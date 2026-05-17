Талия больше 80 см? Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях лишнего веса

Здоровье

Ожирение представляет собой серьезную системную патологию, а не просто эстетический недостаток, требующий коррекции.

Как сообщила диетолог Анна Белоусова основным инструментом для первичной диагностики остается индекс массы тела (ИМТ).

Согласно актуальным статистическим данным, которые привел академик РАН Виктор Тутельян, лишний вес зафиксирован более чем у половины населения России, при этом каждый пятый житель страны страдает от клинического ожирения.

Методика расчета ИМТ предполагает деление массы тела в килограммах на квадрат роста в метрах. Показатель ниже 18 свидетельствует о дефиците массы, диапазон от 18,5 до 24,9 считается медицинской нормой, а значения от 25 до 29,9 классифицируются как избыточный вес, пишет NewsInfo.Ru.

Белоусова подчеркнула, что официальный диагноз "ожирение" ставится при индексе от 30, тогда как цифры выше 40 указывают на развитие наиболее тяжелых форм заболевания. При этом частое питание в ресторанах и употребление скрытых калорий зачастую становятся катализаторами быстрого роста этих показателей.

Критически важным маркером здоровья также выступает объем талии: для мужчин тревожной границей являются 94 сантиметра, а для женщин — более 80 сантиметров.

Превышение этих лимитов резко увеличивает вероятность появления "сопутствующих" недугов, включая гипертонию, ишемическую болезнь сердца и атеросклероз. Лишние килограммы провоцируют дегенеративные изменения в суставах и позвоночнике, ведут к варикозному расширению вен и значительно повышают риск возникновения онкологических процессов в организме.

"Нужно понимать, что жировая ткань обладает гормональной активностью и способна буквально блокировать сигналы насыщения. К сожалению, многие пациенты рассчитывают на радикальные меры, но даже сложная бариатрия не гарантирует пожизненного результата без фундаментальной коррекции пищевого поведения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

В ходе интервью Белоусова дала практический совет по расчету.

"После своего метра ставим запятую и дальше пишем сантиметры. Допустим, сто семьдесят сантиметров мы покупаем одежду. Метр, запятая, семьдесят. Эту цифру вводим в квадрат, получаем индекс массы тела, смотрим, в какие параметры она укладывается", — отметила диетолог.

По словам специалиста, ожирение напрямую коррелирует с развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа, а биохимический саботаж организма мешает эффективно расщеплять накопленные запасы.

Ответы на популярные вопросы об ожирении

Как самостоятельно определить наличие ожирения?

Для этого необходимо рассчитать индекс массы тела (ИМТ) по формуле: вес (кг) разделить на рост в квадрате (м). Также следует измерить объем талии: показатели выше 80 см у женщин и 94 см у мужчин являются сигналом для обращения к врачу.

Какие хронические заболевания чаще всего сопутствуют лишнему весу?

Ожирение часто провоцирует развитие гипертонической болезни, атеросклероза, ишемической болезни сердца, а также сахарного диабета второго типа. Кроме того, существенно возрастает нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

Связано ли ожирение с риском развития рака?

Да, избыточная жировая ткань влияет на гормональный фон, что повышает риск онкологии молочных желез и репродуктивной системы у женщин, предстательной железы у мужчин, а также опухолей кишечника у обоих полов.

Влияет ли лишний вес на состояние вен и суставов?

Лишние килограммы создают избыточное давление на нижние конечности, что приводит к варикозному расширению вен, развитию остеохондроза и разрушению хрящевой ткани коленных и тазобедренных суставов.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
