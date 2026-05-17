Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок

Лечение артериальной гипертензии десятилетиями напоминало игру в рулетку. Врач назначал препарат, пациент пил его, а затем обе стороны ждали: упадет давление или случится побочный эффект. Фармакологи Сеченовского университета перевели процесс из плоскости догадок в поле точной генетики. Теперь алгоритм предсказывает реакцию на конкретную молекулу еще до первого приема таблетки.

Генетический ключ к сосудам

Научная группа изучила реакцию 179 пациентов с дебютом гипертензии. Никто из них не принимал базовую терапию ранее. Специалисты сфокусировались на блокерах рецепторов ангиотензина II — ирбесартане и валсартане. Использование хроматографии позволило отследить концентрацию лекарств в крови в тесной привязке к полиморфным маркерам пяти ключевых генов.

"Генетические особенности пациента напрямую диктуют, как сработает лекарство и насколько оно окажется безопасным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Екатерина Реброва.

Исследование вскрыло критическую зависимость от варианта гена CYP2C9. У носителей мутации в этом локусе ирбесартан провоцирует лавинообразное падение давления. Пациент сталкивается с головокружением и слабостью вместо ожидаемого терапевтического комфорта. Для таких людей алгоритм однозначно выбирает валсартан, который ведет себя более предсказуемо. Избежать подобных состояний помогают регулярные меры заботы о сердечно-сосудистой системе, требующие индивидуального подхода.

Почему стандартная терапия буксует

Гипертензия — глобальный вызов для систем здравоохранения, охватывающий более 1,3 миллиарда человек. Метод "проб и ошибок" в назначении препаратов опасен. Некорректный подбор медикаментов не просто бесполезен — он увеличивает риск развития серьезных патологий ЖКТ или сердечных катастроф.

Параметр Метод "проб и ошибок" Генетический алгоритм Точность подбора Вероятностная Целевая Риск гипотензии Высокий Минимальный

"Необоснованная замена препаратов при отсутствии эффекта часто приводит к полипрагмазии — лишнему приему таблеток, которые перегружают печень и почки", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Алгоритм Сеченовского университета, учитывающий гены AGT и ACE, уже стал инструментом для выбора оптимальной дозировки. Система исключает этап "терапевтического поиска", переходя сразу к таргетному воздействию. Подобная точность — необходимый минимум в эпоху доказательной медицины.

"Генетический скрининг — это не блажь, а способ сэкономить годы жизни пациента, избежав инвалидизирующих осложнений гипертензии", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о генетическом тестировании

Нужно ли сдавать тест здоровым людям?

Нет, скрининг предназначен именно для пациентов с уже диагностированной гипертензией для подбора адекватной схемы лечения.

Как часто нужно повторять генетический анализ?

Геном не меняется, поэтому достаточно провести исследование один раз. Это "инвестиция" в здоровье на всю жизнь.

Гарантирует ли алгоритм 100% успех?

Алгоритм значительно повышает предсказуемость, но лечение гипертензии всегда требует комплексного контроля со стороны врача.

Доступно ли это в обычных поликлиниках?

Технология запатентована, ее внедрение в протоколы Минздрава — ближайшая перспектива для системы здравоохранения.

