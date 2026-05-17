Темная кожа не броня: эксперты предупредили о риске рака и фотостарения от солнца

Обладатели смуглой кожи часто совершают опасную ошибку, полагая, что природный меланин гарантирует им неуязвимость перед ультрафиолетом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жара

Дерматолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова развеяла этот миф, подчеркнув, что естественная пигментация — лишь частичный инструмент самообороны организма.

Даже при высоком уровне собственного пигмента разрушительное влияние солнечных лучей сохраняется, поэтому пренебрежение защитными средствами может привести к серьезным повреждениям тканей и фотостарению.

Специалист пояснила, что выработка меланина индивидуальна для каждого человека, но она никогда не обеспечивает стопроцентного барьера против радиации. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Юлию Галлямову, чрезмерная инсоляция опасна даже для тех, кто легко загорает.

"Мы же говорим не о том, что пигмент полностью защищает. Пигмент это способ защиты. У каждого человека выработка пигмента разная", — пояснила Галлямова.

Кроме того, на темной коже сложнее вовремя идентифицировать опасные изменения, из-за чего меланому нередко диагностируют на критических стадиях. Загар не является надежным щитом, а представляет собой лишь ответную биологическую реакцию на повреждение.

Согласно мнению эксперта, агрессивные фотоны проникают сквозь любые слои эпидермиса, провоцируя мутации клеток и вызывая аллергию на солнце у предрасположенных к этому лиц.

"Собственный пигмент на коже это абсолютно не защита. Это ответная реакция. Даже если вы сильно загорели, разрушительные солнечные фотоны проникают через кожу", — предупредила Галлямова.

Отмечая важность применения качественной косметики с SPF-фильтрами в любое время года.

"Многие люди ошибочно полагают, что смуглая кожа — это биологический бронежилет, но это лишь визуальная иллюзия безопасности. Ультрафиолетовое излучение воздействует на глубокие слои дермы, вызывая оксидативный стресс и деструкцию коллагена независимо от фототипа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о защите кожи от солнца

Нужен ли SPF-крем, если я уже сильно загорел?

Да, крем необходим, так как загар свидетельствует о том, что кожа уже получила дозу облучения и пытается защитить себя. Дальнейшее воздействие ультрафиолета будет лишь усугублять повреждения в глубоких слоях тканей.

Почему на смуглой коже опасные образования находят позже?

Кровоизлияния, изменения формы родинок или появление темных пятен визуально сливаются с общим темным тоном кожи. Это затрудняет визуальную самодиагностику и своевременное обращение к врачу-дерматологу.

Защищает ли одежда так же эффективно, как современные кремы?

Текстиль дает определенный уровень защиты, однако тонкие хлопковые ткани пропускают часть лучей. Специальная одежда с фактором UPF и кремы с широким спектром защиты считаются более надежными инструментами профилактики.

Помогает ли питание усилить защиту от солнца?

Продукты, богатые антиоксидантами, могут немного повысить сопротивляемость клеток к стрессу, но они не заменяют внешние барьеры. Важно сочетать правильный рацион с классическими методами фотозащиты.

Читайте также