Аллергикам пообещали жизнь без насморка: чем удивят новые прививки от пыльцы

Здоровье

Современная медицина стоит на пороге прорыва в борьбе с поллинозом: экспериментальные вакцины против аллергии на пыльцу обещают радикально упростить жизнь пациентам.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кандидат медицинских наук Николай Крючков в своем анализе подчеркивает, что новые разработки призваны заменить изнурительные многолетние курсы традиционной терапии короткими циклами инъекций.

Сейчас фармацевтическая отрасль активно тестирует препараты для профилактики реакции на пыльцу березы, созданные при участии Института иммунологии ФМБА, что может стать спасением для миллионов людей в период весеннего цветения.

На текущий момент золотым стандартом остается антигеноспецифическая иммунотерапия (АСИТ), которая постепенно приучает организм к раздражителю. Как сообщается на сайте NewsInfo. Ru, данный метод фактически является проверенным аналогом вакцин, формирующим у человека специфическую устойчивость к конкретным молекулам пыльцы.

Однако классический подход требует проведения процедур строго вне сезона и часто растягивается на три-четыре года, что существенно осложняет лечение поллиноза для работающих граждан.

"Иногда требуется два курса, иногда три, четыре курса через определенное время. Для аллергиков разная эффективность, развивается иммунологическая толерантность и дальше либо острота проблемы снижается, либо вообще проявления исчезают аллергии. Но это процесс, который требует определенных условий длительного лечения", — объяснил Крючков.

Специалисты отмечают, что эффективность любой терапии напрямую зависит от точного выявления аллергена, будь то садовые растения или даже скрытые триггеры в быту. Порой опасность для легких может представлять даже неправильно хранящаяся зимняя одежда, накапливающая микрочастицы пыли.

Внедрение модифицированных вакцин позволит сфокусировать удар по гиперчувствительности иммунитета, значительно сократив количество необходимых визитов к врачу.

"Важно понимать, что вакцинация — это не мгновенное излечение, а сложный процесс перепрошивки иммунного ответа, требующий тщательного подбора дозировок", — отметила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации от аллергии

Чем новая вакцина отличается от привычного лечения аллергии?

В отличие от приема антигистаминных средств, которые лишь маскируют симптомы, вакцина воздействует на причину болезни, заставляя иммунную систему перестать реагировать на пыльцу как на враждебный объект. Она требует всего несколько инъекций вместо многомесячного приема таблеток или капель.

Можно ли делать прививку от аллергии во время цветения?

Нет, введение аллергена в период его активного присутствия в воздухе может спровоцировать тяжелое обострение. Иммунотерапия традиционно проводится в осенне-зимний период, когда нагрузка на организм минимальна.

Всем ли подходят такие экспериментальные препараты?

Лечение назначается только после глубокого обследования и подтверждения сенсибилизации к конкретному белку. Существуют определенные группы пациентов, для которых эффективность терапии может быть низкой, поэтому первичный скрининг обязателен.

Гарантирует ли вакцина полное излечение от аллергии навсегда?

Медицинская статистика показывает, что у большинства пациентов острота реакций значительно снижается или симптомы исчезают вовсе. Однако в ряде случаев через несколько лет может потребоваться повторный поддерживающий курс.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
