к риску гипертонического криза.
Людям с желчнокаменной болезнью и выраженными эрозивными поражениями желудка: мята усиливает желчеотделение и влияет на слизистую.
