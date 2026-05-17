Опасные БАДы с маркетплейсов: как распознать подделку по номеру СГР быстро и точно

Здоровье

Выбор безопасных биологически активных добавок требует тщательного анализа упаковки и разрешительной документации, так как отсутствие контроля может превратить покупку в пустую трату средств.

Горсть таблеток
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горсть таблеток

Нутрициолог Ирина Писарева подчеркивает, что приоритетными маркерами качества служат стандарт GMP и официальное свидетельство о государственной регистрации (СГР). Важно учитывать, что не все популярные аптечные средства одинаково полезны: например, часто БАДы не спасают зрение, если их состав не подтвержден клинически.

На отечественном рынке периодически выявляют несертифицированные препараты, попадающие в страну преимущественно через каналы трансграничной торговли со странами ЕАЭС.

Как отмечается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Писареву, наличие СГР является критическим отличием от простого сертификата соответствия, который не гарантирует безопасность состава.

Эксперт рекомендует проверять номер регистрации через онлайн-реестр Роспотребнадзора, чтобы исключить риск приобретения подделки, особенно при заказе на маркетплейсах по подозрительно низким ценам.

Особое внимание следует уделять этикетке: все ингредиенты и их дозировки должны быть прописаны на русском языке с указанием процента от суточной нормы потребления.

Писарева предупреждает, что излишне низкая концентрация активных веществ делает комплекс неэффективным, а агрессивные обещания исцелить от рака или других тяжелых недугов — верный признак маркетингового обмана.

Нужно понимать, что добавки не являются лекарствами и требуют курсового приема в течение нескольких месяцев для достижения метаболического эффекта, а бесконтрольный прием БАДов наугад без предварительных анализов может нанести вред организму.

"Покупатель должен осознавать: добавка — это лишь вспомогательный кирпичик в архитектуре здоровья, а не магическая таблетка. Если на упаковке отсутствует четкая расшифровка дозировок или производитель гарантирует мгновенное избавление от хронических патологий, перед вами продукт, не имеющий ничего общего с доказательной нутрициологией", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о БАДах

Чем отличается свидетельство о госрегистрации (СГР) от сертификата?

СГР подтверждает, что препарат прошел строгую проверку безопасности в органах Роспотребнадзора и внесен в единый государственный реестр, в то время как обычный сертификат может быть выдан на добровольной основе без глубоких лабораторных исследований.

Почему на упаковке обязательно должен быть русский язык?

Согласно законодательству РФ, отсутствие перевода состава, данных о производителе и противопоказаний свидетельствует о том, что продукт ввезен нелегально и не проходил проверку на соответствие нормам безопасности Евразийского экономического союза.

Может ли качественный БАД стоить очень дешево?

Низкая стоимость часто обусловлена использованием дешевого сырья с низкой биодоступностью или критически малыми дозировками активных компонентов, которые не способны оказать влияния на биохимические процессы в организме.

Как быстро начинает действовать биологически активная добавка?

БАДы обладают накопительным эффектом и работают на уровне клеточного метаболизма, поэтому для получения первых результатов обычно требуется регулярный прием препарата в течение 1-3 месяцев в зависимости от дефицитных состояний.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
