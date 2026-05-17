Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости

Поддержание плотности скелета требует комплексного подхода, включающего регулярный мониторинг биохимических показателей и коррекцию образа жизни.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рентген колена

Ортопед-травматолог Андрей Литвиненко предупреждает, что фундаментом здоровья опорно-двигательного аппарата являются кальций и витамин D, уровень которых напрямую коррелирует с крепостью костных структур.

Особую бдительность стоит проявлять при достижении сорокалетнего возраста, когда естественные процессы регенерации замедляются, а кости становятся хрупкими незаметно для человека.

Развитие остеопороза часто связано с гормональными изменениями, что делает женщин в период менопаузы наиболее уязвимой группой. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на кандидата медицинских наук Андрея Литвиненко, для предотвращения разрушения тканей применяется антирезорбтивная и заместительная терапия.

Такие препараты останавливают процесс "вымывания" минералов, однако их назначение должно проводиться исключительно профильным специалистом на основе клинической картины. По словам Литвиненко самолечение в данном вопросе недопустимо и может быть опасно.

Для качественной профилактики недостаточно медикаментозной поддержки — организму необходима системная нагрузка и борьба с гиподинамией. Специалист подчеркнул, что достаточная физическая активность на свежем воздухе и контроль массы тела способствуют укреплению скелета не меньше, чем аптечные средства.

Нехватка солнечного света и нутриентов часто провоцирует весенний упадок сил, что также негативно сказывается на способности организма усваивать необходимые микроэлементы.

"После сорока мы всем рекомендуем сдавать анализы на кальций, на витамин D и смотреть, что происходит. Витамин D, помимо регуляции поступления кальция в организм, влияет также на силу иммунитета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важную роль в доставке кальция к костным тканям играет витамин К, который необходимо получать из сбалансированного рациона. Ортопед Литвиненко напомнил, что ежедневная статика за столом пагубно влияет на суставы, поэтому дозированные тренировки должны стать обязательной частью рутины.

Своевременный чекап и внимание к биомеханике движений позволяют сохранить мобильность и избежать серьезных травм в долгосрочной перспективе.

Ответы на популярные вопросы о здоровье костей

С какого возраста нужно проверять плотность костей?

Врачи рекомендуют начинать регулярный контроль уровня кальция и витамина D после 40 лет, особенно при наличии факторов риска или наследственной предрасположенности.

Можно ли принимать витамин D без назначения врача?

Самостоятельный прием высоких доз нежелателен, так как гипервитаминоз может быть токсичен; точную дозировку должен определить врач после анализа крови.

Какие продукты лучше всего укрепляют скелет?

Основу рациона должны составлять молочные продукты, листовая зелень, жирная рыба и орехи, обеспечивающие поступление кальция, фосфора и витаминов группы К.

Помогает ли спорт при остеопорозе?

Дозированные физические нагрузки, такие как ходьба или плавание, укрепляют мышечный корсет, который поддерживает скелет и снижает риск переломов.

Читайте также