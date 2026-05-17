Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Темная кожа не броня: эксперты предупредили о риске рака и фотостарения от солнца
Пальмы вместо берез: как меняется климат Москвы
Платная защита от клещей: что обязаны сделать жильцы, чтобы УК начала обработку двора
Схватка за жизнь: россиянин выжил после нападения хищника в лесах Токио
Талия больше 80 см? Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях лишнего веса
Российская ПВО отразила рекордную атаку тысячи дронов
Деньги за детей: как получить до 189 тысяч рублей через налоговый возврат
Брак ради денег? Экономисты жестко высказались о вычете на свадебные торжества
Аллергикам пообещали жизнь без насморка: чем удивят новые прививки от пыльцы

Белковая ловушка: чем грозит ежедневное употребление протеиновых батончиков на самом деле

Здоровье

Протеиновые батончики часто воспринимаются как безусловный элемент здорового рациона, однако их реальная ценность напрямую зависит от биодоступности компонентов.

Хрустящие фитнес батончики
Фото: Crunchy Granola by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хрустящие фитнес батончики

По мнению диетолога Анны Белоусовой, продукты на растительной основе могут лишь формально считаться источником белка, так как их аминокислотный состав далек от баланса. В результате такой перекус превращается в обычный источник медленных углеводов, не обеспечивая мышцы необходимым строительным материалом.

Особое внимание стоит уделить составу: наиболее эффективными считаются батончики с казеином коровьего или козьего молока, обладающие высокой биологической ценностью.

Как сообщает издание MoneyTimes.Ru, наличие большого количества злаков и клетчатки в десерте может существенно затруднять усвоение протеина. Эксперты подчеркивают, что даже соевые аналоги, которые часто позиционируют как полноценную замену мясу, уступают животным белкам по качеству нутриентного профиля.

"Избыточное потребление концентрированного белка из спортивного питания провоцирует системные риски, перегружая почки и создавая условия для развития метаболического стресса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Бессистемное увлечение протеином опасно скрытой интоксикацией, особенно при наличии скрытой угрозы ПП-рациона в виде проблем с мочевыделительной системой.

При плохом усвоении белок начинает разлагаться в нижних отделах кишечника с выделением аммиака — опасного нейротоксина, негативно влияющего на клетки головного мозга и общее самочувствие.

Подобные модные диеты под ударом критиков из-за риска самоинтоксикации организма, что требует особой бдительности при составлении меню.

Ответы на популярные вопросы о протеиновых батончиках

Какой белок в составе батончика считается самым лучшим?

Наиболее качественными и биодоступными являются животные белки, такие как казеин коровьего или козьего молока, а также сывороточный протеин.

Почему растительный белок в составе батончиков менее полезен?

Растительный белок имеет несбалансированный набор аминокислот, из-за чего он значительно хуже усваивается организмом и не заменяет животные источники.

Чем опасен избыток протеина для почек?

При перегрузке белком почки вынуждены работать в интенсивном режиме для выведения продуктов распада, что критично при наличии скрытых патологий или нарушении солевого обмена.

К чему может привести плохая усвояемость белка в кишечнике?

Неусвоенные остатки белка могут разрушаться с выделением аммиака — токсичного вещества, вызывающего общую интоксикацию и негативно влияющего на работу мозга.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Здоровье
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Последние материалы
Тайны рода в вашей фамилии: как суффикс "-ов" или "-ин" рассказывает о предках
Российская ПВО отразила рекордную атаку тысячи дронов
Белковая ловушка: чем грозит ежедневное употребление протеиновых батончиков на самом деле
Деньги за детей: как получить до 189 тысяч рублей через налоговый возврат
Эффективнее любого датчика: как домашние кошки тайно определяют скрытые болезни у своих хозяев
Морщины станут глубже, а кожа — сухой: использование каких текстур намертво старит лицо
Брак ради денег? Экономисты жестко высказались о вычете на свадебные торжества
Хачапури, от которых худеют: секрет воздушных лодочек из творога без лишних калорий
Кошка копит обиду молча: эти популярные действия человека пушистый мозг считает диверсией
Аллергикам пообещали жизнь без насморка: чем удивят новые прививки от пыльцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.