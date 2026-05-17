Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ

Здоровье

Термическая обработка водопроводной воды остается наиболее эффективным способом защиты организма от нежелательных бактерий и избыточной минерализации.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Тихонова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современная кухня с блестящей раковиной

По мнению заслуженного эколога России Андрея Пешкова, кипячение позволяет нивелировать риски, возникающие при транспортировке ресурса от станций водоподготовки до конечного потребителя. Даже если на выходе с очистных сооружений жидкость соответствует стандартам, состояние распределительных систем может спровоцировать вторичное загрязнение.

Проблема кроется в огромной протяженности и износе коммунальных магистралей, из-за чего даже новые трубы не гарантируют полной стерильности. Из-за локальных повреждений и негерметичности в поток могут попадать микроорганизмы, которые выживают после первичного обеззараживания.

"Все равно какая-то бактериальная флора и различная флора вообще, включая и возможную патогенную, которая по дороге после обеззараживания и водоочистки может попасть. Такой вариант не можем исключить, пробег воды достаточно длинный", — пояснил Пешков в интервью NewsInfo.Ru.

Помимо биологических угроз, кипячение влияет на химический состав, помогая снизить жесткость воды за счет выпадения части солей в осадок. Это особенно актуально для регионов с высокой минерализацией, где избыточное содержание кальция и магния дает дополнительную нагрузку на почки.

Регулярная фильтрация и нагрев воды благоприятно сказываются на общем состоянии здоровья, облегчая работу защитных систем организма. Стоит помнить, что стабильная микрофлора ЖКТ напрямую зависит от качества потребляемой жидкости и отсутствия в ней патогенных агентов.

"Кипячение — это базовый уровень экологической гигиены в быту, который помогает устранить биологическую нестабильность воды, характерную для старых городских сетей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

В рамках государственных экологических инициатив основной упор делается на сохранение чистоты природных источников — рек и подземных горизонтов.

Однако эксперты признают, что накопленный за десятилетия техногенный ущерб требует длительного времени для восстановления экосистем. Пока же бытовое обеззараживание воды остается личной ответственностью каждого гражданина, стремящегося снизить нагрузку на свой иммунитет.

Как отмечает NewsInfo.Ru, специалисты призывают не пренебрегать кипячением, чтобы минимизировать контакты с патогенами, способными вызвать острые реакции организма.

Ответы на популярные вопросы о кипячении воды

Зачем кипятить воду, если она уже очищена на ТЭЦ?

Вода проходит путь через километры коммунальных сетей, где из-за коррозии и микротрещин в трубах может происходить ее вторичное загрязнение бактериями и примесями.

Помогает ли кипячение от солей и накипи?

Да, при нагревании часть растворенных солей (в основном карбонаты кальция и магния) переходит в нерастворимое состояние и оседает, делая воду мягче.

Можно ли пить сырую воду из-под крана постоянно?

Специалисты не рекомендуют делать это регулярно, так как даже при отсутствии патогенов сегодня, они могут появиться завтра из-за аварий или сезонных изменений состава воды.

Какие еще способы обеззараживания существуют в быту?

Помимо термической обработки, эффективно работают системы многоступенчатой фильтрации (осмос), озонирование и использование специальных бактерицидных ламп.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
