Белковая ловушка: чем грозит ежедневное употребление протеиновых батончиков на самом деле

Протеиновые батончики часто воспринимаются как безусловный элемент здорового рациона, однако их реальная ценность напрямую зависит от биодоступности компонентов.

Хрустящие фитнес батончики

По мнению диетолога Анны Белоусовой, продукты на растительной основе могут лишь формально считаться источником белка, так как их аминокислотный состав далек от баланса. В результате такой перекус превращается в обычный источник медленных углеводов, не обеспечивая мышцы необходимым строительным материалом.

Особое внимание стоит уделить составу: наиболее эффективными считаются батончики с казеином коровьего или козьего молока, обладающие высокой биологической ценностью.

Как сообщает издание MoneyTimes.Ru, наличие большого количества злаков и клетчатки в десерте может существенно затруднять усвоение протеина. Эксперты подчеркивают, что даже соевые аналоги, которые часто позиционируют как полноценную замену мясу, уступают животным белкам по качеству нутриентного профиля.

"Избыточное потребление концентрированного белка из спортивного питания провоцирует системные риски, перегружая почки и создавая условия для развития метаболического стресса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Бессистемное увлечение протеином опасно скрытой интоксикацией, особенно при наличии скрытой угрозы ПП-рациона в виде проблем с мочевыделительной системой.

При плохом усвоении белок начинает разлагаться в нижних отделах кишечника с выделением аммиака — опасного нейротоксина, негативно влияющего на клетки головного мозга и общее самочувствие.

Подобные модные диеты под ударом критиков из-за риска самоинтоксикации организма, что требует особой бдительности при составлении меню.

Ответы на популярные вопросы о протеиновых батончиках

Какой белок в составе батончика считается самым лучшим?

Наиболее качественными и биодоступными являются животные белки, такие как казеин коровьего или козьего молока, а также сывороточный протеин.

Почему растительный белок в составе батончиков менее полезен?

Растительный белок имеет несбалансированный набор аминокислот, из-за чего он значительно хуже усваивается организмом и не заменяет животные источники.

Чем опасен избыток протеина для почек?

При перегрузке белком почки вынуждены работать в интенсивном режиме для выведения продуктов распада, что критично при наличии скрытых патологий или нарушении солевого обмена.

К чему может привести плохая усвояемость белка в кишечнике?

Неусвоенные остатки белка могут разрушаться с выделением аммиака — токсичного вещества, вызывающего общую интоксикацию и негативно влияющего на работу мозга.

